Aranceles y debilidad europea, nubarrones para Euskadi

Mikel Calvo Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:05 | Actualizado 00:15h. Comenta Compartir

El nuevo curso político y económico arranca bajo un cielo encapotado por el proteccionismo y la debilidad de los grandes motores europeos. La imposición de aranceles en Estados Unidos y el enfriamiento de Alemania y Francia, principales clientes de Euskadi, dibujan un escenario de mayor proteccionismo y menor dinamismo comercial. A esta tensión internacional se suma un crecimiento más moderado: tras un 2024 con un avance del 3,2% en España y del 2,2% en Euskadi, las previsiones para este año rebajan el ritmo al 2,4% y al 2% respectivamente. La inflación repunta ligeramente -del 2,3% en 2024 al 2,7% en 2025-, pero se mantiene bajo control, mientras el Banco Central Europeo ha dejado los tipos de interés en el 2%, una decisión que aporta estabilidad a familias y empresas.

El empleo resiste: Euskadi cerró agosto con 1.006.793 cotizantes, 16.505 menos que en julio pero 9.724 más que hace un año; en Gipuzkoa, la afiliación se situó en 336.103, con un descenso mensual de 6.298 personas y un repunte interanual de 1.789. Las exportaciones muestran contrastes -un crecimiento del 4,1% en Gipuzkoa (pero retroceso en sus principales clientes) y una caída del 0,7% en Euskadi- y la recaudación en el territorio guipuzcoano avanza con fuerza, un 16,3% más hasta julio. La automoción, la siderurgia o la máquina-herramienta figuran entre los sectores más sensibles a esta nueva realidad, obligados a convivir con márgenes estrechos, mayor competencia global y la necesidad de redefinir su estrategia de futuro. En este contexto, DV analiza con cinco expertos del ámbito económico los retos de Euskadi para el nuevo curso.

Agustín Markaide Expresidente de Eroski y analista «El efecto de los aranceles será indirecto, pero importante para la industria»

El expresidente de Eroski y analista económico, Agustín Markaide, considera que la nueva política arancelaria de Estados Unidos tendrá un efecto negativo sobre las exportaciones vascas, aunque no tanto por la venta directa al mercado americano, sino por su impacto en los clientes europeos. «El efecto de los aranceles sobre las exportaciones directas de las empresas vascas será negativo, pero posiblemente no el más relevante, dado que los EE UU no están entre los tres principales mercados. El efecto indirecto a través de nuestros clientes europeos será importante, en importe y en afectación a diferentes sectores», advierte.

Markaide alerta también sobre el riesgo de una espiral proteccionista que podría agravar la ralentización global. «Las empresas que vean limitado su comercio con EE UU se desviarán y buscarán otros mercados y ahí se toparán con todos los demás países en la misma situación, aumentando la competencia, lo cual puede deteriorar los precios y los márgenes», señala.

El analista incide en que la automoción es el sector más vulnerable, tanto por los aranceles como por la pérdida de competitividad en el vehículo eléctrico frente a China. «Una parte muy importante del bienestar económico del país depende de este sector y en buena parte de las tecnologías del motor térmico. Europa se encuentra ante la necesidad de decidir si ralentiza o no la transición al coche eléctrico y cómo actúa ante la amenaza china de monopolizar la venta del coche eléctrico en el territorio europeo», subraya.

Julen Bollain Profesor de Mondragon Unibertsitatea «Alemania se enfrenta a una policrisis industrial, y eso nos afecta directamente»

El profesor e investigador de Mondragon Unibertsitatea advierte que el nuevo escenario comercial derivado de la política de Trump no es menor para Euskadi. «Se estima que los aranceles podrían suponer un sobrecoste de hasta 400 millones de euros para las exportaciones de Euskadi. Los sectores más expuestos y, por tanto, más afectados, serán la siderurgia, la máquina-herramienta o el agroalimentario», señala. Aunque la automoción no figure entre los sectores directamente golpeados, recuerda que «sí lo está por el entorno económico que se ha generado, un entorno de tensiones en las cadenas de valor, incertidumbre en la inversión y caída de la demanda». A su juicio, este clima proteccionista «está erosionando los flujos comerciales y alimentando una deriva que perjudica especialmente a economías abiertas como la vasca».

Bollain, en cualquier caso, considera que las instituciones vascas han reaccionado con medidas de calado, aunque el desafío va más allá de los recursos movilizados. «Siempre habrá quien reclame una respuesta más decidida, especialmente en forma de alivios fiscales, apoyo a la internacionalización y programas de transición industrial». Por ello, subraya que «el reto debería ser doble; resistir el golpe externo y acelerar al mismo tiempo la reconversión hacia una economía más resiliente».

