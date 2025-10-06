Mesas sobresalientes

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:27 Compartir

Nuestro entorno nos regala una variedad de estilos que nos invita a explorar el sector primario desde diferentes puntos de vista.

Una apuesta por el producto y el entorno Ama

Ama Dirección: Martin José Iraola, 4 Tolosa

Teléfono: 688 638 009

Web www.amatolosa.com

Con una filosofía que tiene como base una firme apuesta por el producto de proximidad y por los baserritarras del entorno, Javi y Gorka te proponen dos menús degustación con los que ofrecen su particular interpretación del mundo rural que les rodea. Ponen sobre la mesa el baserri, dando protagonismo al producto sobre el cocinero. El objetivo es que comas como en casa contribuyendo, a través de su propuesta, a proteger el entorno, al agricultor, y apostando, de este modo, por la sostenibilidad. Ahora, puedes conocer su cocina en un nuevo establecimiento en la calle Martin José Iraola, 4, en Tolosa. Señal de que no paran de crecer.

Una experiencia pausada y de proximidad Badia Taberna

Badia Taberna Dirección: Plaza Gipuzkoa, 1 Hondarribia

Teléfono: 943 23 17 90

Web www.badiataberna.com

En pleno casco antiguo de Hondarribia se encuentra este encantador restaurante, de espíritu acogedor y ambiente íntimo. Con un comedor pequeño y cuidado al detalle, ofrece una experiencia pausada donde brillan los productos de temporada y de proximidad. La propuesta culinaria, elaborada sin fogones ni planchas, apuesta por una cocina precisa, creativa y ligera. Además de las mesas del comedor, también es posible comer o cenar a la carta en la barra. El espacio, de inspiración bistró, se acompaña de una cuidada selección musical que refuerza la calidez del entorno. Su carta de vinos, amplia y bien elegida, complementa la experiencia.

El sabor de la amona en el formato del nieto Bixigarri Gastroteka

Bixigarri Gastroteka Dirección: Biteri, 27 (bajo izda.) Errenteria

Teléfono: 943 24 65 65

Web https://www.gastrobixigarri.com/

Cuando éramos pequeños y a un plato le faltaba vida, carecía de gusto, la amona solía decir «jarriozu bixigarria» -ponle lo que le da vida-, remarcando la importancia del sabor. Ese sabor que nos sacaba una sonrisa y que hacía que no hubiera que fregar el plato, pues lo rebañábamos hasta el final. Ese sabor que nos acercaba a la lonja o al baserri. Ese sabor tan nuestro, tan de nuestras abuelas y abuelos. En esa línea, en Bixigarri se ofrece el sabor de la amona en el formato del nieto, de un modo accesible para todo aquel que quiera. Un proyecto que apuesta por la juventud, la calidad y la cercanía.

Una cocina castellana de primera Casa Manolo

Casa Manolo Dirección: Barrio Amute, 39 Hondarribia

Teléfono: 943 64 27 92

Web www.casamanolohondarribia.com

Este emblemático establecimiento suma más de 45 años de trayectoria con la cocina castellana como gran reclamo. El ambiente familiar y cercano se suma a grandes platos como el cabrito lechal, el cochinillo de Segovia o el lechazo de Castilla, sin olvidar una apuesta inequívoca por los productos ibéricos de la mejor calidad.

Ubicado en una localidad con pasión por la gastronomía como Hondarribia, sus instalaciones invitan al disfrute, con una terraza que es punto de encuentro de vecinos y visitantes durante todo el verano. La carta con recetas tradicionales se completa con propuestas dirigidas a clientes vegetarianos y celíacos.

