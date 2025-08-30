El corazón del superordenador cuántico de IBM ya está en San Sebastián

El superordenador de IBM ya está en San Sebastián. Las últimas piezas del Quantum System Two, una de las computadoras cuánticas más avanzadas del mundo, han llegado esta semana al edificio Ikerbasque de Ibaeta, donde está previsto que entre en funcionamiento este otoño. Un acontecimiento económico de primer orden para Gipuzkoa, que se convertirá junto a Kobe –Japón– en uno de los dos únicos lugares del mundo en albergar una infraestructura de estas características –además de la que tiene la propia IBM en Nueva York–. Todo un hito.

El lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general, Eider Mendoza, pudieron ver in situ el jueves –tras la apertura del curso político en el Palacio Miramar– la llegada de las últimas piezas –incluido lo que se considera la unidad central, ver el gráfico adjunto– en una visita que realizaron junto a una delegación norteamericana del gigante tecnológico estadounidense. Un encuentro de una hora de duración en el que ambos mandatarios constataron el buen ritmo al que avanza la instalación de esta revolucionaria máquina, que impulsará el progreso tecnológico y fomentará el tejido empresarial del territorio y también el de Euskadi.

El viceconsejero de Ciencia e Innovación del Gobierno Vasco, Adolfo Morais, explica a DV que ya se está en la «fase final» de la instalación del sistema. También advierte que se trata de un proceso «muy complejo» y que lo que falta ahora es terminar con el montaje, además de profundizar en «la calibración y en las pruebas». Cuando todo acabe, llegará la puesta en marcha. Un periodo estimado de unos dos meses.

El IBM System Two Unidades de datos Unidad central Unidades de refrigeración CIRCUITO CUÁNTICO Cúbit Acoplador PROCESADOR DEL SYSTEM TWO Procesador cuántico Heron de 156 cúbits El equipo llevará el software Qiskit, lo que hará que pueda ejecutar determinados tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits SISTEMA DE ESCALADO El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar varios procesadores en el futuro Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta Conexiones cuánticas Transductores a interconexiones ópticas QUÉ ES UN CÚBIT CUÁNTICO Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo N 32º 48’ 10. 3476... N 23º 34’ 41. 4422... 1 0 Cúbit 70% Medición 30% 1 0 Bit Bit 1 0 Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur). Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera La posibilidad de tener un control simultáneo sobre las dos variables permite solapar cálculos y abrir un número exponencialmente grande de posibilidades a la hora de procesar información EVOLUCIÓN DEL Nº DE CÚBITS EN LOS PROCESADORES CUÁNTICOS DE IBM 27 (Falcon) 2019 65 (Hummingbird) 2020 127 (Eagle) 2021 433 (Osprey) 2022 1.121 2023 2025 4.000 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS El IBM System Two Unidades de datos Unidad central Unidades de refrigeración CIRCUITO CUÁNTICO Cúbit Acoplador PROCESADOR DEL SYSTEM TWO Procesador cuántico Heron de 156 cúbits El equipo llevará el software Qiskit, lo que hará que pueda ejecutar determinados tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits SISTEMA DE ESCALADO El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar varios procesadores en el futuro Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta Conexiones cuánticas Transductores a interconexiones ópticas QUÉ ES UN CÚBIT CUÁNTICO Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo N 32º 48’ 10. 3476... N 23º 34’ 41. 4422... 1 0 Cúbit 70% Medición 30% 1 0 Bit Bit 1 0 Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur). Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera La posibilidad de tener un control simultáneo sobre las dos variables permite solapar cálculos y abrir un número exponencialmente grande de posibilidades a la hora de procesar información EVOLUCIÓN DEL Nº DE CÚBITS EN LOS PROCESADORES CUÁNTICOS DE IBM 27 (Falcon) 2019 65 (Hummingbird) 2020 127 (Eagle) 2021 433 (Osprey) 2022 1.121 2023 2025 4.000 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS El IBM System Two Unidades de datos Unidad central Unidades de refrigeración CIRCUITO CUÁNTICO Cúbit Acoplador PROCESADOR DEL SYSTEM TWO Procesador cuántico Heron de 156 cúbits El equipo llevará el software Qiskit, lo que hará que pueda ejecutar determinados tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits SISTEMA DE ESCALADO El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar varios procesadores en el futuro Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta Conexiones cuánticas Transductores a interconexiones ópticas QUÉ ES UN CÚBIT CUÁNTICO Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo N 32º 48’ 10. 3476... Bit Bit N 23º 34’ 41. 4422... 1 1 0 0 Cúbit 70% Medición Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur). Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera 30% 1 0 La posibilidad de tener un control simultáneo sobre las dos variables permite solapar cálculos y abrir un número exponencialmente grande de posibilidades a la hora de procesar información EVOLUCIÓN DEL Nº DE CÚBITS EN LOS PROCESADORES CUÁNTICOS DE IBM 27 (Falcon) Procesador cuántico Osprey de 433 cúbits 2019 65 (Hummingbird) 2020 127 (Eagle) 2021 433 (Osprey) 2022 1.121 2023 2025 4.000 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS El IBM System Two Unidades de datos CIRCUITO CUÁNTICO Cúbit Acoplador Unidad central Unidades de refrigeración PROCESADOR DEL SYSTEM TWO Procesador cuántico Heron de 156 cúbits El equipo llevará el software Qiskit, lo que hará que pueda ejecutar determinados tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits SISTEMA DE ESCALADO El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar varios procesadores en el futuro Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta Conexiones cuánticas Transductores a interconexiones ópticas QUÉ ES UN CÚBIT CUÁNTICO Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo N 32º 48’ 10. 3476... 1 Bit Bit N 23º 34’ 41. 4422... 0 Cúbit 70% 1 0 Medición Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur). Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera 30% 1 0 La posibilidad de tener un control simultáneo sobre las dos variables permite solapar cálculos y abrir un número exponencialmente grande de posibilidades a la hora de procesar información EVOLUCIÓN DEL Nº DE CÚBITS EN LOS PROCESADORES CUÁNTICOS DE IBM 4.000 Procesador cuántico Osprey de 433 cúbits 1.121 433 (Osprey) 127 (Eagle) 65 (Hummingbird) 27 (Falcon) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Pradales y Mendoza, que visitaron en junio a la sede de IBM en Nueva York junto a varios medios de comunicación para conocer este proyecto de primera mano, se mostraron «sorprendidos» del espacio en el que se está alojando el superordenador en Donostia y también del propio edificio de Ikerbasque.

