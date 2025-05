Hernani, el interruptor que devolvió la luz a la península

En la subestación eléctrica de Hernani hay un sonido constante que lo envuelve todo. Un zumbido grave, profundo, que no cesa nunca -o casi nunca- mientras la electricidad fluye a 400.000 voltios por las entrañas de la infraestructura. Es el sonido de la energía que abastece a miles de hogares, centros de salud e industrias en tránsito. El 28 de abril, a las 12.32 y 57 segundos, ese sonido, que ahora se escucha con tanta facilidad bajo las líneas de alta tensión del complejo hernaniarra, se detuvo en seco. Por primera vez en décadas, el sistema eléctrico peninsular colapsó por completo. Y las líneas se silenciaron.

Diez minutos después, a las 12.43 exactamente, el zumbido volvió a sonar. Y fue en Hernani donde se oyó primero. La subestación de transporte de 400 kilovoltios situada en el barrio hernaniarra de Osinaga, a un lado de la A-15, fue la primera instalación de alta tensión de la península ibérica en recuperar suministro tras el apagón del 28 de abril. Desde este punto, conectado con Francia a través de la interconexión con la subestación de Argia, comenzó la reconstrucción del sistema. «Fue la puerta de entrada. Desde Europa, a través de Hernani, nos llegó la electricidad necesaria para volver a arrancar», comienza el responsable de Red Eléctrica en el norte, Antonio González Urquijo.

Mientras el Gobierno investiga las causas del apagón y los organismos europeos, como el ENTSO-E, elaboran sus análisis, DV ha visitado esta infraestructura estratégica, guiado por el delegado territorial de la operadora del sistema eléctrico español, que desde la oficina de la propia subestación de Hernani ha compartido cómo se produce una reposición del sistema eléctrico nacional, cómo funciona esta subestación y por qué Euskadi pudo recuperarse tan rápido gracias a este enclave, que actuó de interruptor para devolver la luz a la península.