El investigador recuerda, además, que la coyuntura de los principales socios europeos tampoco ayuda. «La situación en Alemania y Francia no ayuda. Ambos países, que absorben buena parte de las exportaciones vascas, atraviesan momentos de debilidad», apunta. «Alemania se enfrenta a una policrisis industrial que ha llevado a su gobierno a lanzar un plan de choque de más de 600.000 millones de euros para revitalizar su tejido productivo. Francia, por su parte, lidia con una inestabilidad política que ha disparado su prima de riesgo».

Ane Alkorta Socia de Norgestión «La sostenibilidad del empleo dependerá de que Europano se frene en exceso»

Ane Alkorta, socia de Norgestión, observa con cautela la evolución de la política monetaria en Europa. «Todo apunta a una cierta estabilización tras meses de tensión. Esto aliviaría a familias y empresas, favoreciendo la inversión y el consumo», señala. No obstante, advierte de que «cualquier cambio brusco en política monetaria puede alterar el equilibrio». En cuanto a la inflación, recuerda que, aunque las tensiones se han moderado, «sigue siendo una preocupación. El encarecimiento energético o nuevas tensiones comerciales pueden reavivar presiones sobre los precios, por lo que conviene mantener la vigilancia en estas cuestiones».

Respecto al mercado laboral, Alkorta considera que los datos actuales muestran una buena resistencia, pero no da nada por garantizado. «Los datos actuales son positivos y reflejan un mercado laboral más sólido. No obstante, su sostenibilidad dependerá de que la economía europea no se frene en exceso. Si se mantiene la inversión y la demanda interna, lo lógico es que los buenos registros de empleo se prolonguen», explica.

En cuanto a los aranceles, los describe como «un reto directo para la economía vasca». Según advierte, «en sectores clave como la máquina-herramienta o la automoción, encarecen componentes que muchas de nuestras empresas importan para luego transformarlos y exportarlos. Si los costes suben, los márgenes se reducen y perdemos competitividad frente a fabricantes de Alemania o Francia». También apunta a la industria química y energética, donde «el acceso a materias primas críticas resulta más caro y complica la planificación».

Guillermo Dorronsoro Profesor de Deusto Business School «Una sociedad sin buenos empleos es una sociedadque no tiene futuro»

Guillermo Dorronsoro, profesor de Deusto Business School y portavoz del foro Zedarriak, subraya que los aranceles forman parte de un cambio de fondo en la globalización. «Persiguen un objetivo de largo plazo: cambiar las reglas de juego de la globalización. Y eso requiere de medidas sostenidas en el tiempo», advierte. Ante este panorama, recomienda que las empresas vascas se concentren «en las áreas geográficas que tengan menos dependencia de las medidas que está aplicando Estados Unidos».

Y alerta de que la debilidad de Alemania y Francia tiene también un trasfondo político: «Es preciso abordar reformas estructurales muy profundas, y generar los consensos necesarios para ello es difícil por la creciente polarización y el riesgo del auge de los populismos».

Más allá de la coyuntura económica, el profesor sitúa el foco en la transformación del empleo. «Antes era clara la diferencia entre parado y empleado. Ahora hay personas que cuentan como 'empleados', pero su trabajo no es a tiempo completo, ni indefinido, y en algunos casos tampoco continuo (solo trabaja algunas semanas al año)», señala. De ahí su advertencia: «Tenemos que profundizar en esos datos, porque una sociedad sin buenos empleos es una sociedad sin futuro».

Susana Franco Directora de Investigación de Orkestra «La incertidumbre en sí misma ya es negativa para una economía como la vasca»

La directora de Investigación de Orkestra, Susana Franco, advierte de que el impacto de los aranceles resulta difícil de estimar porque «el escenario está cambiando continuamente». A su juicio, la incertidumbre es ya un problema de primer orden. Esa falta de claridad puede contraer el comercio internacional y genera efectos indirectos en las cadenas de valor. «Los precios de los 'inputs' importados se pueden encarecer resultando en mayores costes de producción. Estas alteraciones en los precios pueden provocar desviaciones en los mercados», explica.

Franco subraya que los aranceles deben entenderse dentro de «un nuevo escenario global que está cambiando las dinámicas de la globalización». En ese contexto, pone en valor la estrategia de las instituciones vascas. Destaca, además, la importancia de la diversificación: «En este escenario de tanta incertidumbre son aún más importantes tanto la consolidación de los mercados tradicionales como la apertura de nuevos mercados».

Aunque reconoce la especial exposición de la automoción, recuerda que «hay otros sectores, como el de la siderurgia, materiales eléctricos o máquina-herramienta con gran volumen exportador y para los que Estados Unidos es un destino relevante, que también podrían verse afectados». En cuanto a los indicadores internos, se muestra moderadamente optimista: «La moderación en la inflación es un buen síntoma y la mayoría de estimaciones apuntan a que se va a mantener esa tendencia. También parece que los buenos datos de empleo se pueden seguir manteniendo».

Comenta Reporta un error