La Avenida más codiciada: de los bancos a las grandes firmas

Seiscientos cincuenta metros separan el número 1 de la avenida de la Libertad de San Sebastián con el 45, el último antes de cruzar el paso de cebra y llegar a la plaza de Cervantes. Seiscientos cincuenta metros de locales de escaparates con pantallas LED, cadenas de ropa, joyas y perfumes, bancos y 'compro oro'. La transformación de la principal arteria comercial del territorio es también un termómetro de los cambios en las formas de consumo y los tipos de negocio.

El resultado: más de la mitad de los locales pertenecen a grandes grupos o a bancos. En concreto, de un total de 63 establecimientos, 36 son de ropa de grupos comerciales o bancos y 14 son de comerciantes minoristas, cinco están vacíos, dos de ellos en obras. Ya solo quedan cuatro cafeterías y una única heladería.

Comercios en la Avenida de la Libertad Banco Hostelería Tienda minorista Banco Más de la mitad de los 63 locales de la avenida pertenecen a grandes grupos o a bancos Tienda (cadena) 2011 2025 2011 2025 2025 2011 2025 2011 2025 2011 local vacio 2011 2025 heladería local vacio inmobiliaria Hostelería Farmacia / Inmobiliaria Tienda minorista Portal Tienda (cadena) Farmacia / Inmobiliaria Portal 2011 2025 2011 2025 2011 2025 2011 2025 2011 2025 2011 2025 2011 2025 local vacio farmacia local vacio inmobiliaria local vacio

Asentarse en plena 'milla de oro' de la capital guipuzcoana no está al alcance de cualquiera. Un local de unos cien metros cuadrados puede costar en torno a 8.000 euros al mes, según los precios aportados por varias inmobiliarias consultadas. Y, pese al elevado precio, la oferta disponible se cuenta con los dedos de una mano. Tras el parón de la pandemia, con cierres y gran rotación de empresas, las grandes firmas –apenas hay rastro del pequeño comercio en la avenida– han empezado a librar su particular 'guerra' por todas las esquinas de esta arteria comercial.

El sector lo justifica por varios factores: la alta rentabilidad que atrae inversión, la elevada renta per cápita respecto a otras ciudades, y el incremento del turismo. Tres imanes para negocios con fondo de armario financiero. Nada que ver con el panorarma de hace cinco años. La pandemia impactó y elevó los locales con la persiana bajada, lo que en sector llaman 'índice de disponibilidad'. Entonces, esa cifra subió al 21%. Esto es, uno de cada cinco locales estaba sin ocupar. Sin embargo, actualmente la disponibilidad de locales comerciales vacíos «es residual» en las principales arterias comerciales de Donostia, que se sitúa «por debajo del 3% en los locales disponibles», precisa Marcos Areizaga, de la inmobiliaria del mismo nombre.

21% Locales que estaban disponibles en la Avenida hace 5 años

Cruzar el puente Santa Catalina por la acera izquierda en dirección hacia la Concha y recorrer la Avenida es toparse en los primeros veinte metros con dos tiendas de 'compro oro' y plata y dos inmobiliarias. No hace falta recorrer muchos más metros para encontrarse con la primera de las nueve sucursales bancarias. Una manzana más adelante sorprenden las luces fosforitas de las primeras tiendas de grandes dimensiones dedicadas a la perfumería. Son las primeras pero no las únicas.

El boom de las franquicias ha llegado también a Donostia y gana terreno al comercio tradicional. El ejemplo más paradigmático de transformación de esta calle es el de Massimo Dutti. La tienda actual engloba las superficies de lo que antes eran tres comercios.

El peso del comercio en su conjunto en Gipuzkoa ha ido disminuyendo. Según los datos del Observatorio del Comercio de Euskadi, de los 7.917 comercios minoristas que habían en 2022 se ha pasado a los 7.422 en 2024.

Esta bajada también se ha notado en San Sebastián: de los 2.409 que había hace tres años, el año pasado quedaban 2.293, es decir cerraron 116. La mayoría de cierres obedecen a jubilaciones –no hay relevo generacional– y ceses de negocio. De hecho, en el cuarto trimestre de 2024, en el sector del comercio han aumentado los asalariados (1,19 %) y han disminuido los autónomos (1,67%).

En la Avenida, todavía queda espacio para algunos comercios que resisten en esa milla de oro. Es el caso de Auzmendi, con cincuenta años de historia, o la Tienda de los Minerales.

8.000 euros al mes por 100 metros cuadrados

Otro de los factores que han hecho que la Avenida sea una arteria cada vez más cotizada se refiere a la amplitud de los locales. «Antiguamente los Bancos abonaban las rentas más altas de la ciudad pero hoy en día se han ido sustituyendo por marcas de retail por el simple hecho de que es donde están los locales con las mayores superficies. En el resto de las calles más comerciales de San Sebastián, por la tipología de edificios, las plantas de los edificios son más pequeñas que en otras ciudades, lo que provoca que las marcas que tengan un formato de tienda mayor necesiten más espacio para poder implantar sus conceptos de tienda habituales». Ejemplo de ello es que el chaflán de la Avenida con la calle Hondarribia que durante 90 años ocupó Ramón Hernández, y posteriormente Uterqüe, ahora lo ocupa otra joyería de renombre. Un escaparate de lujo a precios que no son asequibles para cualquier tipo de comercio. «Los precios de alquiler se han mantenido estables a lo largo de los años, con su normal actualización por los efectos de la inflación», precisa Diego Areizaga, de la inmobiliaria Areizaga.