Proceso de reconexión en la CAPV tras el apagón El cero energético se produjo a las 12:33h del 28 de abril. Para reconectar toda la red es necesaria la colaboración de Francia, que comienza a inyectar energía y a las 12:43h. la subestación de Hernani ya se encuentra ‘en tensión’ y puede comenzar a mandar energía a otras subestaciones para ponerlas en funcionamiento. Lo hace bajo dos premisas. Conseguir un buen mallado de subestaciones con energía (Azpeitia, Gatika, Itsaso, Vitoria, Arkale,...) para coger fuerza, e ir suministrando a distribuidores de cada zona para acompasar el consumo con la oferta de energía y evitar así otra caída del sistema 400 kW 220 kW 132 kW Subestación de 400 KW Subest. conversora 400 a 220 KW Subestación de 220 KW Distribuidores y clientes El gestor francés RTE, tras conocer la crisis energética, anunció que estaba plenamente operativo para prestar asistencia al operador español REE 2.000 MW Errondenia ARGIA FRANCIA Frontera ESPAÑA 12:54 h. 12:43 h. HERNANI Arkale Irun 13:32 h. Cliente industrial Cliente comercial Cliente residencial 13:35 h. La mayor parte de Gipuzkoa ya está recuperada y se comienza a enviar energía a Vizcaya y Álava Poco a poco se va ganando terreno AZPEITIA GATIKA ITSASO VITORIA GASTEIZ 15:00 h. La mayor parte de la CAPV ya ha recuperado el suministro y se sigue distribuyendo energía al resto de España En España hay 45.500 Kms. de líneas de transporte de electricidad y cerca de 1.100 subestaciones repartidas por todo el territorio Actualmente, las interconexiones de España con otros países suponen un 3% del total de producción. Cuando se ponga en servicio la conexión submarina de Gatika, se subirá al 5%. La recomendación europea es que sea del 15% en 2030 400 kV 220 kV 132 kV <110 kV FRANCIA 1 4 7 8 2 19 3 20 5 6 18 17 16 15 14 PORTUGAL 13 12 11 10 9 MARRUECOS Irun-Errondenia (FRA) Arkale-Argia (FRA) Hernani-Argia (FRA) Biescas-Pragnères (FRA) Benós-Lac D’Oo (FRA) Andrall-Margineda (AND) Vic-Baixas (FRA) Santa Llogaia-Baixas (FRA) Puerto de la Cruz-Mellousa (MAR) Puebla de Guzmán-Tavira (POR) Rosal de la Frontera-V. Ficalho (POR) Brovales-Alqueva (POR) Badajoz-Alcáçovas (POR) Cedillo-Falagueira (POR) Saucelle-Pocinho (POR) Aldeadávila-Pocinho 1 (POR) Aldeadávila-Pocinho 2 (POR) Aldeadávila-Lagoaça (POR) Conchas-Lindoso (POR) Cartelle-Lindoso (POR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NUEVA INTERCONEXIÓN SUBMARINA POR EL GOLFO DE BIZKAIA (2028) En 2020, su presupuesto era de 1.750 millones de euros Cinco años después, la cifra alcanza los 3.100 millones Cubnezais Burdeos Cañón de Capbreton Arcachon Gatika Baiona Bilbao San Sebastián Pamplona Corriente alterna Cubnezais Estación de conversión 80 Kms Enlace subterráneo en corriente continua Capbreton 300 Kms Enlace subterráneo en corriente continua Enlace en corriente continua submarino salvo corto tramo subterráneo para evitar el cañón submarino de Capbreton 13 Kms Enlace subterráneo en corriente continua Gatika Estación de conversión Corriente alterna Son necesarias plantas de conversión a ambos lados de la estructura, que transformen la corriente alterna en continua y viceversa, dependiendo de si exportan o importan electricidad CABLE SUBTERRÁNEO 10-20 cms 1 2 3 4 1-Cubierta de protección exterior 2-Pantalla metálica 3-Aislamiento 4-Conductor de cobre o aluminio CABLE SUBMARINO 10-20 cms 1 2 3 4 5 1-Cubierta de protección exterior 2-Armadura 3-Pantalla metálica 4-Aislamiento 5-Conductor de cobre o aluminio EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL PRODUCTORES (OMIE) (Operador Mercado Ibérico Electricidad) Solar (fotovoltáica) Eólica Nuclear Maremotriz Hidroeléctrica Las centrales hidroeléctricas no necesitan de luz para ponerse en marcha, lo pueden hacer de forma automática. Junto a la energía proveniente de Francia y de Marruecos, fueron esenciales en el proceso de rearranque tras el cero energético TRANSPORTE (Red Eléctrica Española) La profesionalidad del personal encargado del transporte de energía, y la puesta en marcha de sus protocolos de actuación, con el encendido progresivo de todas las subestaciones, a partir de las interconexiones con nuestros vecinos franceses y marroquís y la energía proveniente de las centrales hidroeléctricas hizo que el proceso de reconexión fuera mucho más rápido y seguro DISTRIBUCIÓN (Empresas distribuidoras) En el proceso de reconexión también fue muy importante la distribución de la energía que se iba liberando de la red de transporte, para conseguir adecuar la oferta de ese momento a la demanda que se iba estableciendo en cada lugar, priorizando infraestructuras esenciales EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Endesa Iberdrola Unión Fenosa Hidrocantábrico E.On CONSUMO Proceso de reconexión en la CAPV tras el apagón El cero energético se produjo a las 12:33h del 28 de abril. Para reconectar toda la red es necesaria la colaboración de Francia, que comienza a inyectar energía y a las 12:43h. la subestación de Hernani ya se encuentra ‘en tensión’ y puede comenzar a mandar energía a otras subestaciones para ponerlas en funcionamiento. Lo hace bajo dos premisas. Conseguir un buen mallado de subestaciones con energía (Azpeitia, Gatika, Itsaso, Vitoria, Arkale,...) para coger fuerza, e ir suministrando a distribuidores de cada zona para acompasar el consumo con la oferta de energía y evitar así otra caída del sistema 400 kW 220 kW 132 kW Subestación