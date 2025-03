Así hemos cambiado tras cinco años de Covid

Patricia Rodríguez San Sebastián Domingo, 16 de febrero 2025 | Actualizado 05/03/2025 14:24h. Compartir

¿Cómo nos ha cambiado el Covid? Cinco años después de la pandemia, las respuestas ya no son profecías propias del confinamiento y de la desescalada. La pandemia ha transformado trabajos, relaciones e incluso prioridades, desde la atención médica al 'boom' de los viajes, pasando por el mayor consumo online o el aumento de la demanda sanitaria, sin embargo, «nuestras sociedades no son mejores», expone la catedrática de sociología de la Universidad de Deusto, María Silvestre. Tampoco parece que volvamos a ser los de antes. «Nunca se vuelve atrás, estamos en un camino completamente diferente», según valora el presidente de la asociación vasca de Sociología y Ciencia Política, José Antonio Oleaga.

Martín amanece con tos seca, sensación de fiebre y dolor de garganta. Decide hacerse un test Hace unos días cenó con unos amigos que han pasado la gripe. Se confirma. Positivo en gripe A 942.711 309.032 225.588 116.192 2021 2024 -62,4% Evolución de la venta de autotest por la DFG 2021-2024 2,95 euros fue el precio que fijó el Gobierno en 2022 Su precio osciló desde los 15 a los 4 actuales aproximadamente Martín amanece con tos seca, sensación de fiebre y dolor de garganta. Decide hacerse un test Hace unos días cenó con unos amigos que han pasado la gripe. Se confirma. Positivo en gripe A 942.711 309.032 225.588 116.192 2021 2024 -62,4% Evolución de la venta de autotest por la DFG 2021-2024 2,95 euros fue el precio que fijó el Gobierno en 2022 Su precio osciló desde los 15 a los 4 actuales aproximadamente Martín amanece con tos seca, sensación de fiebre y dolor de garganta. Decide hacerse un test 942.711 309.032 225.588 116.192 2021 2024 -62,4% Evolución de la venta de autotest por la DFG 2021-2024 2,95 euros fue el precio que fijó el Gobierno en 2022 Su precio osciló desde los 15 a los 4 actuales aproximadamente Hace unos días cenó con unos amigos que han pasado la gripe. Se confirma. Positivo en gripe A Martín amanece con tos seca, sensación de fiebre y dolor de garganta. Decide hacerse un test 942.711 309.032 225.588 116.192 2021 2024 -62,4% Evolución de la venta de autotest por la DFG 2021-2024 2,95 euros fue el precio que fijó el Gobierno en 2022 Su precio osciló desde los 15 a los 4 actuales aproximadamente Hace unos días cenó con unos amigos que han pasado la gripe. Se confirma. Positivo en gripe A

Empecemos por las cosas más superficiales: el botiquín. Aprendimos a hablar de PCR y hoy somos capaces de autodiagnosticarnos una gripe en casa en apenas dos minutos. Las mascarillas sí han prácticamente desaparecido, pero ya no es raro verlas en autobuses o ambulatorios en invierno. «Hemos pasado de vender cerca de 400 mascarillas al mes a unas 4 y con los geles hidroalcohólicos, lo mismo, de más de 200 botes mensuales a cero. También ha caído la venta de test autodiagnósticos», detalla la farmacéutica Raquel Domínguez.

«Hemos pasado de un extremo a otro, de demasiada prevención a demasiado relax. Aunque hay pacientes que entran a la farmacia siempre con la mascarilla puesta, porque se han quedado con ese miedo, se usa muy poco, y como los casos ya no son tan graves se tiende a banalizar el virus, entiendo que por el hartazgo», afirma.

«Hemos pasado de un extremo a otro, de demasiada prevención a demasiado relax» Raquel Rodríguez Farmacéutica

Las farmacias guipuzcoanas estuvieron en primera línea plantando cara al Covid, un virus que disparó el miedo de la ciudadanía a contagiarse. Hoy, «la gente se preocupa más por contagiar que por ser contagiada», percibe esta farmacéutica de Pasai Antxo.