Las raíces de la cocina vasca con técnicas actuales Ikili Jatetxea

Ikili Jatetxea Dirección: San Marcial, 7 Donostia-San Sebastián

Teléfono: 843 93 30 00

Web www.ikili.eus

Cocina tradicional con un punto. Es la carta de presentación de Ikili Jatetxea, un proyecto hostelero de la capital guipuzcoana puesto en marcha hace año y medio por el cocinero Aitor Martín. Con una interesante oferta gastronómica inspirada en las raíces de la cocina vasca, pero con un característico y justo toque vanguardista, en Ikili puede disfrutarse de una experiencia culinaria única y memorable basada en los sabores y los productos del ayer con las técnicas y los conocimientos del presente. Todo ello, de la mano de un equipo que dirige el servicio a, más que comer, sentir la gastronomía tradicional vasca.

El cochinillo y la parrilla como especialidades Iriarte

Iriarte Dirección: José María Goikoetxea, 34 Berrobi

Teléfono: 943 68 30 78

Web www.iriartejatetxea.com

Iriarte Jatetxea continúa con sus señas de identidad intactas. En 2024 celebró su 25º aniversario, un hito que le reafirma en mantener esa constancia, tradición, historia y vanguardia que siempre le ha caracterizado. El producto de referencia sigue siendo el cochinillo que ellos mismos crían en el caserío familiar, sin pasar por alto la parrilla en la que también elaboran las mejores carnes y pescados. Su carta varía dependiendo de las temporadas de los productos y es un servicio que ofrecen durante todo el año. Félix Belauzaran y su equipo, además, siempre se aseguran de crear un ambiente único y cercano basado en el buen servicio para sus clientes.

Un comedor para que te sientas como en casa Jose Mari

Jose Mari Dirección: Fermín Calbetón, 5 Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 29 90 06

Web www.josemaritaberna.com

Este clásico de la Parte Vieja reabrió sus cocinas en verano de 2023 de la mano del chef Josean Merino, un donostiarra afincado en Gasteiz que ha recibido más de 20 premios por su propuesta culinaria a lo largo de sus 25 años de carrera. El punto diferencial es su comedor en la primera planta del local, un comedor privado perfecto para organizar diferentes eventos y celebraciones de todo tipo, con aforo para 75 personas. Disponen de una oferta gastronómica basada en la cocina popular con guiños a la cocina actual, con un menú del día de 19,50 €, menús para celebraciones con base desde 40 €, además de propuestas para celebraciones tipo cóctel.

Pura conexión del mar con la tierra Kai Sushi

Kai Sushi Dirección: Arrasate, 5 Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 71 54 26

Web www.kaisushi.eus

Sebastián Pincheira, con experiencias en Australia, Japón, Euskadi, Andalucía y Cataluña, lidera la cocina de uno de los restaurantes más demandados de la capital guipuzcoana. Kai -que significa océano en japonés y puerto en euskera-, simboliza lo que quiere unir, las culturas, que parecen distantes, pero que buscando aspectos de la esencia de cada una podemos descubrir grandes similitudes como el cuidado y aprecio hacia el producto, o la estacionalidad. En definitiva, poner en valor la complejidad de lo simple. Un espacio para que puedas dejarte llevar por sus preparaciones, tanto del sushi bar como de su cocina.

Una opción ideal para todo tipo de planes Kiki

Kiki Dirección: Avenida de Tolosa, 81 Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 31 73 20

Tradición y modernidad se dan la mano en el Kiki, un reputado bar y restaurante del barrio de El Antiguo. Su inequívoca apuesta por el producto de calidad y de temporada se traduce en una amplia oferta gastronómica, a disfrutarse en carta, raciones o pintxos. Su tranquila ubicación lo convierte en una opción idónea para cualquier tipo de plan: tomar el aperitivo, una comida familiar, una quedada entre amigos con sobremesa... disponen de una larga carta de cócteles y combinados. Todo ello, acompañado de una atención cercana y exquisita tanto en el servicio de barra como de mesa.

