Así funciona la granja de atunes de Getaria

Así funciona la granja de atunes de Getaria

Las jaulas de engorde de Itsas Balfegó alojan unos 75 túnidos capturados por el 'Kantauri' en el primer lance de la flota vasca sobre esta especie en el Cantábrico desde hace dos décadas

Mikel Calvo
Javier Bienzobas (Gráficos)

Mikel Calvo y Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:22

Por primera vez en más de dos décadas, la flota vasca ha vuelto a capturar atún rojo en el Cantábrico. El cerquero 'Kantauri', con base en Getaria, pescó este verano unos 200 ejemplares mediante arte de cerco a unas 30 (48 kiómetros) millas de la costa. Más de la mitad fueron liberados al superar la cuota experimental autorizada, pero unos 75 atunes —con un peso medio de 75-80 kilos— permanecen ya vivos en las jaulas de engorde situadas a 3,6 millas del puerto getariarra.

Estas instalaciones forman parte del proyecto piloto de la alianza Itsas Balfegó, impulsada por el centro tecnológico Azti y la empresa catalana Balfegó. Son dos jaulas flotantes de 50 metros de diámetro, diseñadas para resistir las duras condiciones del Cantábrico y capaces de sumergirse en caso de temporal. Su objetivo es comprobar si el engorde de los atunes en mar abierto es viable tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.

Así son las instalaciones

Están situadas a 3,6 millas náuticas al noreste del puerto de Getaria y contarán con 2 jaulas sumergibles idénticas de 50 metros de diámetro. Cuando las condiciones meteorológicas adversas lo requieran, estas jaulas podrán sumergirse hasta 50 cm. para sortear el oleaje y los vientos de la superficie marina

LOCALIZACIÓN DE LAS JAULAS

3,6 millas

Getaria

100 m.

Profundidad de los fondos

120

124

114

112

113

119

113

115

114

112

112

108

113

109

102

103

97

100

94

90

92

88

88

85

75

67

76

66

70

65

53

30

36

Getaria

12

Zarautz

Orio

A 3,6 millas náuticas al noreste

del puerto de Getaria

SISTEMA DE ANCLAJE

DE LAS JAULAS

927 m.

827 m.

766.629 m2

2 jaulas sumergibles de 50 m.

28 anclas de 2.000 kg

20 Boyas de flotación

de 4.000 litros

Tramos de 150 m. de cadena

de 50 mm

Cuerda polysteel de 64 mm

Cable de acero entramado

sustentante

Cuerda de polysteel de 46 mm

Boyas

Jaula

Anclas

ESTRUCTURA DE LAS JAULAS

2

1

5

3

4

8

7

6

9

10

Boyas atuneras

1

Tralla superior con cabos de amarre

2

Puerta de entrada de los atunes

3

Cabos horizontales

4

Trallas verticales para reforzar la red

5

Red malla cuadrada 90 mm.

6

Cadena interior

7

Zona de cosido para dividir la red en partes iguales

8

Cuerda plomeada

9

Gazas en el refuerzo del fondo

10

Vista cenital del anillo

de flotación de la jaula

Barandilla

72

soportes

1,55 m.

Tuberías

en las que

se introduce

aire o agua

1,40 m.

Anillo de flotación

50 m.

12

haches

de amarre

1,25 m.

1 m.

FUNCIONAMIENTO DE

LAS JAULAS SUMERGIBLES

Mediante un sistema de bombeo instalado en el barco de operaciones, se introduce aire a presión en el interior de las dos tuberías del anillo de flotación, así se mantiene la jaula en la superficie

 

Cuando se quiere sumergir la jaula, se expulsa el aire por las 4 válvulas de salida y se rellena el anillo de agua marina

 

Cuando se desea reflotar la instalación, se hace el proceso inverso sacando el agua por las válvulas e introduciendo aire a presión en las tuberías del anillo

Válvulas de salida de aire y agua

Entrada de agua

Entrada de aire

Barco de

operaciones

20m.

30m.

50m.

Red hecha con malla

de nylon negra

tejida con nudos

PROCESO CON

EL MAR EN CALMA

El anillo de flotación está lleno de aire a presión y asegura la flotabilidad de la jaula, que permanece en la superficie

Cable

de acero

Cubierta que

cubre la parte

superior

Cadenas

de acero

de 50 mm.

Anclas de

2.000 Kgs.

La tubería y los soportes de la barandilla, son huecos y están agujereados para evitar que ofrezcan fuerza de empuje en el proceso de hundimiento

PROCESO CON FUERTE

OLEAJE O TEMPORALES

Al anillo de flotación, mediante bombas situadas en el barco de operaciones, se le extrae el aire y se inyecta agua marina en sus conductos, lo que provoca que la jaula se sumerja entre 40 y 50 cm. y sea mucho menos vulnerable a los embates del mar. Para volver a reflotarla, se extrae el agua por las 4 válvulas con las que cuenta el anillo y se inyecta aire a presión en el anillo

Cuerdas de amarre

de polysteel

de 46 mm.