Tras dar positivo en el autotest, Martín coge una cita telefónica a través de la web de Osakidetza, después de rellenar un breve cuestionario de síntomas Le llega un mensaje al email: cita confirmada, el martes a las 12.20 horas El uso de las Apps de Osakidetza ha subido un 400% desde 2019 6,7 Millones de consultas telefónicas en Osakidetza en 2023 10,3 9,4 7,7 2 2019 2023 Tras dar positivo en el autotest, Martín coge una cita telefónica a través de la web de Osakidetza, después de rellenar un breve cuestionario de síntomas Le llega un mensaje al email: cita confirmada, el martes a las 12.20 horas El uso de las Apps de Osakidetza ha subido un 400% desde 2019 6,7 Millones de consultas telefónicas en Osakidetza en 2023 10,3 9,4 7,7 2 2019 2023 Tras dar positivo en el autotest, Martín coge una cita telefónica a través de la web de Osakidetza, después de rellenar un breve cuestionario de síntomas El uso de las Apps de Osakidetza ha subido un 400% desde 2019 6,7 Millones de consultas telefónicas en Osakidetza en 2023 10,3 9,4 7,7 2 2019 2023 Le llega un mensaje al email: cita confirmada, el martes a las 12.20 horas Tras dar positivo en el autotest, Martín coge una cita telefónica a través de la web de Osakidetza, después de rellenar un breve cuestionario de síntomas El uso de las Apps de Osakidetza ha subido un 400% desde 2019 6,7 Millones de consultas telefónicas en Osakidetza en 2023 10,3 9,4 7,7 2 2019 2023 Le llega un mensaje al email: cita confirmada, el martes a las 12.20 horas

La crisis sanitaria nos bajó del pedestal para recordarnos que somos seres vulnerables. Esa «incertidumbre» nos ha vuelto «más miedosos y más exigentes» a la hora de acudir al médico. «Somos mucho más insistentes y demandantes de salud, sobre todo la población menor de 30 años. Antes era muy raro ver a gente joven en las salas de espera y ahora se ha convertido en algo muy frecuente, tanto en las consultas ordinarias como en las consultas de urgencias. Se han medicalizado prácticamente todas las actividades de la vida y se acude a la consulta por una patología a veces muy banal o muy incipiente. Incluso ya los adolescentes les piden a sus padres que les lleven al médico porque creen que necesitan una analítica para al final no buscar nada», explica el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad española de Médicos generales y de Familia.

Esta «hiperdemanda» de atención sanitaria se ve reflejada en las propias cifras de las pruebas diagnósticas, que han ido en aumento en los últimos años desde la pandemia. «Ahora se solicita rápidamente y con mucha insistencia que hagamos una radiografía para un pequeño esguince del pie que ha ocurrido hace cuatro horas», pone como ejemplo este profesional sanitario, que insiste en «educar en salud» para hacer un «uso racional del sistema para evitar sobrecargarlo».

Naroa se conecta a internet para comenzar su jornada laboral. Hoy y mañana teletrabaja Al mediodía tiene una videollamada con dos clientes 5% Teletrabaja más del 50% de las jornadas en la CAV 2024 48.800 trabajadores aprox. 8,1% Teletrabaja ocasionalmente en la CAV 2024 79.200 trabajadores aprox. Naroa se conecta a internet para comenzar su jornada laboral. Hoy y mañana teletrabaja Al mediodía tiene una videollamada con dos clientes 5% Teletrabaja más del 50% de las jornadas en la CAV 2024 48.800 trabajadores aprox. 8,1% Teletrabaja ocasionalmente en la CAV 2024 79.200 trabajadores aprox. Naroa se conecta a internet para comenzar su jornada laboral. Hoy y mañana teletrabaja 5% Teletrabaja más del 50% de las jornadas en la CAV 2024 48.800 trabajadores aprox. 8,1% Teletrabaja ocasionalmente en la CAV 2024 79.200 trabajadores aprox. Al mediodía tiene una videollamada con dos clientes Naroa se conecta a internet para comenzar su jornada laboral. Hoy y mañana teletrabaja 5% Teletrabaja más del 50% de las jornadas en la CAV 2024 48.800 trabajadores aprox. 8,1% Teletrabaja ocasionalmente en la CAV 2024 79.200 trabajadores aprox. Al mediodía tiene una videollamada con dos clientes