Las primeras piezas del superordenador llegaron a Gipuzkoa a mediados de junio. En concreto, los primeros componentes correspondieron a la estructura y a la electrónica del dispositivo. Más tarde, a comienzos de agosto, el proceso fue tomando velocidad de crucero con el montaje en sí. Es decir, ensamblando las diferentes piezas de forma progresiva. Y esta semana ha sido el último sprint con la llegada del corazón del equipo.

¿Pero qué es la computación cuántica? ¿Qué avances trae para la sociedad? Se trata de una tecnología que multiplica exponencialmente la capacidad de cálculo frente a los ordenadores tradicionales, lo que permite resolver en minutos problemas que hoy requieren meses o incluso resultan inabordables.

La cifra 153 millones de euros es la inversión total de este proyecto, 25 aportados por la Diputación.

Palanca de desarrollo

La implantación de este superordenador, de más de cuatro metros de altura, no es solo un hito tecnológico: es una palanca de desarrollo económico. Su presencia atraerá proyectos de I+D en sectores estratégicos como la energía, la biomedicina, los nuevos materiales o la inteligencia artificial. Para las empresas guipuzcoanas, supone acceso temprano a una tecnología de frontera con la que podrán innovar y diferenciarse en mercados globales.

Disponer de una infraestructura cuántica de esta magnitud convierte a San Sebastián en un polo de atracción de talento científico y tecnológico. Alrededor de la computación cuántica surgirán empleos de alta cualificación: físicos, matemáticos, ingenieros, programadores especializados... Pero también se abrirán espacios para perfiles híbridos, capaces de conectar la ciencia con aplicaciones empresariales.

Fase final Falta instalar las últimas piezas y profundizar en la calibración y las pruebas definitivas

Con el Quantum System Two, Gipuzkoa se posiciona en la élite de la innovación. Al formar parte de la red mundial de nodos cuánticos de IBM, San Sebastián gana visibilidad en la escena internacional y estará en disposición de atraer congresos, colaboraciones y financiación europea. La marca territorial se refuerza, y con ella la capacidad de competir en un terreno donde solo unos pocos países juegan.