de 400 KW Subest. conversora 400 a 220 KW Subestación de 220 KW Distribuidores y clientes El gestor francés RTE, tras conocer la crisis energética, anunció que estaba plenamente operativo para prestar asistencia al operador español REE 2.000 MW Errondenia ARGIA FRANCIA Frontera ESPAÑA 12:54 h. 12:43 h. HERNANI Arkale Irun 13:32 h. Cliente industrial Cliente comercial Cliente residencial 13:35 h. La mayor parte de Gipuzkoa ya está recuperada y se comienza a enviar energía a Vizcaya y Álava Poco a poco se va ganando terreno AZPEITIA GATIKA ITSASO VITORIA GASTEIZ 15:00 h. La mayor parte de la CAPV ya ha recuperado el suministro y se sigue distribuyendo energía al resto de España En España hay 45.500 Kms. de líneas de transporte de electricidad y cerca de 1.100 subestaciones repartidas por todo el territorio Actualmente, las interconexiones de España con otros países suponen un 3% del total de producción. Cuando se ponga en servicio la conexión submarina de Gatika, se subirá al 5%. La recomendación europea es que sea del 15% en 2030 400 kV 220 kV 132 kV <110 kV FRANCIA 1 4 7 8 2 19 3 20 5 6 18 17 16 15 14 13 PORTUGAL 12 11 10 9 MARRUECOS Irun-Errondenia (FRA) Arkale-Argia (FRA) Hernani-Argia (FRA) Biescas-Pragnères (FRA) Benós-Lac D’Oo (FRA) Andrall-Margineda (AND) Vic-Baixas (FRA) Santa Llogaia-Baixas (FRA) Puerto de la Cruz-Mellousa (MAR) Puebla de Guzmán-Tavira (POR) Rosal de la Frontera-V. Ficalho (POR) Brovales-Alqueva (POR) Badajoz-Alcáçovas (POR) Cedillo-Falagueira (POR) Saucelle-Pocinho (POR) Aldeadávila-Pocinho 1 (POR) Aldeadávila-Pocinho 2 (POR) Aldeadávila-Lagoaça (POR) Conchas-Lindoso (POR) Cartelle-Lindoso (POR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NUEVA INTERCONEXIÓN SUBMARINA POR EL GOLFO DE BIZKAIA (2028) En 2020, su presupuesto era de 1.750 millones de euros Cinco años después, la cifra alcanza los 3.100 millones Cubnezais Burdeos Cañón de Capbreton Arcachon Gatika Baiona Bilbao San Sebastián Pamplona Corriente alterna Cubnezais Estación de conversión 80 Kms Enlace subterráneo en corriente continua Capbreton 300 Kms Enlace subterráneo en corriente continua Enlace en corriente continua submarino salvo corto tramo subterráneo para evitar el cañón submarino de Capbreton 13 Kms Enlace subterráneo en corriente continua Gatika Estación de conversión Corriente alterna Son necesarias plantas de conversión a ambos lados de la estructura, que transformen la corriente alterna en continua y viceversa, dependiendo de si exportan o importan electricidad CABLE SUBTERRÁNEO 10-20 cms 1 2 3 4 1-Cubierta de protección exterior 2-Pantalla metálica 3-Aislamiento 4-Conductor de cobre o aluminio CABLE SUBMARINO 10-20 cms 1 2 3 4 5 1-Cubierta de protección exterior 2-Armadura 3-Pantalla metálica 4-Aislamiento 5-Conductor de cobre o aluminio EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL PRODUCTORES (OMIE) (Operador Mercado Ibérico Electricidad) Solar (fotovoltáica) Eólica Nuclear Maremotriz Hidroeléctrica Las centrales hidroeléctricas no necesitan de luz para ponerse en marcha, lo pueden hacer de forma automática. Junto a la energía proveniente de Francia y de Marruecos, fueron esenciales en el proceso de rearranque tras el cero energético TRANSPORTE (Red Eléctrica Española) La profesionalidad del personal encargado del transporte de energía, y la puesta en marcha de sus protocolos de actuación, con el encendido progresivo de todas las subestaciones, a partir de las interconexiones con nuestros vecinos franceses y marroquís y la energía proveniente de las centrales hidroeléctricas hizo que el proceso de reconexión fuera mucho más rápido y seguro DISTRIBUCIÓN (Empresas distribuidoras) Subestación En el proceso de reconexión también fue muy importante la distribución de la energía que se iba liberando de la red de transporte, para conseguir adecuar la oferta de ese momento a la demanda que se iba estableciendo en cada lugar, priorizando infraestructuras esenciales EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Endesa Iberdrola Unión Fenosa Hidrocantábrico E.On CONSUMO Proceso de reconexión en la CAPV tras el apagón El cero energético se produjo a las 12:33h del 28 de abril. Para reconectar toda la red es necesaria la colaboración de Francia, que comienza a inyectar energía y a las 12:43h. la subestación de Hernani ya se encuentra ‘en tensión’ y puede comenzar a mandar energía a otras subestaciones para ponerlas en funcionamiento. Lo hace bajo dos premisas. Conseguir un buen mallado de subestaciones con energía (Azpeitia, Gatika, Itsaso, Vitoria, Arkale,...) para coger fuerza, e ir suministrando a distribuidores de cada zona para acompasar el consumo con la oferta de energía y evitar así otra caída del sistema Subestación de 400 KW Subest. conversora 400 a 220 KW Subestación de 220 KW Distribuidores y clientes El gestor francés RTE, tras conocer la crisis energética, anunció que estaba plenamente operativo para prestar asistencia al operador español REE 2.000 MW ARGIA Errondenia FRANCIA FRONTERA ESPAÑA 400 kW 220 kW 132 kW 12:54 h. 13:32 h. 12:43 h. HERNANI Arkale Irun Cliente industrial Cliente comercial Cliente residencial 13:35 h. La mayor parte de Gipuzkoa ya está recuperada y se comienza a enviar energía a Vizcaya y Álava Poco a poco se va ganando terreno AZPEITIA ITSASO 13:35 h. VITORIA GASTEIZ GATIKA 15:00 h. La mayor parte de la CAPV ya ha recuperado el suministro y se sigue distribuyendo