Lo que fue un rincón improvisado en casa hoy se ha convertido en espacio de trabajo para el 8% de los empleados vascos que trabajan en remoto. Con la llegada de la pandemia, el teletrabajo se convirtió en la única vía para poder continuar la actividad en muchas empresas y con la vuelta a la normalidad hay organizaciones que lo han mantenido, siendo lo más habitual disponer de un modelo mixto a lo largo de la semana laboral, con tres o cuatro días en el centro de trabajo, y uno o dos en casa, como lo hacen cerca de 80.000 trabajadores en Euskadi. Otras empresas, en cambio, han preferido mantener formas de gestión tradicionales a la hora de coordinar y supervisar el trabajo. «Asistimos a un 'boom' del teletrabajo durante la pandemia generado por un contexto muy determinado», explica Jesús Ferreiro, catedrático de Economía de la UPV/EHU, que a la hora de valorar su implantación en Euskadi señala que «hay que tener en cuenta que no fue una decisión voluntaria, sino una imposición, no podíamos ir a trabajar porque teníamos prohibido el poder realizar ese tipo de desplazamientos, etc. y no quedó más remedio».

A pesar del despliegue del teletrabajo, sobre todo durante los primeros meses de la crisis sanitaria, «parece que la tendencia no va a ir a más», valora Ferreiro, ya que este modelo «está muy limitado a un determinado tipo de actividades». Sea como fuere, considera que «es una cuestión de análisis de costes y beneficios. No vamos a negar el hecho de que tiene una serie de ventajas, como la conciliación o el impacto medioambiental por los transportes. También tenemos que pensar, por ejemplo, qué hubiera ocurrido en una economía como la española, que cayó el PIB un 12%, si buena parte de la actividad económica no hubiera podido ser desarrollada a través del teletrabajo. Pero también hay que tener en cuenta una serie de aspectos: puede resultar discriminatorio, porque no todos los trabajadores o todas las actividades pueden teletrabajar, además de las razones estrictamente económicas, como los costes de infraestructura, e incluso de gestión o coordinación entre equipos», añade.

Laura sale de trabajar y se va directa al gimnasio, aunque por las tardes suele estar muy concurrido No pierde el hábito del ejercicio físico y el domingo también irá a correr 69 41 2020 2024 +68% Aumento del número de gimnasios en Gipuzkoa en cuatro años Laura sale de trabajar y se va directa al gimnasio, aunque por las tardes suele estar muy concurrido No pierde el hábito del ejercicio físico y el domingo también irá a correr 69 41 2020 2024 +68% Aumento del número de gimnasios en Gipuzkoa en cuatro años Laura sale de trabajar y se va directa al gimnasio, aunque por las tardes suele estar muy concurrido 69 41 2020 2024 +68% Aumento del número de gimnasios en Gipuzkoa en cuatro años No pierde el hábito del ejercicio físico y el domingo también irá a correr Laura sale de trabajar y se va directa al gimnasio, aunque por las tardes suele estar muy concurrido 69 41 2020 2024 +68% Aumento del número de gimnasios en Gipuzkoa en cuatro años No pierde el hábito del ejercicio físico y el domingo también irá a correr

Casas convertidas en gimnasios. La pandemia disparó la rutina de ejercicios durante el confinamiento como válvula de escape y las apps de entrenamientos se colaron en los domicilios hasta dejar de ser una opción minoritaria a día de hoy. Sin embargo, los gimnasios a pie de calle sacan músculo y el número de centros deportivos sigue aumentando en Gipuzkoa para atender una creciente ola de motivación fitness. ¿Tuvo que algo el encierro en casa? «No sé si es consecuencia o simplemente que es coincidente en el tiempo. No veo tanto que pueda ser una de las consecuencias del confinamiento, cuando la gente subía y bajaba las escaleras, corría por el pasillo, se hacía unas pesas con lo que tenía a mano…porque realmente aquellas rutinas se hacían en solitario», comenta el sociólogo, José Antonio Oleaga.

