Así es el frente palestino-israelí contra el que choca el tranvía 'made in Euskadi', según los mapas
El proyecto en el que participa la empresa vasca transcurre por un territorio ocupado por Israel desde 1967 y sujeto a disputas internacionales
Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:06
El proyecto de CAF en Jerusalén atraviesa una de las partes más conflictivas de Oriente medio, ya que atañe a una ciudad sagrada para las tres religiones -musulmanes, católicos y judíos- y afecta a unos límites geográficos que desde 1948 han sido establecidos por medio de guerras y están sometidos todavía a disputas jurídicas internacionales.
El contrato que consiguió la CAF en 2019 pretende unir mediante tranvías dos zonas situadas en los límites de Jerusalén Este y que tienen continuidad con Cisjordania, un área bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, pero en la que los colonos judíos llevan décadas realizando asentamientos sancionados por la ONU que reducen día a día el territorio palestino.
La primera guerra que afectó a Jerusalén se produjo en 1948, cuando una coalición de ejércitos árabes -Jordania, Siria, Líbano, Egipto, entre otros- invadió un territorio en el que Israel, con el amparo de la ONU, acaba de declarar el nacimiento de su Estado. Como resultado de este conflicto, que los israelitas han bautizado como 'La guerra de la independencia' y los palestinos como Nakba (catástrofe), Jerusalén quedó dividida en dos partes. El Oeste quedó en manos judías mientras que Jerusalén Este fue ocupado por Jordania, probablemente el país que disponía del ejército más fuerte en la región y que mantenía límites geográficos con la ciudad religiosa.
La ONU había decidido que Jerusalén fuera un 'corpus separatum', es decir, una zona sometida a jurisdicción internacional y, por lo tanto, desvinculada geográficamente de los países de la región. Las sucesivas guerras han impedido que este estatus se haya aplicado nunca.
Jerusalén Oeste (zona judía)
Mezquita de Al-Aqsa
(Ciudad Vieja)
Barrio de Silwan (palestino)
Ciudad Vieja
Barrio musulmán
Barrio cristiano
Mezquita de Al-Aqsa
Barrio judío
Barrio armenio
Ciudad Vieja
Jerusalén Este
(Ocupado por Israel en 1967)
Jerusalén Oeste
(Territorio de Israel desde 1948)
Zona de mayoría judía
Mayoría musulmana con asentamientos judíos
Mezquita de Al-Aqsa
(Ciudad Vieja)
Jerusalén Oeste (zona judía)
Barrio de Silwan (palestino)
Ciudad Vieja
Barrio musulmán
Barrio cristiano
Mezquita de Al-Aqsa
Barrio judío
Barrio armenio
Ciudad Vieja
Jerusalén Oeste
(Territorio de Israel desde 1948)
Jerusalén Este
(Ocupado por Israel en 1967)
Zona de mayoría judía
Mayoría musulmana con asentamientos judíos
Mezquita de Al-Aqsa
(Ciudad Vieja)
Jerusalén Oeste (zona judía)
Barrio de Silwan (palestino)
Ciudad Vieja
Barrio musulmán
Barrio cristiano
Mezquita de Al-Aqsa
Barrio judío
Barrio armenio
Mayoría musulmana con asentamientos judíos
Zona de mayoría judía
Ciudad Vieja
Jerusalén Oeste
(Territorio de Israel desde 1948)
Jerusalén Este
(Ocupado por Israel en 1967)
Mezquita de Al-Aqsa
(Ciudad Vieja)
Jerusalén Oeste (zona judía)
Barrio de Silwan (palestino)
Ciudad Vieja
Barrio musulmán
Barrio cristiano
Mezquita de Al-Aqsa
Barrio judío
Barrio armenio
Mayoría musulmana con asentamientos judíos
Zona de mayoría judía
Ciudad Vieja
Jerusalén Oeste
(Territorio de Israel desde 1948)
Jerusalén Este
(Ocupado por Israel en 1967)
El régimen de ciudad dividida se mantuvo hasta 1967, cuando se produjo la Guerra de los Seis Días. Israel ocupó sin problemas Jerusalén Este, eliminando el control que Jordania había tenido sobre esa parte de la ciudad. De esa forma, asumió el control efectivo de los principales edificios religiosos de la región. La Ciudad Vieja de Jerusalén, con el Muro de las Lamentaciones, el Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa, quedaron bajo dominio hebreo.
En 1980, mediante una resolución rechazada por la comunidad internacional, Israel se anexionó todo Jerusalén y estableció que la ciudad sería a partir de ese momento la capital del país. Fruto de las disputas políticas y legales, ningún país ha reconocido esa capitalidad. Por ejemplo, ninguna nación tiene embajadas en Jerusalén. En su primer mandato, Donald Trump anunció que trasladaría su representación diplomática a la zona ocupada, pero nunca lo llegó a hacer efectivo.