energía al resto de España INTERCONEXIONES INTERNACIONALES Actualmente, las interconexiones de España con otros países suponen un 3% del total de producción. Cuando se ponga en servicio la conexión submarina de Gatika, se subirá al 5%. La recomendación europea es que sea del 15% en 2030 Margineda (Andorra) Lac D’Oo FRANCIA Errondenia Argia Gatika Irun Baixas Conchas Pragnères Arkale Hernani Cartelle Andrall Biescas Benós Vic Lindoso Lagoaça Aldeadávila Santa Llogaia Pocinho 2 Aldeadávila Pocinho 1 Aldeadávila Pocinho Saucelle Falagueira Cedillo PORTUGAL Alcáçovas Badajoz Alqueva Brovales V. Ficalho Rosal de la Frontera 400 kV 220 kV Tavira Puebla de Guzmán 132 kV <110 kV Puerto de la Cruz Interconexión submarina MARRUECOS Mellousa (Marruecos) ENTRAMADO DE LA RED ELÉCTRICA Líneas de 400 kW Líneas de 220 kW Líneas de 132 kW Subestaciones Interconexiones Francia / España Interconexión submarina (2028) Cubnezais Cañón de Capbreton Cantegrit Colayrac Aceriasa Cacicedo Sniace Interconexión submarina Cubnezais - Gatika (2028) Capbreton Cicero Berge P.S. Miguel Astillero Zierbana Naoutot Tarnos Solorzano Penagos Santurtzi Mouguerre Ortuella Abanto GATIKA Aguayo Babcok Azpeitia Irun Errondenia Nervacero Udalla Arkale Pasaia Güeñes Acebizk Zamudio Basauri ARGIA La Jara Alonsotegi Amorebieta Mataporquera Zumarraga Sidenor Jalis HERNANI Marsillon Itxaso Virtus Ayala Abadiano Arrasate P. de Posa Nervión Las Mazorras Aristrain Ormaiztegi Vitoria-Gasteiz FRANCIA G. Barcina Tubacex Elgea El Cerro Poza de la Sal Ali F. Alavesas ESPAÑA Bastillac Le Hourat Cazaril Mercedes Puentelarra La Lora Gamarra Orcoyen Jundiz Lannemezan Muruarte Miegebat Miranda Cordovilla PRAGNERES Villalbilla Alcocero de Mola Haro La Guardia Tafalla Villimar Moralets Logroño BIESCAS II El Sequero Sangüesa Olite F. de Veleta Arrúbal La Fortunada Sallent C.H. Eriste Sabiñánigo C.H. Sesue Santa Engracia Elerebro Escalona Quel Esquedas P. Suert Castejón Magaña Mediano Alcarama Pobla de Segur Lanzas Agudas Alcalá de Gurrea Gurrea Oncala Almudévar La Serna Grado Tudela Tardienta Trevago Río Gallego Magallón Entrerríos Villanueva Moncayo Monzón L. Viso Plaza Peñaflor Cinca Los Leones Jalón En España hay 45.500 Kms. de líneas de transporte de electricidad y cerca de 1.100 subestaciones repartidas por todo el territorio NUEVA INTERCONEXIÓN SUBMARINA POR EL GOLFO DE BIZKAIA (2028) Cubnezais En 2020, su presupuesto era de 1.750 millones de euros Cinco años después, la cifra alcanza los 3.100 millones Burdeos Arcachon Cañón de Capbreton Capbreton Gatika Baiona Bilbao San Sebastián Pamplona Corriente alterna Corriente alterna Enlace subterráneo en corriente continua Enlace subterráneo en corriente continua Enlace subterráneo en corriente continua 80 Kms Capbreton 13 Kms Cubnezais Gatika 300 Kms Enlace en corriente continua submarino salvo corto tramo subterráneo para evitar el cañón submarino de Capbreton Estación de conversión Estación de conversión Son necesarias plantas de conversión a ambos lados de la estructura, que transformen la corriente alterna en continua y viceversa, dependiendo de si exportan o importan electricidad CABLE SUBTERRÁNEO CABLE SUBMARINO 10-20 cm 10-20 cm 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1-Cubierta de protección exterior 2-Pantalla metálica 3-Aislamiento 4-Conductor de cobre o aluminio 1-Cubierta de protección exterior 2-Armadura 3-Pantalla metálica 4-Aislamiento 5-Conductor de cobre o aluminio EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL PRODUCTORES (OMIE) (Operador Mercado Ibérico Electricidad) Solar (fotovoltáica) Hidroeléctrica Eólica Las centrales hidroeléctricas no necesitan de luz para ponerse en marcha, lo pueden hacer de forma automática. Junto a la energía proveniente de Francia y de Marruecos, fueron esenciales en el proceso de rearranque tras el cero energético Nuclear TRANSPORTE (Red Eléctrica Española) Maremotriz La profesionalidad del personal encargado del transporte de energía, y la puesta en marcha de sus protocolos de actuación, con el encendido progresivo de todas las subestaciones, a partir de las interconexiones con nuestros vecinos franceses y marroquís y la energía proveniente de las centrales hidroeléctricas hizo que el proceso de reconexión fuera mucho más rápido y seguro DISTRIBUCIÓN (Empresas distribuidoras) En el proceso de reconexión también fue muy importante la distribución de la energía que se iba liberando de la red de transporte, para conseguir adecuar la oferta de ese momento a la demanda que se iba estableciendo en cada lugar, priorizando infraestructuras esenciales CONSUMO EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Endesa Iberdrola Unión Fenosa Hidrocantábrico E.On Proceso de reconexión en la CAPV tras el apagón El cero energético se produjo a las 12:33h del 28 de abril. Para reconectar toda la red es necesaria la colaboración de Francia, que comienza a inyectar energía y a las 12:43h. la subestación de Hernani ya se encuentra ‘en tensión’ y puede comenzar a mandar energía a otras subestaciones para ponerlas en funcionamiento. Lo hace bajo dos premisas. Conseguir un buen mallado de subestaciones con energía (Azpeitia, Gatika, Itxaso, Vitoria, Arkale,...) para coger fuerza, e ir suministrando a distribuidores de cada zona para acompasar el consumo con la oferta de energía y evitar así otra caída del sistema El gestor francés RTE, tras conocer la crisis energética, anunció