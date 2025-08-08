Así funciona la granja de atunes de Getaria

Así es la granja de atunes de Getaria

A diferencia de otro tipo de granjas en las que la cría de peces se hace desde su nacimiento a partir de un huevo, las instalaciones de Getaria engordan atunes rojos capturados vivos en el cantábrico a edad adulta

La captura de estos atunes se hace mediante el arte de cerco, modificando la parte final de esta forma de pesca, en la que los atunes son izados a bordo para que mueran asfixiados y almacenados en las bodegas del barco pesquero, por otro proceso en el que tras cerrar el cerco, se acopla a éste una piscina de transporte y los atunes son traspasados vivos e ilesos a ésta. Luego son trasladados en ella hasta las instalaciones fijas de Getaria. Allí se volverán a traspasar los túnidos a las dos jaulas sumergibles con las que cuenta la instalación y serán engordados hasta su sacrificio

Pesca con artes de cerco

1

La mola de atunes rojos es localizada mediante dispositivos electroacústicos como el radar o el sonar con el que van equipados los barcos pesqueros

Una vez localizado el banco, el barco comienza las maniobras, para atrapar la mola de atunes mediante el arte de cerco. Esta operación tiene que ser muy rápida para evitar que escapen

Embarcación fueraborda

2

Red

Mola de atunes

La tripulación suelta la red (el aparejo) por popa y una embarcación con motor fueraborda rodea lo más rápidamente posible a los atunes (es un pez muy rápido y pueden escapar), haciendo un círculo en torno a ellos

3

Un vez rodeados los atunes, se cierra la red tirando de los extremos de un cabo llamado jareta que pasa por la parte inferior de la red y así la cierra

Jareta

4

Un equipo de submarinistas abre la red de cerco, la unen con la de la piscina y conducen a los atunes de una a la otra ayudándose de unas bocinas que emiten el sonido de los delfines. Una vez realizado el traslado, hay que volver a coser la red de la piscina. Ahora, el banco encerrado está listo para ser trasladado hasta las instalaciones fijas de Getaria

Barco que remolca la piscina hasta Getaria

Piscina de transporte

Red de cerco

Submarinistas

La red se cierra completamente por la parte inferior y los atunes quedan atrapados en ella

5

Traslado a Getaria

La travesía desde la zona de pesca se realiza a la velocidad de los atunes, a una media de un nudo por hora

Velocidad: 1 nudo/hora

Piscina de transporte

6

Traslado a las jaulas fijas

Al llegar a las instalaciones de Getaria, se vuelve a repetir el proceso de traslado, en esta ocasión al revés: los atunes se conducen desde la piscina móvil hasta las dos jaulas fijas

Vista cenital

7

Engorde en las instalaciones de Getaria

En su nuevo hábitat recuperarán peso y su carne adquirirá la proporción justa de grasa y músculo. Los ejemplares vivirán aquí entre 4 y 5 meses, alimentados de 5 a 6 días a la semana exclusivamente con pescado azul: sardinas, caballas y arenques que transporta a diario un barco de apoyo

8

Sacrificio controlado

Cuando adquieren las dimensiones y peso óptimos para su comercialización, son seleccionados uno por uno, trasladados por submarinistas a la jaula de sacrificio y luego son sacrificados uno por uno mediante la técnica del Ikejime, que minimiza el sufrimiento del atún y hace que su carne mantenga una óptima calidad

Lupara

Pértiga

TÉCNICA DEL IKEJIME

Método japonés para el sacrificio de pescado, que minimiza su estrés y sufrimiento y reduce los efectos de las reacciones bioquímicas en el momento del sacrificio. Así se consigue que la carne no pierda calidad e incremente su precio

A

Se dispara con una lupara en el cerebro del atún. Se cortan así las señales de estrés que éste envía al resto del cuerpo

Pértiga

Lupara

Romboencéfalo del atún

Funcionamiento de la lupara

Se coloca en el extremo de la pértiga del buzo. Cuando éste hace presión sobre la cabeza del atún, se activa el percutor que detona el cartucho, sale el proyectil y el animal muere inmediatamente

Pértiga del submarinista

Percutor

Cartucho de caza

B

Una grúa los iza de uno en uno o por parejas a la embarcación para evitar que se dañe la carne

C

Se hace un corte en las agallas. Con un primer y rápido desangrado se logra una carne más limpia

D

Se hace un corte en el lomo y se introduce un cable de acero a través de la columna para desconectar la médula espinal y, con ello, acabar con cualquier señal de estrés

Alambre de acero

Médula espinal

E

Por último se introducen los atunes en agua con hielo picado. Esto hace que baje su temperatura hasta -0,5ºC

DESPIECE

Distintas partes con interés comercial en las que se despieza el atún en el proceso de ronqueo