Para entonces, Israel ya había comenzado su política de asentamientos, estableciendo colonias en territorio considerado palestino. En algunos espacios dispuso que la tierra era una reserva natural, con lo que los residentes -en especial la población Palestina- no podían utilizar esos terrenos. En otros, los bulldozers derivaron viviendas de palestinos para ampliar las colonias.
En 2002, el Gobierno de Ariel Sharon comenzó a levantar el muro con el que se separa Cisjordania de Israel. Su intención era limitar los atentados suicidas organizados desde territorio palestino. Este muro no respetó la denominada 'Línea verde', un límite no oficial entre Israel y Palestina establecido por la comunidad internacional pero nunca respetado. La valla de seguridad aisló todavía más los poblados palestinos y bajo su protección se continuaron levantando asentamientos. La expansión de las colonias en territorio ocupado continuó sin que la presión internacional pudiera detenerla.
Jerusalén oeste
Territorio palestino ocupado
Asentamientos israelíes
Aldeas y barrios palestinos
Muro entre israelíes y palestinos
Línea verde
(21 km.)
En construcción
LÍNEA ROJA
(20,8 km.)
Construida
En construcción
Entre paréntesis la población de los asentamientos
Neve
Yaakov
(29.364)
Pisgat
Zeev
(45.100)
Beit Hanina
Ramot
(56.449)
JERUSALÉN OESTE
( ISRAELÍ)
Sheikh
Jarrah
Central
Station
Ciudad Antigua
Colonia
alemana
Talpiot
East
Beit
Safafa
JERUSALÉN ESTE
(TERRITORIO
OCUPADO)
Gilo
(32.633)
Jerusalén oeste
Territorio palestino ocupado
Asentamientos israelíes
Aldeas y barrios palestinos
Muro entre israelíes y palestinos
Entre paréntesis la población de los asentamientos
Línea verde
(21 km.)
En construcción
LÍNEA ROJA
(20,8 km.)
Construida
En construcción
Neve
Yaakov
(29.364)
Pisgat
Zeev
(45.100)
Ramot
(56.449)
Ramat Shlomo
French Hill
JERUSALÉN OESTE
(OFICIALMENTE ISRAELÍ)
Línea roja
Ciudad Antigua
Mount
Herzl
Línea verde
(construcción)
Línea roja
(constr.)
Talpiot
East
Armisticio (1949)
Beit
Safafa
JERUSALÉN ESTE
(TERRITORIO
OCUPADO)
Gilo
(32.633)
Jerusalén oeste
Territorio palestino ocupado
Asentamientos israelíes
LÍNEA ROJA
(20,8 km.)
Construida
En construcción
Línea verde
(21 km.)
En construcción
Aldeas y barrios palestinos
Muro entre israelíes y palestinos
Entre paréntesis la población de los asentamientos
Neve Yaakov
(29.364)
Beit Hanina
Pisgat Zeev
(45.100)
Ramot
(56.449)
Shu’afat
Ramat Shlomo
Armisticio (1949)
French Hill
Har Hotzvim
Estación
central
Mt Scopus
JERUSALÉN OESTE
(OFICIALMENTE ISRAELÍ)
Sheikh
Jarrah
Línea roja
Ciudad Antigua
Mount Herzl
Línea verde
(construcción)
Silwan
Línea roja
(construcción)
Talpiot
East
JERUSALÉN ESTE
(TERRITORIO
OCUPADO)
Beit
Safafa
Gilo
(32.633)
Muro del Apartheid
Jerusalén oeste
Territorio palestino ocupado
Asentamientos israelíes
LÍNEA ROJA
(20,8 km.)
Construida
En construcción
Línea verde
(21 km.)
En construcción
Aldeas y barrios palestinos
Muro entre israelíes y palestinos
Entre paréntesis la población de los asentamientos
Neve Yaakov
(29.364)
Beit Hanina
Pisgat Zeev
(45.100)
Ramot
(56.449)
Shu’afat
Ramat Shlomo
French Hill
Har Hotzvim
Estación
central
JERUSALÉN OESTE
(OFICIALMENTE ISRAELÍ)
Mt Scopus
Sheikh
Jarrah
Línea roja
Ciudad Antigua
Mount Herzl
Línea verde
(construcción)
Silwan
JERUSALÉN ESTE
(TERRITORIO
OCUPADO)
Línea roja
(construcción)
Talpiot
East
Armisticio (1949)
Beit
Safafa
Gilo
(32.633)
En 2017, el Gobierno de Israel presentó un proyecto para unir los asentamientos de Jerusalén Este, declarados ilegales por la ONU y otras instituciones internacionales, con el núcleo de la ciudad. En total, son 27 kilómetros de nuevas vías que permiten a cerca de 250.000 colonos disponer de un transporte público con Jerusalén Oeste mediante las denominadas administrativas de Línea Roja y Verde. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya consideró ilegal este proyecto. Amnistía Internacional, por su parte, cree que la infraestructura en la que participa CAF fomenta el 'appartheid' de los palestinos.
Créditos
-
GRÁFICOS: Josemi Benítez, Gonzalo de las Heras e Isabel Toledo
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.