Una propuesta gastronómica única con vistas a la bahía La Perla

La Perla Dirección: Paseo de La Concha, s/n Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 46 24 84

Web www.la-perla.net

Emplazado en un espacio privilegiado, con vistas a la bahía de La Concha, el restaurante La Perla, su bar cafetería y tres terrazas conforman una propuesta gastronómica única. Una cocina honesta con las raíces, la tradición vasca y el producto de temporada, sin renunciar a un necesario toque de vanguardia en todos sus platos. Los comedores y terrazas se pueden adaptar a cualquier necesidad a la hora de celebrar un acontecimiento entre amigos o familiares, una comida de negocios o una ocasión especial tanto para momentos íntimos como para grupos. El bar cafetería es un lugar de referencia en el paseo de La Concha. Abre desde primera hora para disfrutar del desayuno, de sus pintxos, raciones y aperitivos.

Para disfrutar con los cinco sentidos Mamis-Etxe

Mamis-Etxe Dirección: Oriamendi, 14 Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 71 56 19

Lo que durante mucho tiempo fue el Mamistegi ha reabierto sus puertas este mismo año, reconvertido en Mamis-Etxe, un bar-restaurante especializado en arroces y parrilla. De la mano de un equipo que fusiona juventud y experiencia y que desprende profesionalidad e ilusión, Mamis-Etxe ofrece una atractiva y cambiante carta, basada en los productos de temporada, en la que destacan las elaboraciones más propias de un asador. Gracias a su imponente parrilla a la vista, los comensales pueden disfrutar con los cinco sentidos, tanto en su comedor interior como en su acogedor jardín exterior. Para una experiencia más informal, su zona de bar dispone de un surtido de pintxos y raciones.

Platos tradicionales con destellos de innovación Restaurante 33

Restaurante 33 Dirección: Capuchinos, 7 trasversal Tudela (Navarra)

Teléfono: 948 82 76 06

Web: www.restaurante33.com

«Nuestros platos están llenos de tradición, pero con vivaces destellos de innovación. Es así como entendemos nuestra cocina, es así la forma de mantenerla viva». Así definen Ricardo Gil y María Pilar Vicente la cocina de su Restaurante 33 de Tudela, unos fogones en los que alcachofas, borrajas, cardos, espárragos, tomates... del entorno se convierten en protagonistas naturales de una carta única. Ahora, además, cuentan con La Terraza del 33, una pérgola parisina frente al restaurante en la que disfrutar de todas sus propuestas. Una parada imprescindible para los apasionados de las verduras.

Desde especialistas en carnes y pescados a la parrilla a otros que tienen en las verduras el alma de su cocina: cualquiera de los restaurantes propuestos en este especial es garantía de éxito y sinónimo de buen hacer en los fogones y las brasas

Un decenio en constante búsqueda de nuevos sabores Restaurante Kukuarri

Restaurante Kukuarri Dirección: Vitoria-Gasteiz, 1 Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 31 62 61

Web: www.restaurantekukuarri.com/

Con Martín Aristondo en los fogones y Mihai Popov como jefe de sala, Kukuarri ha fi rmado una extraordinaria trayectoria en sus primeros diez años de vida, tiempo en el que se ha ganado la fi delidad del público local. Con una cocina que pretende establecerse entre la tradición y la vanguardia, cuenta con una propuesta gastronómica imaginativa, creativa, muy cuidada y, sobre todo, apetitosa en la que destacan la búsqueda de nuevos sabores y la incorporación valiente de nuevos ingredientes bajo la atenta mirada de la cocina de siempre. El espacio Kabaku permite, además, disfrutar de un ambiente privado para celebraciones sin romper la esencia de Kukuarri.

Sukaldetik bihotzera! TAUPADA Taberna

TAUPADA Taberna Dirección: Virgen del Carmen, 5 Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 38 91 64

Web: www.taupadataberna.eus

TAUPADA es una taberna de barrio que late al ritmo de la gente que la frecuenta. Dispone de un local amplio, cómodo y agradable creado para pasar un buen rato y disfrutar. Los diferentes platos y raciones se cocinan con esmero para ser compartidos y chuparse los dedos, ¡literalmente! Ofrece una carta dinámica, curiosa y de cercanía. Trabajan con recetas atractivas y las pasan por sus fogones para tratar de llegar al corazón de sus clientes. Cocinan con pasión y buscan la complicidad con los comerciantes locales, porque consideran que lo bueno está a la vuelta de la esquina. Os esperan en Egia, el SOHO donostiarra.

