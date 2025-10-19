La vuelta a Gipuzkoa con una silla a cuestas Así se hizo. Un 'pelotón' de redactores, corresponsales, fotógrafos y cámaras de televisión de DV han recorrido Gipuzkoa pueblo a pueblo durante año y medio para realizar 88 entrevistas recopiladas en diariovasco.com

Equipo DV. Raquel Mendizabal, Borja Luna e Iván Montero, de DV, con la silla a cuestas camino de una entrevista.

Juanma Velasco San Sebastián Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Con la silla a cuestas. Desde marzo del año pasado hasta este mismo mes de octubre. De Abaltzisketa a Zumarraga. Por las mañanas o por las tardes. A 35º grados en pleno o verano o con abrigo y paraguas en invierno. Un 'pelotón' de profesionales de El Diario Vasco ha recorrido todos los rincones de Gipuzkoa para llevar la voz de vecinos de cada uno de las 88 localidades del territorio a la última página del periódico de cada domingo, con motivo de la conmemoración de los 90 años de vida de esta cabecera.

Ha sido un trabajo de equipo en el que han participado, además de periodistas de la redacción central, los 24 corresponsales del periódico, una decena de fotógrafos, el grupo de diseñadores y el equipo de audiovisual y redes sociales de DV. Cada semana, han cargado en el maletero del coche la silla con el logo de los 90 años del periódico y la han desplegado en la plaza de cada municipio, desde Irun hasta Eibar. El mueble, que ahora a pasado a formar parte de la redacción de El Diario Vasco, se ha convertido con las semanas en un símbolo del periódico.

Sobre la silla se han sentado 88 vecinos de otras tantas localidades de Gipuzkoa y desde allí han revelado los secretos de la vida del pueblo. El resultado de estas entrevistas –muchas de ellas en euskera– ha salido publicado cada domingo en la última página del periódico, en la edición impresa del papel, y en un lugar noble de la web del periódico.

Y siguen allí. Una vez visitados los 88 municipios de Gipuzkoa, cada una de las entrevistas siguen estando accesibles en www.diariovasco.com, tanto en formato audiovisual como de texto.

Temas

El Diario Vasco

Reporta un error