Barco de

operaciones

Boyas de

4.000 litros

40-50 cm.

100m.

Fondo

GRÁFICOS: F.J. BIENZOBAS

Así son las instalaciones

Profundidad de los fondos

Están situadas a 3,6 millas náuticas al noreste del puerto de Getaria y contarán con 2 jaulas sumergibles idénticas de 50 metros de diámetro. Cuando las condiciones meteorológicas adversas lo requieran, estas jaulas podrán sumergirse hasta 50 cm. para sortear el oleaje y los vientos de la superficie marina

120

124

114

112

113

119

113

115

114

112

112

108

113

109

LOCALIZACIÓN DE LAS JAULAS

102

103

97

100

3,6 millas

Getaria

94

90

92

Zarautz

88

88

85

75

67

76

66

70

65

100 m.

53

30

36

Getaria

12

Zarautz

Orio

A 3,6 millas náuticas al noreste

del puerto de Getaria

SISTEMA DE ANCLAJE DE LAS JAULAS

927 m.

2 jaulas sumergibles de 50 m.

Boyas

28 anclas de 2.000 kg

20 Boyas de flotación

de 4.000 litros

Tramos de 150 m. de cadena

de 50 mm

827 m.

Jaula

Cuerda polysteel de 64 mm

Cable de acero entramado

sustentante

Anclas

Cuerda de polysteel de 46 mm

766.629 m2

ESTRUCTURA DE LAS JAULAS

Barandilla

Tralla superior con cabos de amarre

Puerta de entrada de los atunes

Tuberías

en las que

se introduce

aire o agua

Boyas atuneras

1,55 m.

Trallas verticales

para reforzar la red

Cabos

horizontales

1,40 m.

72

soportes

Redmalla cuadrada 90mm.

Cadena interior

Gazas en el refuerzo del fondo

Cuerda plomeada

Zona de cosido para dividir la red en partes iguales

Vista cenital del anillo de flotación de la jaula

50 m.

12

haches

de amarre

FUNCIONAMIENTO DE

LAS JAULAS SUMERGIBLES

1,25 m.

Barco de

operaciones

1 m.

Entrada

de agua 1

Válvulas de

salida de

aire y agua

Anillo y boyas

de flotación

Entrada

de aire 1

Mediante un sistema de bombeo instalado en el barco de operaciones, se introduce aire a presión en el interior de las dos tuberías del anillo de flotación, así se mantiene la jaula en la superficie

 

Cuando se quiere sumergir la jaula, se expulsa el aire por las 4 válvulas de salida y se rellena el anillo de agua marina

 

Cuando se desea reflotar la instalación, se hace el proceso inverso sacando el agua por las válvulas e introduciendo aire a presión en las tuberías del anillo

Válvulas de

salida de

aire y agua

Entrada

de aire 2

20 m.

Entrada

de agua 2

Válvulas de

salida de

aire y agua

30 m.

Válvulas de

salida de

aire y agua

RED DE

CULTIVO

50 m.

Red hecha con malla

de nylon negra

tejida con nudos

PROCESO CON EL MAR EN CALMA

PROCESO CON FUERTE OLEAJE O TORMENTAS

El anillo de flotación está lleno de aire a presión y asegura la flotabilidad de la jaula, que permanece en la superficie

Al anillo de flotación, mediante bombas situadas en el barco de operaciones, se le extrae el aire y se inyecta agua marina en sus conductos, lo que provoca que la jaula se sumerja entre 40 y 50 cm. y sea mucho menos vulnerable a los embates del mar. Para volver a reflotarla, se extrae el agua por las 4 válvulas con las que cuenta el anillo y se inyecta aire a presión en el anillo

La tubería y los soportes de la barandilla, son huecos y están agujereados para evitar que ofrezcan fuerza de empuje en el proceso de hundimiento

Cable

de acero

Cuerdas de amarre

de polysteel

de 46 mm.

Cubierta que

cubre la parte

superior

Boyas de

4.000 litros

Barco de

operaciones

40-50 cm.

Cadenas

de acero

de 50 mm.

100 m.

Anclas de

2.000 Kgs.

Fondo

GRÁFICOS: F.J. BIENZOBAS

El proceso comienza con la captura de los atunes vivos, que son trasladados desde el punto de pesca en una jaula de transporte remolcada a baja velocidad para minimizar el estrés y evitar mortalidad. Una vez en las instalaciones, se traspasan a la jaula fija, donde se alimentan con sardinas y verdeles congelados, bajo control constante mediante sensores y cámaras que monitorizan la calidad del agua y la actividad biológica.

Si a finales de octubre, momento previsto para el sacrificio y despiece, los ejemplares alcanzan el peso y nivel de grasa óptimos —lo que podría situar su valor entre 20 y 30 euros por kilo—, el proyecto dará un paso hacia su escalado comercial a partir de 2026. Con más jaulas y mayor cuota asignada, la instalación podría llegar a engordar entre 500 y 1.000 atunes, consolidando así una nueva actividad económica ligada a la pesca vasca y recuperando un recurso que durante años se cedió a otras flota.