Para un local prototípico de 100 m2 en planta calle estaríamos hablando de una renta por m2 de alrededor de 80€/m2/mes. En venta, el precio de los locales se calcula en función de la rentabilidad anual que se obtiene, por lo que en el caso de este mismo ejemplo estaríamos en un precio por m2 de 20.000 euros al aplicar una rentabilidad del 4.5% - 4.75% anual.

No a todos los comercios les salen los números y prueba de ello es que muchos han tenido que bajar la persiana. Por lo general los locales han cambiado de actividad, pero no tanto de superficie. «En la mayoría de los casos mantiene el número de metros cuadrados aunque encontramos alguna excepción como el caso del antiguo Banco Santander de la calle Loyola esquina con la Avenida de la Libertad, que se dividió en tres locales de menor tamaño para dar cabida actualmente a las empresas de retail Swatch, Rituals y Tramas. O el local de Massimo Dutti, esquina con calle Fuenterrabía, que absorbió la superficie del local que anteriormente ocupaba el rótulo Lotusse. O el local donde se ubicaba el Banco Zaragozano que se ha convertido en Scalpers y Kaotiko», explica Areizaga.

Av. de la Libertad 21 2025 Av. de la Libertad 21 2025 Av. de la Libertad 21 2025 Av. de la Libertad 21 2025

El bullicio se nota de lunes a sábado, desde la primera hora madrugadora hasta el cierre de los comercios, algunos de los cuales han prolongado el horario hasta las nueve de la noche. El domingo, con las persianas cerradas de la mayoría de comercios, las aceras se llenan de paseantes de camino o de vuelta hacia La Concha. El contraste con un día de entre semana es palpable.

En la actualidad, ¿qué comercios hay donde antes había bancos? 1 Avenida de la Libertad, 7 2011. Banco Urquijo 2025. Druni 2 Avenida de la Libertad, 18 2011. Banco Zaragozano 2025. Scalpers y Kaotiko 3 Avenida de la Libertad, 26 2011. Banco Vitoria 2025. Calzados Casas 4 Avenida de la Libertad, 26 2011. Banco Santander 2025. Rituals En la actualidad, ¿qué comercios hay donde antes habia bancos? 1 Avenida de la Libertad, 7 2011. Banco Urquijo 2025. Druni 2 Avenida de la Libertad, 18 2011. Banco Zaragozano 2025. Scalpers y Kaotiko 3 Avenida de la Libertad, 26 2011. Banco Vitoria 2025. Calzados Casas 4 Avenida de la Libertad, 26 2011. Banco Santander 2025. Rituals En la actualidad, ¿qué comercios hay donde antes habia bancos? 1 Avenida de la Libertad, 7 2011. Banco Urquijo 2025. Druni 2 Avenida de la Libertad, 18 2011. Banco Zaragozano 2025. Scalpers y Kaotiko 3 Avenida de la Libertad, 26 2011. Banco Vitoria 2025. Calzados Casas 4 Avenida de la Libertad, 26 2011. Banco Santander 2025. Rituals En la actualidad, ¿qué comercios hay donde antes habia bancos? 1 Avenida de la Libertad, 7 2011. Banco Urquijo 2025. Druni 2 Avenida de la Libertad, 18 2011. Banco Zaragozano 2025. Scalpers y Kaotiko 3 Avenida de la Libertad, 26 2011. Banco Vitoria 2025. Calzados Casas 4 Avenida de la Libertad, 26 2011. Banco Santander 2025. Rituals

Entre tiendas, bancos y despachos de abogados y notarios, todavía quedan cuatro locales destinados a la hostelería y una única heladería. El cierre de este tipo de negocio no es un fenómeno reciente ya que hace cincuenta años, cuando la Banca se hizo hueco y se empezaron a abrir decenas de sucursales, los cafeteros se lamentaban en este mismo periódico de los cierres.

En el recuerdo quedan el California, Derby, Avenida 3 o Gaviria. Precisamente, donde antes se ubicaba este último, con su bulliciosa terraza, que era lugar de referencia para parte de los donostiarras, hoy nos encontamos con un establecimiento de la cadena Starbucks..