Porque con verdura la vida perdura Topero

Topero Dirección: Plaza de los Fueros, 5 Tudela (Navarra)

Teléfono: 948 04 76 46

Web: www.restaurantetopero.es/

Topero es un fi el refl ejo de la manera en que José Aguado Sada entiende la cocina. En su carta se pueden degustar desde grandes clásicos de la cocina navarra y vasca, hasta creaciones propias con el producto estrella de su propuesta: la verdura. Siempre en su punto, de temporada, con ella conjuga labores e ingredientes para siempre resaltar la naturaleza de esta estrella de su gastronomía. El Topero está situado en la plaza de los Fueros de Tudela, en pleno corazón de la capital de la Ribera, y ofrece desde carta hasta menús en los que uno puede conocer la pasión de Aguado por la materia prima de la tierra.

Reflejo del recetario y los sabores de Italia Torino

Torino Dirección: Bizkaia, 1 Zarautz

Teléfono: 943 73 30 34

Web: www.torinozarautz.com/

Torino es un auténtico ristorante italiano. Una gran embajada de la cultura gastronómica italiana con sede en Zarautz, a escasos metros del Photomuseum. Regentado por Paola Franco -en sala- y Silva Fusetti - en cocina-, este restaurante nos permite descubrir la esencia y el alma de una cocina que, si bien ha traspasado fronteras, no siempre se replica con fidelidad. Pero la carta de Torino destila autenticidad y refleja ese recetario y sabores tradicionales de Italia, con ese toque enriquecedor que ofrecen los productos de nuestro territorio. La artesanía y el hecho a mano es irrenunciable en las pastas frescas y las masas de sus aclamadas pizzas, pero la carta de Torino abarca mucho más. Vieni a mangiare?

Una cocina renovada entre montañas Zartagi

Zartagi Dirección: Andra Mari Zeruratzearen Plaza Baliarrain

Teléfono: 943 78 87 10

Web: www.zartagi.eus

Diego Sorarrain, con experiencia en algunos de los mejores restaurantes del mundo, aterriza en el ostatu de Baliarrain para mimar la cocina y crear en base al fuego y a la tradición. Se mantiene fi el a esos platos de toda la vida que tan bien han funcionado siempre, pero aportando su propia personalidad. El resultado es una propuesta que mira a los mercados de la zona, a los productores del entorno, para poner sobre la mesa platos que te ganen por la vista, pero que terminen de sorprenderte en la boca. Todo ello rodeado de naturaleza, del verde de las montañas. Destaca su programa Desperdicio Orgánico Cero, con el que alimentan animales con los residuos de platos y elaboraciones.

Un viaje por la historia de nuestra gastronomía Zirta

Zirta Dirección: Plaza San Esteban, 6 (bajo) Larraul

Teléfono: 943 69 18 55

Web: www.zirta.eus

Una cocina sin artificios, como se ha cocinado desde tiempos inmemoriales –destaca su apuesta por recuperar recetas-. Todo en un espacio familiar en el que trabajan para que los comensales disfruten con sus platos y con el ambiente que se crea. Una propuesta gastronómica elaborada por Iker y Lorena con productos locales y de calidad hechos a la brasa. Es el fuego el eje fundamental de su cocina, con aromas y matices que solo el fuego y las brasas aportan. Todo en un entorno privilegiado como es Larraul y la naturaleza que la rodea, que ayuda a entender la carta de Zirta. Su trabajo se ha visto recompensado con exitosas participaciones en concursos de pintxos.