Sea por el motivo que fuere, de lo que no cabe duda es que ir al gimnasio se ha convertido en una tendencia al alza. «El cambio está hecho. Antes quizá la gente se apuntaba a un club de montaña para hacer y estar con amigos y ahora está más de moda acudir al gimnasio para ponerte un poco fit y socializar».

Miren y Luis llevan meses buscando piso y han llamado a una inmobiliaria para vender el suyo y mudarse a otro con una terraza abierta o jardín No les importa alejarse del centro o salir de Donostia a cambio de ganar un espacio exterior Miren y Luis llevan meses buscando piso y han llamado a una inmobiliaria para vender el suyo y mudarse a otro con una terraza abierta o jardín No les importa alejarse del centro o salir de Donostia a cambio de ganar un espacio exterior Miren y Luis quieren cambiar de piso. Echan de menos tener una terraza o incluso si el precio les encaja, una casa con jardín No les importa alejarse del centro o salir de Donostia a cambio de ganar un espacio exterior Miren y Luis quieren cambiar de piso. Echan de menos tener una terraza o incluso si el precio les encaja, una casa con jardín No les importa alejarse del centro o salir de Donostia a cambio de ganar un espacio exterior

«¿Preferencias? Con balcón, terraza o jardín y que entre mucha luz natural». Tras el confinamiento, el espacio al exterior se ha convertido en un elemento prioritario para cualquiera que tenga pensado comprarse una casa, según observan en las inmobiliarias guipuzcoanas, que ven cómo la demanda de este tipo de pisos va en aumento. «Todo lo que tiene una terraza o un jardín solemos venderlo muy rápido, es algo que se demanda mucho tras el Covid; en cambio los pisos a patio de manzana y a reformar es el producto que más se atasca hoy en día en el mercado», detalla Jaime Euba, responsable de residencial en la inmobiliaria Areizaga.

Los más de cuarenta días de encierro sin duda han cambiado las prioridades a la hora de adquirir una vivienda, como optar por zonas más alejadas del centro, «sobre todo la gente jóven, que prefiere alejarse un poco y coger el coche con tal de tener algo de jardín o terraza a cambio». En 2021, el Gobierno Vasco anunció que todas las viviendas nuevas que se construyan en Euskadi tendrían por ley un espacio exterior, balcón o terraza, que no computará como superficie edificable.

«Ahora también enseñamos las azoteas comunitarias a los posibles compradores» Jaime Euba Responsable de residencial en la inmobiliaria Areizaga

Fueron muchas las familias que vivieron confinadas en pisos interiores, sin luz natural, con pocos metros cuadrados y sin ninguna salida al exterior y «hasta que no llegó el Covid nadie sabía que tenía azotea comunitaria en su casa. La gente empezó a subir para arriba a ver qué había al fondo del edificio y vieron que había una terraza. Antes no subíamos a los clientes a esos espacios, algo que ahora sí, porque se valoran más», y aún se escuchan comentarios referentes al encierro en los hogares del tipo «mejor tener una terraza por si nos vuelven a meter en casa», reproduce Euba.

Javier lleva tiempo comparando precios para sus vacaciones de verano y está a punto de reservar hotel con meses de antelación También aprovechará para comprar las entradas de su festival de música favorito 1.473 Euros, es el gasto medio alcanzado por los vascos el verano de 2023 1.410 1.352 1.047 544 2023 2019 +9% Aumento de gasto respecto al año anterior Javier lleva tiempo comparando precios para sus vacaciones de verano y está a punto de reservar hotel con meses de antelación También aprovechará para comprar las entradas de su festival de música favorito 1.473 Euros, es el gasto medio alcanzado por los vascos el verano de 2023 1.410 1.352 1.047 544 2023 2019 +9% Aumento de gasto respecto al año anterior Javier lleva tiempo comparando precios para sus vacaciones de verano y está a punto de reservar hotel con meses de antelación 1.473 Euros, es el gasto medio alcanzado por los vascos el verano de 2023 1.410 1.352 1.047 544 2023 2019 +9% Aumento de gasto respecto al año anterior También aprovechará para comprar las entradas de su festival de música favorito Javier lleva tiempo comparando precios para sus vacaciones de verano y está a punto de reservar hotel con meses de antelación 1.473 Euros, es el gasto medio alcanzado por los vascos el verano de 2023 1.410 1.352 1.047 544 2023 2019 +9% Aumento de gasto respecto al año anterior También aprovechará para comprar las entradas de su festival de música favorito

