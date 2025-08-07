Un punto de frescura

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:00 | Actualizado 08:28h. Compartir

«Cítrico, cremoso, largo y frutal» Unzu Blanco By Julián Chivite Lopéz

Unzurrunzaga & Chivite Dirección: Carlos III El Noble, 15 Cintruénigo (Navarra)

Tel.: 636 499 351

Mariano Rodríguez: Este vino que nos propone Julián Chivite se anuncia con unas notas frutales en nariz. Recuerda a melocotón y albaricoque, con toques ahumados cítricos. No engaña. En boca es cítrico, cremoso, largo y frutal, ideal para un aperitivo veraniego y también para acompañar una comida en la que el pescado tenga protagonismo e incluso como aliado de las carnes blancas. Sin duda, una gran opción para este verano.

«Nos recuerda a grandes borgoñas» Roda I Blanco 2021

Bodegas Roda Dirección: Avda. Vizcaya, 5 (Barrio de la Estación) Haro (La Rioja)

Tel.: 941 30 30 01

Web: roda.es

Javier Caneja: Vino con estructura, que nos recuerda a grandes borgoñas. Color amarillo pajizo, con una nariz compleja que nos lleva a notas de membrillo y pomelo. En boca, notas cremosas de mantequilla con una madera bien ensamblada. Ideal para acompañar carnes rojas y pescados grasos como un bonito o un bacalao.

«Un blanco con historia» Viña Pomal Blanco Reserva 2019

Bodegas Bilbaínas Dirección: Estación, s/n - Haro (La Rioja)

Tel.: 941 31 01 47

Web: www.vinapomal.com

José Manuel Borrella: Un blanco que expresa la finura y elegancia de una zona única en Rioja. Amable y fresco en boca, de buena longitud. Un blanco con historia, de esos que sorprenden por lo bien que aguanta el tiempo. Si te gusta lo clásico con chispa, este es el tuyo.

«Fresco, ideal para abrir boca en estas fechas» Txakoli Hika Basque White Wine

Hika Bodega Dirección: Barrio Otelarre, 40 Villabona (Gipuzkoa)

Tel.: 943 14 27 09

Web: www.hikabodega.com

Mariana Tapia: Este es un txakoli que tiene un 90 % de hondarribi zuri, pero presenta un 10 % de chardonnay. Estamos en un vino blanco con 10 meses de crianza en sus propias lías y esto, personalmente, lo agradezco. Es un vino fresco, ideal para abrir boca en estas fechas y comenzar comidas medianamente ligeras. Se nota ese carácter atlántico con mineralidad y ese toque de salinidad. Las lías le dan un poco de untuosidad.

«Ideal para pescados y mariscos» Txakoli Primus Ameztoi

Bodega Amesguren Dirección: Barrio Eitzaga, 10 - Apdo. 246 Getaria (Gipuzkoa)

Tel.: 943 14 09 18

Web: txakoliameztoi.com

Martín Flea: Es un vino con buena estructura, amplio y denso en boca, con una textura untuosa y una marcada sensación glicérica. La acidez equilibrada aporta frescura y realza el carácter varietal de la hondarribi. Su final nos deja recuerdos de piña madura y otros matices tropicales. En nariz es intenso, elegante y fresco y es ideal para maridar con pescados y mariscos. También con ceviches o sushi.

«Vino fresco y fácil de tomar; a todo el mundo gusta» Inurrieta Orchídea Blanco 2024

Bodegas Inurrieta Dirección: Ctra. Falces-Navarra km 30 Falces (Navarra)

Tel.: 948 73 73 09

Web: www.bodegainurrieta.com

Javier Caneja: Vino fresco con notas tropicales que nos llevan a piña y pomelo, fácil de tomar. Ideal para empezar un aperitivo entre amigos, un vino que a todo el mundo gusta.

«Un vino untuoso y gastronómico» Cosme Palacio 1894 Blanco

Bodegas Cosme Palacio Dirección: San Lázaro, 1 Laguardia (Álava)

Tel.: 945 60 01 51

Web: www.entrecanalesdomecq.com

Maider Larrañaga: Viura 100 %. Color dorado intenso. Vino untuoso y gastronómico. Notas de frutas blancas, pera… y amielado en el retrogusto. Estructurado y con untuosidad. Madera presente y necesaria para equilibrar una uva con mucha potencia. Fantástico para carnes.

