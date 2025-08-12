Emanciparse, misión imposible: siete de cada diez jóvenes que trabaja vive con sus padres

Escasez de oferta, precios disparados y una precariedad laboral que, pese a la reducción del paro y la subida del salario mínimo, sigue dificultando el acceso de los jóvenes a la vivienda. Solo un 15,2% de la población entre 16 y 29 años logró dejar el hogar familiar para independizarse en el segundo semestre de 2024, el peor dato de un segundo semestre desde que el Consejo de la Juventud elabora las estadísticas.

Esto equivale a 102.203 personas jóvenes menos viviendo fuera de casa de sus padres que un año antes. Y lo que es peor; la cifra no se ciñe a personas sin empleo. Más de siete de cada diez (un 74,6%) de los que trabajan tampoco han logrado salir de la vivienda familiar.

Tasa de emancipación joven en España 2006-2024 Gran Recesión Crisis COVID-19 26,1 18,7 15,2 IV 2006 IV 2024 Fuente: Observatorio de la Emancipación - CJE Tasa de emancipación joven en España 2006-2024 Gran Recesión Crisis COVID-19 26,1 18,7 15,2 IV 2006 IV 2024 Fuente: Observatorio de la Emancipación - CJE Tasa de emancipación joven en España 2006-2024 Gran Recesión Crisis COVID-19 26,1 18,7 15,2 IV 2006 IV 2008 IV 2010 IV 2012 IV 2014 IV 2016 IV 2018 IV 2020 IV 2022 IV 2024 Fuente: Observatorio de la Emancipación - CJE Tasa de emancipación joven en España 2006-2024 Gran Recesión Crisis COVID-19 26,1 18,7 15,2 IV 2006 IV 2008 IV 2010 IV 2012 IV 2014 IV 2016 IV 2018 IV 2020 IV 2022 IV 2024 Fuente: Observatorio de la Emancipación - CJE

«A pesar del aumento real del 6,3 % en los salarios de las personas jóvenes, solo el 26,4 % de quienes estaban ocupadas vivían fuera del hogar familiar», apuntan los autores del informe. De ellos, el 26,7 % trabajaba a tiempo parcial. Pero tener un contrato indefinido o incluso contar ya con varios años cotizados a las espaldas tampoco garantiza nada, en un momento en el que los precios de la vivienda siguen desbocados.

Según las estadísticas del INE, el precio de la vivienda libre se disparó un 8,4% en 2024, su mayor alza desde 2007, con una demanda en la que cada vez va teniendo más peso las compras 'a toca teja', sobre todo por parte de compradores extranjeros. Y peor es el escenario para el alquiler, que suele ser la primera opción de un joven cuando comienza su vida laboral. «Esta barrera económica, unida a la precariedad laboral, retrasa la independencia residencial y prolonga la permanencia en el hogar familiar», apuntan los expertos.

Precio medio del alquiler y salario medio joven en España 2008-2024 Salario Alquiler Gran Recesión Crisis COVID-19 1.048 1.170,5 IV 2008 IV 2024 Fuente: Observatorio de la Emancipación - CJE Precio medio del alquiler y salario medio joven en España 2008-2024 Salario Alquiler Gran Recesión Crisis COVID-19 1.048 1.170,5 IV 2008 IV 2024 Fuente: Observatorio de la Emancipación - CJE Precio medio del alquiler y salario medio joven en España 2008-2024 Salario Alquiler Gran Recesión Crisis COVID-19 1.048 1.170,5 IV 2008 IV 2010 IV 2012 IV 2014 IV 2016 IV 2018 IV 2020 IV 2022 IV 2024 Fuente: Observatorio de la Emancipación - CJE Precio medio del alquiler y salario medio joven en España 2008-2024 Salario Alquiler Gran Recesión Crisis COVID-19 1.048 1.170,5 IV 2008 IV 2010 IV 2012 IV 2014 IV 2016 IV 2018 IV 2020 IV 2022 IV 2024 Fuente: Observatorio de la Emancipación - CJE

Según los datos que maneja la institución, a finales de 2024, alquilar una vivienda libre costaba de media 1.080 euros mensuales, el precio más alto desde que existen registros. Y el alquiler de una habitación, con una media de 380 euros, también supone un duro esfuerzo para unos sueldos que, pese a crecer un 11% interanual -situándose en 14.046,52 euros- no alcanzan para hacer frente al pago de la casa y los suministros.

«La realidad es dura: necesitamos destinar más del 90 % de nuestros ingresos para pagar el alquiler de una vivienda, y más del 35 % para acceder, en el mejor de los casos, a una habitación en un piso compartido», apuntan los autores del documento, que se elabora con periodicidad semestral. «¿De qué sirve tener más empleo, más estabilidad o mejores salarios si ni con eso podemos emanciparnos?», insisten.

En concreto, y según detalla el informe, la subida de precios de la vivienda, mucho más intensa y rápida que la de los salarios, está consolidando lo que ya se conoce como una generación inquilina: el 57,9% de las personas jóvenes emancipadas vive de alquiler y, de ellas, casi un tercio comparte piso para poder asumir los gastos.

El mercado de compraventa tampoco ofrece una alternativa viable. A finales de 2024, el precio medio de una vivienda libre ascendía a 197.210 euros, un 7 % más que el año anterior. Ese precio equivaldría a 14 años de salario juvenil, y la entrada necesaria para adquirir una vivienda (59.163 euros) supone cuatro años completos del sueldo.

Tasas por edades

En este contexto, el régimen de tenencia más común entre la juventud emancipada seguía siendo el alquiler (57,9 %). El modelo de emancipación individual también se reduce: solo el 19,7% de las personas jóvenes emancipadas vivía sola, y aumentó el porcentaje que compartía piso, hasta el 29,3 %.

El informe también revela otros datos demoledores, como que la tasa de emancipación de los jóvenes en edades más avanzadas de entre 30 y 34 años -y que, en teoría, tienen ya mejores condiciones laborales- se limita al 69,4 %, muy por debajo de la media europea (ex-España), donde el porcentaje ronda el 82%.

La situación se repite entre los jóvenes de entre 16 y 29 años. Mientras la media en España se sitúa en el 15,2% anteriormente mencionado (es decir, apenas 15 personas de cada cien residen fuera de casa de sus padres), en Europa se duplica la cifra al 30% (30 de cada cien). Además, la brecha es cada vez mayor -en casi 11 puntos- respecto a las cifras que registraban las generaciones de jóvenes antes de la crisis de 2008, cuando un cuarto se independizaba antes de los 30. Y cerca de 3,5 puntos por debajo del nivel prepandemia.

El Consejo de la Juventud destierra por completo que esta situación se deba a la teoría de un mayor número de jóvenes 'ni-nis' (que ni estudian ni trabajan y, por tanto, tienen más dificultad para independizarse). Es más, su estudio apunta a que más de 6 de cada 10 jóvenes han superado la educación obligatoria y un 29,8% ha cursado estudios superiores. Sin embargo, esta formación no garantiza condiciones de vida independientes: la tasa de paro entre jóvenes con estudios superiores (13,4%) es significativamente más baja que entre quienes solo tienen estudios primarios (42,3%), pero la dificultad para emanciparse persiste en ambos grupos debido a los costes de vivienda.