La pandemia nos ha hecho más conscientes del paso del tiempo y estamos decididos a disfrutarlo. Entradas para conciertos que se ponen a la venta con más de un año de antelación y se agotan rápidamente y restaurantes en los que es imposible cenar si no has reservado semanas o meses antes. Tampoco nadie quiere perderse una escapada, un puente, o irse de vacaciones en verano. Según observa Oleaga, «el confinamiento, las restricciones de movilidad y del número de personas… han marcado una especie de necesidad de socializar más. Salimos en tromba y esa necesidad de salir continúa».

No obstante, «era una tendencia que venía de antes pero que se ha visto acelerada por el Covid. Parece que irse fuera es una necesidad vital; que hay que estar constantemente yendo a sitios, como quien dice, tachando sitios», y eso teniendo en cuenta que el precio de los alojamientos ha subido un 24% y los vuelos son un 5% más caros que el año pasado, unos incrementos que anticipan una de las vacaciones más caras en los últimos años. «Veníamos mirando mucho menos la cartera y cuando salimos, vamos despendolados», añade.

¡Por fin viernes! En casa de la familia Elizondo toca pedir cena a domicilio y elegir una peli. Han llegado nuevos estrenos En casa están suscritos a varias plataformas de pago y se turnan para elegir el contenido 2019 2024 59% 22% Evolución de la TV de pago en los hogares vascos ¡Por fin viernes! En casa de la familia Elizondo toca pedir cena a domicilio y elegir una peli. Han llegado nuevos estrenos En casa están suscritos a varias plataformas de pago y se turnan para elegir el contenido 2019 2024 59% 22% Evolución de la TV de pago en los hogares vascos ¡Por fin viernes! En casa de la familia Elizondo toca pedir cena a domicilio y elegir una peli. Han llegado nuevos estrenos 2019 2024 59% 22% Evolución de la TV de pago en los hogares vascos En casa están suscritos a varias plataformas de pago y se turnan para elegir el contenido ¡Por fin viernes! En casa de la familia Elizondo toca pedir cena a domicilio y elegir una peli. Han llegado nuevos estrenos 2019 2024 59% 22% Evolución de la TV de pago en los hogares vascos En casa están suscritos a varias plataformas de pago y se turnan para elegir el contenido

También ha cambiado nuestra manera de consumir contenidos audiovisuales: triunfan los contenidos en streaming y las plataformas de televisión de pago, con cada vez más opciones para escoger desde el salón de casa. – El 59% de los hogares vascos dispone de televisión de pago en 2024. En 2019 eran el 21,9%–. Las salas de cine han sido uno de los ámbitos culturales más perjudicados por la pandemia, y aún no han recuperado las cifras anteriores a la crisis sanitaria. «Estamos un 10-15% por debajo, tanto en espectadores como en recaudación aunque hemos conseguido cierta estabilidad. La pandemia provocó que el ocio se diversificara mucho», señala Iñaki Elorza, director de la Unidad de Cine de la SADE. «Antes la competencia eran otros cines, ahora hablamos de streamers, youtubers, plataformas… También la pandemia supuso la necesidad de salir y no estar en sitios cerrados».