que estaba plenamente operativo para prestar asistencia al operador español REE 2.000 MW ARGIA Errondenia FRANCIA FRONTERA ESPAÑA 400 kW 220 kW 132 kW 12:54 h. 13:32 h. 12:43 h. HERNANI Arkale Irun Cliente industrial Cliente comercial Cliente residencial 13:35 h. La mayor parte de Gipuzkoa ya está recuperada y se comienza a enviar energía a Vizcaya y Álava Poco a poco se va ganando terreno AZPEITIA ITSASO Subestación de 400 KW Subest. conversora 400 a 220 KW Subestación de 220 KW Distribuidores y clientes VITORIA GASTEIZ GATIKA 15:00 h. La mayor parte de la CAPV ya ha recuperado el suministro y se sigue distribuyendo energía al resto de España Margineda (Andorra) INTERCONEXIONES INTERNACIONALES Lac D’Oo FRANCIA Errondenia Argia Gatika Irun Baixas Conchas Pragnères Arkale Hernani Actualmente, las interconexiones de España con otros países suponen un 3% del total de producción. Cuando se ponga en servicio la conexión submarina de Gatika, se subirá al 5%. La recomendación europea es que sea del 15% en 2030 Cartelle Andrall Biescas Benós Vic Lindoso Lagoaça Aldeadávila Santa Llogaia Pocinho 2 Aldeadávila Pocinho 1 Aldeadávila Pocinho Saucelle Falagueira Cedillo PORTUGAL Alcáçovas Badajoz Alqueva Brovales V. Ficalho Rosal de la Frontera 400 kV 220 kV Tavira Puebla de Guzmán 132 kV <110 kV Puerto de la Cruz Interconexión submarina En España hay 45.500 Kms. de líneas de transporte de electricidad y cerca de 1.100 subestaciones repartidas por todo el territorio MARRUECOS Mellousa (Marruecos) ENTRAMADO DE LA RED ELÉCTRICA Líneas de 400 kW Líneas de 220 kW Líneas de 132 kW Subestaciones Interconexiones Francia / España Interconexión submarina (2028) Cubnezais Cañón de Capbreton Cantegrit Colayrac Aceriasa Cacicedo Sniace Interconexión submarina Cubnezais - Gatika (2028) Capbreton Cicero Berge P.S. Miguel Astillero Zierbana Naoutot Tarnos Solorzano Penagos Santurtzi Mouguerre Ortuella Abanto GATIKA Aguayo Babcok Azpeitia Irun Errondenia Nervacero Udalla Arkale Pasaia Güeñes Acebizk Zamudio Basauri ARGIA La Jara Alonsotegi Amorebieta Mataporquera Zumarraga Sidenor Jalis HERNANI Marsillon Itxaso Virtus Ayala Abadiano Arrasate P. de Posa Nervión Las Mazorras Aristrain Ormaiztegi Vitoria-Gasteiz FRANCIA G. Barcina Tubacex Elgea El Cerro Poza de la Sal Ali F. Alavesas ESPAÑA Bastillac Le Hourat Cazaril Mercedes Puentelarra La Lora Gamarra Orcoyen Jundiz Lannemezan Muruarte Miegebat Miranda Cordovilla PRAGNERES Villalbilla Alcocero de Mola Haro La Guardia Tafalla Villimar Moralets Logroño BIESCAS II El Sequero Sangüesa Olite F. de Veleta Arrúbal La Fortunada Sallent C.H. Eriste Sabiñánigo C.H. Sesue Santa Engracia Elerebro Escalona Quel Esquedas P. Suert Castejón Magaña Mediano Alcarama Pobla de Segur Lanzas Agudas Alcalá de Gurrea Gurrea Oncala Almudévar La Serna Grado Tudela Tardienta Trevago Río Gallego Magallón Entrerríos Villanueva En España hay 45.500 Kms. de líneas de transporte de electricidad y cerca de 1.100 subestaciones repartidas por todo el territorio Moncayo Monzón L. Viso Plaza Peñaflor Cinca Los Leones Jalón ESQUEMA DE LA CONEXIÓN SUBMARINA CON FRANCIA (2028) Corriente alterna Corriente alterna Enlace subterráneo en corriente continua Enlace subterráneo en corriente continua Capbreton Enlace subterráneo en corriente continua 80 Kms 13 Kms Cubnezais Gatika 300 Kms Estación de conversión Son necesarias plantas de conversión a ambos lados de la estructura, que transformen la corriente alterna en continua y viceversa, dependiendo de si exportan o importan electricidad Estación de conversión Enlace en corriente continua submarino salvo un corto tramo subterráneo para evitar el cañón submarino de Capbreton CABLE SUBMARINO Cubnezais 10-20 cm 1 2 En 2020, su presupuesto era de 1.750 millones de euros 3 4 5 Burdeos Cinco años después, la cifra alcanza los 3.100 millones 1-Cubierta de protección exterior 2-Armadura 3-Pantalla metálica 4-Aislamiento 5-Conductor de cobre o aluminio Arcachon Cañón de Capbreton CABLE SUBTERRÁNEO Capbreton Gatika Baiona 10-20 cm 1 2 3 4 Bilbao San Sebastián 1-Cubierta de protección exterior 2-Pantalla metálica 3-Aislamiento 4-Conductor de cobre o aluminio Pamplona EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL Solar (fotovoltáica) PRODUCTORES (OMIE) (Operador Mercado Ibérico Electricidad) Hidroeléctrica Las centrales hidroeléctricas no necesitan de luz para ponerse en marcha, lo pueden hacer de forma automática. Junto a la energía proveniente de Francia y de Marruecos, fueron esenciales en el proceso de rearranque tras el cero energético Eólica TRANSPORTE (Red Eléctrica Española) Maremotriz Nuclear La profesionalidad del personal encargado del transporte de energía, y la puesta en marcha de sus protocolos de actuación, con el encendido progresivo de todas las subestaciones, a partir de las interconexiones con nuestros vecinos franceses y marroquís y la energía proveniente de las centrales hidroeléctricas hizo que el proceso de reconexión fuera mucho más rápido y seguro DISTRIBUCIÓN (Empresas distribuidoras) EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA En el proceso de reconexión también fue muy importante la distribución de la energía que se iba liberando de la red de transporte, para conseguir adecuar la oferta de ese momento a la demanda que se iba estableciendo en cada lugar, priorizando infraestructuras esenciales CONSUMO Endesa Iberdrola Unión Fenosa Hidrocantábrico E.On