2025 2000

El motor del turismo

La actividad comercial en el Centro está estrechamente ligada también al motoro del turimo. El año pasado Gipuzkoa batió un récord de visitas: más de millón y medio de personas, una afluencia que se deja notar en las ventas de las tiendas del Centro. Y no solo en las grandes marcas comerciales, con la locomotora del grupo Inditex. Es el caso de la Tienda de los Minerales, situada en el número 37, que cambió de ubicación. Y es que aprovechando que el turismo ya no es estacional y que «hay afición por la mineralogía» se trasladaron a la Avenida. El local en el que se encuentran en la actualidad no es propio, sino alquilado. Coro Murgia lleva detrás del mostrador desde que cambiaron de ubicación y aunque le da pena que no haya más negocio local en esta arteria comercial, entiende que muchos no se lo pueden permitir por las altas rentas del alquiler. Ellos, por ahora, sobreviven gracias a la afición por la mineralogía, sobre todo de los turistas franceses. «Antes el turismo era en verano pero ahora es contínuo», precisa y «eso ayuda». También, aunque pueda no parecerlo, «vienen muchos niños con sus padres a ver las piedras que tenemos y compran», detalla esta tienda.

Pol Auzmendi. Tienda Auzmendi de ropa «La Avenida se parece a otras calles de París u Oxford. Es la evolución»

Si hay un comercio en la Avenida que lleve tiempo vistiendo a los guipuzcoanos y que sea un referente para muchoes es Auzmendi. Ubicada en el número 30 de la emblemática calle de San Sebastián, este comercio, abierto por Santi Auzmendi, un lazkaotarra audaz que pronto se hizo hueco entre la clientela donostiarra más vanguardista con su estilo y sus dotes para la sastería, sobre todo la masculina, ha conseguido sortear la embestida de las grandes firmas nacionales e internacionales.

Hoy, 75 años años después, otra generación sigue al frente del negocio familiar y lo hace en un local más grande que el anterior. «La Avenida ha cambiado mucho», se apresura en puntualizar Pol Auzmendi. Basta echar la vista atrás para comprobar que «se han cerrado tiendas tradicionales que eran muy características de la ciudad». A su juicio, y sabe de lo que habla porque acostumbra a recorrer otros puntos geográficos en busca de tendencias, en San Sebastián está ocurriendo lo mismo que en otras grandes ciudades «como en Nueva York, Madrid, París u Oxford. El fenómeno se repite. Son calles idénticas pero es así. Puedes pasear por la Avenida, que los escaparates serán parecidos a los de la Quinta Avenida. Es la evolución», añade.

El caso de Auzmendi es, en cierta medida, la excepción. Fue gracias al auge por la sastería a medida y el buen hacer de su fundador lo que les permitió dejar el local de la calle Bergara 1 y ocupar, a principios de los noventa, toda la esquina de la Avenida 11. También que los locales eran propios y han podido alquilarlos. En este sentido, Auzmendi reconoce que ellos han tenido «suerte» porque han conseguido aguantar la irrupción de grandes marcas que llegan con «mucho dinero» y con las que es casi imposible competir. «No ha sido el caso de otros negocios que se han quedado totalmente desplazados de esta calle. Algunos se han ido a otras calles del Centro y otros directamente han desaparecido», dice Sobre el futuro de su negocio, poco se atreve a vaticinar. «Todavía me queda diez años y después ya veremos», bromea.

Maricruz Benaito. Gerente de la cafeteria Siglo XXI «Da pena porque ha perdido identidad pero ahora hay más vida»

«Da pena ver que la Avenida de la Libertad va perdiendo identidad, pero hubo épocas en las que apenas se notaba el ir y venir de la gente porque eran todo bancos. La actividad hostelera dependía de los banqueros, que copaban las calles. Recuerdo que cuando cerraban se quedaba la Avenida vacía. Ahora, por lo menos, con todo el comercio que ha abierto, aunque sea de grandes empresas, notamos que hay mucha más vida», resume Maricruz Benaito, propietaria de la cafe Siglo XXI.

La emblemática cafetería, de dos plantas y con una terraza acristalada, continuadora del Dover, es la más veterana de la Avenida. Benaito cogió las riendas del negocio hace 33 años, pero antes estuvo con su padre Ángel. «Llevamos toda la vida en este mismo sitio, desde los sesenta cuando éramos Dover. Siempre hemos tenído una clientela fija y ahora también mucho turista», detalla. Desde sus inicios el restaurante-cafetería ha atraído a familias, grupos de amigos, o trabajadores, que acudían y todavía acuden a desayunar, a tomar el aperitivo o a merendar las famosas tortitas. «Nos hemos ido adaptando. De hecho, ahora ya no trabajamos de noche», puntualiza.

Benaíto que recorre y ha recorrido a diario esta arteria comercial se lamenta del cierre de históricas cafeterías como California, Avenida 3 o Gaviria. Guarda buen recuerdo de cuando eran competidores. En este sentido añade, que «no es bueno quedarse solos. Es mejor que haya más locales de hostelería porque nos obliga a ser mejores». La llegada de Starbucks tampoco les ha perjudicado. «Ahora, de los que llevamos años, de esos que decimos de siempre, solo quedamos nosotros y los hermanos de la cafetería Iturralde en el número 11».

A pesar del incremento del precio de los locales en esta 'milla de oro' pueden quedarse en la misma ubicación que siempre «porque antes el local pertenecía a un banco y teníamos una renta baja. Ahora es de fondo de inversión, pero por el moment tenemos un alquiler asequible teniendo en cuenta las dimensiones del local y la ubicación y nos lo están respetando». puntualiza.