«El ocio se ha diversificado mucho. Antes, el domingo por la tarde mucha gente iba al cine y ahora se quedan en casa viendo una película en casa en Netflix o en Prime» Iñaki Elorza Director de la unidad de cine de la SADE

El «cambio de hábitos» a la hora de consumir contenidos audiovisuales es un hecho, según constata Elorza. «Antes, el domingo por la tarde mucha gente iba al cine, al igual que los viernes, que era un día muy potente, y ahora se quedan en casa viendo una película en Netflix o en Prime». A pesar de que las películas que se estrenan en el cine pueden acabar sumándose al catálogo de estas plataformas, no parece ser un problema. «La gente no está tan pendiente de que dentro de 45 días sale tal película, porque el plan del cine es a corto plazo, muchas veces es del mismo día».

Miren y Luis llevan meses buscando piso y han llamado a una inmobiliaria para vender el suyo y mudarse a otro con una terraza abierta o jardín Después ha quedado para jugar online a la Play con sus amigos 16% de los menores de 30 años, está o ha estado en tratamiento psiquiátrico en Euskadi 65,8% de los niños entre 10 y 15 años de Euskadi tiene un 'smartphone' 23,8% de los jóvenes de entre 18 y 34 años siente soledad no deseada Ibai lleva toda la tarde triste, encadenado a las redes sociales en las que solo encuentra las mejores fotos de vidas perfectas y cuerpos esculturales Después ha quedado para jugar online a la Play con sus amigos 16% de los menores de 30 años, está o ha estado en tratamiento psiquiátrico en Euskadi 65,8% de los niños entre 10 y 15 años de Euskadi tiene un 'smartphone' 23,8% de los jóvenes de entre 18 y 34 años siente soledad no deseada Ibai lleva tres horas pegado a la pantalla sin ser consciente del tiempo que lleva haciendo scrolling por las diferentes redes sociales en las que tiene una cuenta 16% de los menores de 30 años, está o ha estado en tratamiento psiquiátrico en Euskadi 65,8% de los niños entre 10 y 15 años de Euskadi tiene un 'smartphone' 23,8% de los jóvenes de entre 18 y 34 años siente soledad no deseada Después ha quedado para jugar online a la Play con sus amigos Ibai lleva tres horas pegado a la pantalla sin ser consciente del tiempo que lleva haciendo scrolling por las diferentes redes sociales en las que tiene una cuenta 16% de los menores de 30 años, está o ha estado en tratamiento psiquiátrico en Euskadi 65,8% de los niños entre 10 y 15 años de Euskadi tiene un 'smartphone' 23,8% de los jóvenes de entre 18 y 34 años siente soledad no deseada Después ha quedado para jugar online a la Play con sus amigos

¿Por qué en un mundo hiperconectado el sentimiento de soledad está más presente que nunca, sobre todo entre los jóvenes? Según el último barómetro de la soledad no deseada en el País Vasco 2024, el 23,8% de los jóvenes de entre 18 y 34 años se siente solo. Pero hay más datos que inquietan: más de 50.000 menores vascos sufren algún tipo de trastorno mental o de conducta, según cifras de Osakidetza. ¿Qué está pasando a nuestros jóvenes? «La pregunta más bien es qué le pasa a esta sociedad para tener a sus jóvenes en ese estado; qué mundo hemos generado», expone Telmo Lazkano, profesor y experto en salud y educación digital, que aclara que «la pandemia lo que ha hecho es acelerar o multiplicar unas dinámicas que venían de antes». Se refiere a la «sobreestimulación» o el «colapso sensorial» por el uso de las pantallas y redes sociales cuyo desencadenante sitúa «alrededor de 2010-2012».

«Es cierto que los adolescentes han pasado mucho tiempo en pandemia sin socializar y les ha afectado a su capacidad de relacionarse pero estos males venían de antes. Les pusimos una pantalla delante lo que limitó mucho su capacidad creativa y el desarrollo de su inteligencia emocional». Los efectos no han tardado en llegar. «Los chavales ahora evitan hablar ya no cara a cara, incluso por teléfono y empiezan relaciones por whatsapp», ejemplifica Lazkano, pero rompe una lanza a su favor al considerar «injusto que se haga responsable a un niño frente a un producto que que ha sido diseñado para ser adictivo».