La recuperación. La recuperación comenzó por Hernani porque es, en palabras de Urquijo, «nuestra conexión con Europa». No con Francia, matiza, sino con el sistema continental. La línea que llega a Hernani desde Argia no es una infraestructura cualquiera: es una conexión histórica, en servicio desde 1968 y que está siendo repotenciada para pasar de 1.800 a 2.100 megavatios de potencia. «Es la misma línea, pero mejorada, más moderna. Hacemos lo posible por optimizar lo que ya tenemos, y modernizamos nuestras infraestructuras cada poco tiempo», explica.

Esa línea opera en corriente alterna, la forma convencional en que se transporta la electricidad a gran escala. A diferencia de la corriente continua, que es la que se usa en algunas interconexiones submarinas, como la del Golfo de Bizkaia, la alterna permite sincronizar directamente los sistemas eléctricos nacionales con el continental. «Todas las máquinas, desde Ucrania hasta Portugal, giran a la vez, a 50 hercios. Si tú quieres entrar, tienes que entrar al mismo ritmo. Es como subirte a un tren en marcha», explica con una certera analogía.

La subestación de Hernani fue la primera instalación de alta tensión en recuperar suministro tras el apagón

Ese día, la corriente alterna que llegó desde Francia fue lo primero que permitió reactivar el corazón eléctrico vasco. El plan de recuperación estaba activado desde el primer segundo. Aunque nunca se había tenido que usar, estaba previsto, ensayado y procedimentado. «Sabíamos exactamente qué hacer. Lo que no sabíamos era cuándo tendríamos que hacerlo», confiesa el delegado. Cuando se produjo el «cero» -como se denomina a un colapso completo del sistema- el centro de control de Red Eléctrica dio la orden de empezar la reposición. Hernani recuperó tensión primero. A partir de ahí, comenzó la reconexión progresiva del mallado eléctrico. Desde Hernani se reenvió tensión a Gatika, en Bizkaia, y a Itsaso, en Gipuzkoa, y desde ahí hasta Vitoria. «Fuimos ganando terreno, como si fuera un juego de estrategia».

