ARO 2021, de Bodegas Muga, obtiene 100 puntos Dunnuck

ARO 2021, el vino más icónico de Bodegas Muga, ha sido reconocido con 100 puntos, la máxima calificación, por el prestigioso crítico norteamericano Jeb Dunnuck, considerado una de las voces más respetables y fiables del sector. Un reconocimiento que consolida ARO 2021 como uno de los grandes vinos de la historia reciente de Rioja.

El informe que ha coronado a ARO 2021 está elaborado por la editora senior Virginie Boone y destaca los mejores vinos de Rioja entre las añadas 2017 y 2023. Pero no es el único reconocimiento que ha obtenido la cosecha 2021 de ARO, toda vez que la misma añada ya había obtenido la máxima puntuación en el informe de Club Oenologique y fue también elegido como el vino de Rioja más recomendado del año por Wine Spectator.

Estos 100 puntos Dunnuck obtenidos por ARO 2021 «no son solo un logro técnico, sino la recompensa a una manera de entender el vino basada en el respeto al origen, al tiempo y al trabajo bien hecho. ARO es la expresión más depurada de nuestro viñedo y nuestra filosofía», celebra Eduardo Muga, director financiero de Bodegas Muga y tercera generación de la familia al frente de la misma.

ARO 2021, una elaboración excepcional

Si bien ARO es el resultado de un esmerado trabajo en las mejores viñas que la familia tiene en propiedad y de la selección de las variedades autóctonas tempranillo y graciano, este vino no se elabora todos los años. Desde su primera producción en el año 2000, la cosecha de 2021 fue calificada como muy buena por el Consejo Regulador.

ARO 2021 fue la undécima vez que salió al mercado y lo hizo con una producción limitada, con tan solo 6.200 botellas de dicha cosecha que, para Bodegas Muga, resultó una vendimia temprana, marcada por un ciclo seco y con temperaturas excepcionalmente altas, especialmente en el tramo final de maduración. Estas condiciones beneficiaron particularmente a variedades de ciclo largo como la graciano. Todo esto, sumado a las más de dos semanas de vendimia durante octubre, con fuertes contrastes térmicos y ausencia de precipitaciones, permitió una maduración fenólica completa.

En cuanto a la elaboración, ARO fermenta siempre en depósitos de madera, de pequeña capacidad, sin control de temperatura y con levaduras indígenas. Respecto a su crianza, permanece durante 18 meses en barricas nuevas de roble francés y, tras esta, se realiza una ligera clarificación con clara de huevo fresco.

Con este reconocimiento a ARO 20221, Bodegas Muga logra firmar de nuevo la excelencia y afianzarse como una de las bodegas nacionales más emblemáticas y acreditadas. Fundada en 1932, se trata de una empresa familiar asentada sobre un edificio bicentenario ubicado en el emblemático barrio de la Estación de Haro (La Rioja).

Con el firme objetivo de elaborar vinos de la máxima calidad sin renunciar a la autenticidad que les caracteriza, en su actividad apuestan por utilizar los materiales más nobles, combinando la tradición que les caracteriza con las técnicas de elaboración más avanzadas. Muga emplea roble en todo el proceso de elaboración y crianza. De hecho, es la única bodega de España que cuenta con un maestro cubero y tres toneleros, los cuales fabrican en la propia tonelería de la bodega los depósitos y las barricas.

En definitiva, Bodegas Muga ha conseguido aunar la más absoluta tradición familiar con una renovada visión de futuro, que le ha permitido mantener un carácter y una personalidad propia muy definidos.