Ampliar La diputada general, Eider Mendoza, y el lehendakari, Imanol Pradales, posan el jueves con el corazón del superordenador cuántico de IBM en el exterior del edificio Ikerbasque de Ibaeta.

El edificio que alberga la máquina, de cinco plantas y 6.000 metros cuadrados, ya está terminado. En su planta baja, visible desde la calle, se ha habilitado una sala de 110 metros cuadrados donde se está instalando el sistema cuántico con la ayuda de más de una treintena de empleados. En el nivel inferior ya se han dispuesto los sistemas de refrigeración necesarios para operar a temperaturas cercanas al cero absoluto (-273 ºC). En total, el centro acogerá a más de 300 investigadores y contará con más de 80 laboratorios. La inversión para este ambicioso proyecto asciende a 153 millones de euros hasta 2028. De esta cantidad, 25 millones han sido aportados por la Diputación foral.

Innovación

Aunque Europa ya cuenta con acceso remoto a tecnologías cuánticas de IBM desde Alemania, San Sebastián será la primera ciudad del continente en disponer físicamente de un IBM Quantum System Two. Y aunque el sistema todavía se encuentra en la fase final de la instalación, su uso ya está en marcha: «Desde mayo, Euskadi está utilizando el 50% de la capacidad contratada del ordenador cuántico de IBM de manera remota, gracias a los programas de investigación y formación de BasQ», explicaron Adolfo Morais y el gerente de Ikerbasque, Miguel Ángel Arocena, durante la expedición que se organizó a Nueva York en junio.

Quantum System Two Además del ordenador que IBM tiene en Nueva York, sólo existe otro igual en el mundo, en Japón

La puesta en marcha del ordenador cuántico es solo el primer paso de un ecosistema científico e industrial más amplio, simbolizado por la llamada 'milla cuántica' de Donostia. Esta conecta el nuevo edificio con centros punteros como el DIPC y la torre Quantum de Nanogune. Más de veinte instituciones académicas vascas ya acceden a las capacidades cuánticas de IBM, y la intención de los impulsores es que el uso del System Two se reserve prioritariamente para entidades y empresas del País Vasco.

La diputada general, Eider Mendoza, muestra su satisfacción por la importancia que esta infraestructura va a tener en el territorio. No en vano, califica el futuro inmediato como un momento «histórico en nuestra trayectoria científica y tecnológica». La institución foral subraya que la llegada del ordenador cuántico a la capital guipuzcoano no es un hecho aislado, sino que corresponde a una serie de decisiones «estratégicas» de los últimos años y la colaboración entre las instituciones con un «referente mundial» como IBM. La diputada general considera que la puesta en marcha de este ordenador «reforzará» el ecosistema cuántico de Gipuzkoa y «contribuirá a la generación y atracción de empleos de alto valor. Además, posicionará a la región como un referente global en innovación tecnológica».

Un nuevo paso para avanzar en el futuro tecnológico de la ciudad San Sebastián se ha marcado el objetivo de situarse en la élite de la tecnología mundial. A la instalación del superordenador de IBM, que colocará a la ciudad y al territorio en la vanguardia de la computación cuántica, se suman otros proyectos de envergadura en los que San Sebastián va a dar pasos de gigante. Buena prueba de ello es el futuro polo biotecnológico de Illunbe, donde Columbus Venture Partners, el vehículo inversor de capital riesgo del presidente de Viralgen, Javier García Cogorro, invertirá 80 millones de euros en levantar un nuevo edificio empresarial, que podrá albergar hasta cinco firmas, con la mirada puesta en el mercado norteamericano. Esta operación, rubricada mediante convenio por las instituciones, asciende a 9,5 millones de euros, y la parcela donde se levantará el nuevo polo empresarial cuenta con una edificabilidad de 28.587 m2 de uso terciario, así como otros 36.332 m2 de bajo rasante. El fondo de García Cogorro, especializado en la industria biotecnológica, busca convencer a empresas líderes del sector para que aterricen en San Sebastián.

Comenta Reporta un error