El segundo nivel. Pero eso era solo el nivel superior. La electricidad fluía de nuevo a 400.000 voltios, pero no llegaba aún a hogares ni industrias. Para eso era necesario conectar el sistema de transporte (400 kV) con el de distribución (220 kV). Y ahí entraban en juego los transformadores y las subestaciones de nivel inferior. «Es como un scalextric», explica. «Nosotros somos la pista principal, a 400.000 voltios. Y el transformador es el que adapta la tensión para que puedan correr los coches, es decir, para que el distribuidor -en este caso Iberdrola en Euskadi, por ejemplo- pueda llevar la energía a sus clientes».

La recuperación se hizo, por tanto, en dos niveles paralelos: «Con el 400 ganamos territorio, y con el 220 -las dos líneas que controla Red Eléctrica-ganamos músculo aguas abajo». No se puede avanzar solo en uno de los niveles, insiste. «Si solo tiras oferta, vuelves a fundir. Tienes que acompasar la generación con la demanda. Todo en tiempo real, todo coordinado al segundo con los distribuidores». Ese equilibrio es el que impide que el sistema se vuelva a colapsar. Si se conecta más carga de la que se puede alimentar, el sistema cae de nuevo. Por eso es clave la comunicación milimétrica entre el operador y cada distribuidor. «Nosotros preguntamos cuánto necesitas. Te damos 50 megas. Y seguimos».

2.100 MW La línea está en servicio desde 1968, y está siendo repotenciada para pasar, en uno o dos años, de 1.800 megavatios a 2.100 megavatios de potencia

En cualquier caso, la generación, en los primeros minutos, era limitada: la línea de Hernani tiene un potencia de 1.800 megavatios, aunque se trabaja en su repotenciación, y en uno o dos años, dicha capacidad ascenderá a 2.100. A medida que se ganaba terreno, se iba incorporando generación propia o desde otras interconexiones. Así, Irún recuperó suministro a las 13.07, y la práctica totalidad de Gipuzkoa a las 13.35. A las tres de la tarde, el sistema de transporte-que no quiere decir estrictamente la luz de los hogares ya que eso depende de las distribuidoras- estaba restablecido en casi todo Euskadi. La operación fue quirúrgica.