«Un blanco con cuerpo y mucha personalidad» Las Fincas de José Pariente 2023

Bodegas José Pariente Dirección: Ctra. de Rueda, km 2,5 La Seca (Valladolid)

Tel.: 983 81 66 00

Web: www.josepariente.com

José Manuel Borrella: Nariz intensa y compleja, con aromas especiados y balsámicos. En boca es luminoso, untuoso y muy elegante. Un blanco con cuerpo y mucha personalidad, perfecto para quienes disfrutan de los vinos con carácter y un toque cremoso.

«Buena acidez y equilibrio en boca» Valserrano Blanco 2024

Viñedos y Bodegas de la Marquesa Dirección: Herrería, 76 · Villabuena (Álava)

Tel.: 945 60 90 85

Web: www.valserrano.com

Maider Larrañaga: Color amarillo pálido, brillante y limpio. Notas de flores blancas como el jazmín y vainillas, así como balsámicos y toffees de la madera bien integrada. Buena acidez y equilibrio en boca. Longitud y frescura. Buena acidez, pero glicérico y estructurado. Para comer con pescados y arroces, perfecto.

«Un vino que apetece beber» Alta Alella Cau D´en Genís

Família Pujol-Busquets Dirección: Alta Alella, Camí baix de Tiana, s/n Alella (Barcelona)

Tel.: 934 69 37 20

Web: altaalella.wine/es

Mariana Tapia: Es un vino que tiene la estructura que le aporta el tiempo sobre lías, y eso se nota en boca. Es un vino que apetece beber, porque marida muy bien con gran parte de las comidas: pescados, mariscos, ahumados, brasas… es versátil y se adapta con facilidad. Es también afrutado, con notas de frutas blancas y flores, y se agradece la complejidad que aporta el tiempo de reposo en botella.

«Suave en boca, con equilibrio y redondez» Sommos Colección Chardonnay 2023

Sommos Dirección: Ctra. Nacional 240, km 155 Barbastro (Huesca)

Tel.: 974 26 99 00

Web: www.bodegasommos.com

Carlos Muro: Bodega de vanguardia en el Somontano, en las estribaciones de los Pirineos. Cuenta con una altitud y un clima adecuados para la elaboración de vinos de calidad. Su Chardonnay Colección es aromático: fruta blanca, tostados y frutos secos. Suave en boca, con equilibrio y redondez. A tomar con pescados a la parrilla.

«Un vino que destaca por su mineralidad y frescura en boca» Viña Muriel Vino de Elciego

Bodegas Muriel Dirección: Ctra. Laguardia, s/n Elciego (Álava)

Tel.: 945 60 62 68

Web: www.bodegasmuriel.com

Maider Larrañaga: Notas cítricas y balsámicas de campo como el laurel, caramelo y vainilla en la nariz. La tempranillo blanca da peso y la viura vieja, acidez y aroma. Mineralidad y frescura en boca que equilibran su intensidad. Muy isfrutable con unos callos, pescado asado, carnes blancas, foie y quesos suaves.

«Un gran aliado para el verano» Montecillo Edición Limitada Garnacha Blanca 2023

Bodegas Montecillo Dirección: Ctra. Fuenmayor-Navarrete km 3 Navarrete (La Rioja)

Tel.: 941 44 01 25

Web: www.bodegasmontecillo.com

Martín Flea: Es de color amarillo pajizo, con reflejos verdosos. Limpio y fluido en la copa, en nariz se muestra elegante y complejo. Su entrada en boca es golosa, sedosa y con cierta untuosidad. Predominan la fruta blanca madura, integrada con los matices de la crianza, una acidez equilibrada y una textura glicérica que aporta volumen. Su final es largo, con un agradable toque mineral y especiado. Es perfecto para acompañar pescados blancos, guisos marineros y ensaladas frescas.

«Ideal para mariscos, pescados y postres dulces» Viña Satoshi Orange 2023

Pago de la Boticaria Dirección: Ctra. de Daroca a Manchones km 3,6 Daroca (Zaragoza)

Tel.: 976 80 04 94

Web: www.pagodelaboticaria.com

Mariano Rodríguez: Viña Satoshi nos trae este vino que ya llama la atención por su color naranja con tonos dorados. En nariz nos ofrece notas ligeras a caramelo con toques cítricos y en boca es largo, estructurado y redondo. Todo ello constituye una apuesta ideal si queremos acompañar una comida a base de mariscos y pescados o un postre dulce.