A pesar de que el número de niños entre 10 y 15 años en Euskadi que tienen un 'smartphone' ha disminuido desde 2020 (el 65,8% frente al 75,5% actual), uno de cada tres menores vascos pasa más de cinco horas al día en internet. Pero «la sensación de conectividad es falsa, porque la relación no está guiada por las emociones de los personajes sino por un algoritmo», explica Lazkano, uno de los impulsores del movimiento Altxa Burua para frenar el uso del móvil entre niños y adolescentes. En este sentido, rescata una anécdota que no deja de ser ilustrativa. «Cuando nos juntamos con los chavales la mayoría nos dice que si tuvieran un hermano pequeño no le darían un móvil porque saben lo que han pasado ellos».

Son las once de la noche. Gorka y Silvia apuran sus bebidas después de haber celebrado por la tarde el cumpleaños de uno de la cuadrilla Todos tienen plan para la mañana siguiente. Los camareros recogen 4.239 es el total de establecimientos hosteleros de Gipuzkoa 25 tienen la categoría de discotecas, salas de fiesta o cafés-teatro, el 0,59% del total Son las once de la noche. Gorka y Silvia apuran sus bebidas después de haber celebrado por la tarde el cumpleaños de uno de la cuadrilla Todos tienen plan para la mañana siguiente. Los camareros recogen 4.239 es el total de establecimientos hosteleros de Gipuzkoa 25 tienen la categoría de discotecas, salas de fiesta o cafés-teatro, el 0,59% del total Son las once de la noche. Gorka y Silvia apuran sus bebidas después de haber celebrado por la tarde el cumpleaños de uno de la cuadrilla 4.239 25 tienen la categoría de discotecas, salas de fiesta o cafés-teatro, el 0,59% del total es el total de establecimientos hosteleros de Gipuzkoa Todos tienen plan para la mañana siguiente. Los camareros recogen Son las once de la noche. Gorka y Silvia apuran sus bebidas después de haber celebrado por la tarde el cumpleaños de uno de la cuadrilla 4.239 25 tienen la categoría de discotecas, salas de fiesta o cafés-teatro, el 0,59% del total es el total de establecimientos hosteleros de Gipuzkoa Todos tienen plan para la mañana siguiente. Los camareros recogen

La pandemia no ha conseguido acabar con las ganas de diversión, pero sí ha modificado los hábitos a pie de barra. Aunque las restricciones para contener el virus son cosa del pasado, el adelanto del cierre de los bares durante la primera ola de contagios ha consolidado el 'tardeo' frente al consumo de copas en los locales de ocio nocturno. Los pubs y las discotecas adaptaron sus luces de neón por las sesiones vespertinas y el ambiente gustó. «La hostelería va cambiando a pasos agigantados, el 'tardeo' ha crecido en muchos municipios.

Aunque la noche siempre va a estar, la afluencia en las discotecas ha ido descendiendo y el ocio nocturno se ha ido perdiendo», valora Iñaki Galarza, responsable del bar-restaurante Café Irun, que cuenta también con licencia de tipo IV (pubs y discotecas) y ha sido testigo de este cambio entre la clientela. En su caso, no han notado «tanto el bajón» porque «organizamos conciertos, monólogos o despedidas» y «para darle un plus a la tarde del viernes» ofrecen jam session, «algo que se ha consolidado».

«El 'tardeo' ha crecido en muchos municipios y el ocio nocturno se ha ido perdiendo» Iñaki Galarza Responsable del bar-café Irun

Reservar mesa en un restaurante, y cada vez con más antelación es otro de los hábitos que ha afianzado la pandemia dejando poco espacio a la improvisación, según observan hosteleros guipuzcoanos como Iñaki, que considera que «hay que estar un paso por delante para dar abanico a las nuevas tendencias. Por ejemplo, yo estoy rodeado de seis gimnasios, que es otra manera de socializar y estamos pensando en dar una vuelta al clásico menú del día para ofrecer más opciones» para este perfil de usuarios, según adelanta.

Créditos Narrativa Visual Izania Ollo, Iñigo Puerta, Gorka Sánchez y Sara I. Belled

Fotografía Iñigo Royo y DV