El papel de las interconexiones. La infraestructura que permitió ese reinicio es tan discreta por fuera como crítica por dentro. Desde la verja, protegida con alambre de espino, cámaras de seguridad y patrullas de la Ertzainza, no parece más que un conjunto de torres, cables y estructuras metálicas bien cuidadas. Pero su interior alberga una compleja red de conexiones que forma parte de los más de 42.000 kilómetros de líneas que Red Eléctrica opera en toda España. En Hernani, además, la subestación de 400 kV está acompañada por otra de 220, muy próxima, en el barrio de Zikuñaga, desde la cual se alimenta la subestación del distribuidor.

Pese a todo, la historia de Hernani como nodo estratégico no se limita al 28 de abril. «La interconexión con Francia es fundamental para todo el sistema», remarca el delegado. Pero no es suficiente. España tiene una capacidad de interconexión con Europa de apenas el 3 %, cuando Bruselas recomienda que sea del 15 %. Para paliar esa carencia, Red Eléctrica está trabajando en nuevos proyectos. Uno de ellos ya está en construcción: el cable submarino que unirá Gatika, en Bizkaia, con Cubnezais, en Aquitania, en corriente continua y con conversores en ambos extremos. «No se puede hacer de otra forma. El impacto ambiental del Pirineo nos obliga a buscar soluciones soterradas o submarinas. La tecnología está probada».

«Si los territorios no entienden la importancia de estas infraestructuras de interconexión, te vas a chocar contra un muro» Antonio González Urquijo Responsable de Zona Norte de Red Eléctrica

Ese proyecto se basa en tecnología HDVC (corriente continua de alta tensión), una solución que ya se aplicó con éxito hace una década en la interconexión construida por Girona. «Aquella se hizo atravesando el Pirineo con una tuneladora. Hoy, esa línea está absolutamente amortizada. En apenas cinco años ha demostrado su rentabilidad estructural». González Urquijo insiste en que estas infraestructuras no son solo una inversión técnica, sino «una garantía de funcionamiento del sistema eléctrico peninsular. Una seguridad».

El futuro. Además de Gatika, se están realizando estudios preliminares para dos nuevas interconexiones, por Navarra hacia Las Landas y por Aragón hacia los Pirineos Atlánticos. «No tenemos aún ni trazados ni niveles de tensión definidos, pero estamos analizando las alternativas. Aunque no lo puedo afirmar, seguramente tendrá que ser soterrada y de corriente continua. Y ya tenemos subvención europea para el estudio del caso navarro», detalla. «Esto es pico y pala. Hablar con el territorio, con las administraciones, explicar por qué estas infraestructuras son necesarias». Porque si el territorio no lo entiende, insiste, «te vas a chocar contra un muro».

Además, la estructura técnica para ello ya está en marcha. Existe desde hace años una empresa conjunta entre Red Eléctrica y su homóloga francesa RTE: Inelfe, una especie de UTE que desarrolla todas las interconexiones eléctricas entre ambos países. «Tenemos ya equipos técnicos, implantación territorial, conocimiento del medioambiente, de las líneas, de todo. Solo falta poner negro sobre blanco y empezar a construir», asegura. González Urquijo recuerda que, de hecho, el tema se ha trasladado recientemente a las más altas instancias políticas. «Hace escasas semanas se celebró una reunión entre Francia, España y Portugal en la que se volvió a insistir en la necesidad urgente de reforzar las interconexiones. Es una prioridad para todos los que vivimos aquí y para las empresas que operan en el territorio».

Es necesario recordar que Red Eléctrica no decide qué infraestructuras se construyen. Ejecuta lo que se incluye en la planificación eléctrica estatal, que fija el Ministerio de Transición Ecológica tras recoger las demandas de las comunidades autónomas, generadores y consumidores. «Nosotros proponemos, pero no decidimos». El 28 de abril, el corazón eléctrico de Euskadi se paró. Y fue aquí, entre zumbidos y torres metálicas, donde volvió a latir primero. «Sin Hernani, la recuperación no habría sido la misma», concluye González Urquijo. El zumbido ha vuelto.

Comenta Reporta un error