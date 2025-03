Las reinas del hielo son de carne y hueso

«Vamos a la Copa con algunas bajas pero con mucha ilusión»

No hubo mucho tiempo para la celebración en Majadahonda. «Enseguida nos montamos el autobús y queríamos llegar cuanto antes a casa», cuenta la entrenadora del Txuri Urdin. Además, este fin de semana se pondrá el broche a la temporada. Ya tienen el de oro con el título de liga, pero puede ser de diamantes porque se juegan en Puigcerdá la Copa de la Reina.

La sinceridad invade a Senac, que la desliza por toneladas: «Vamos a ir la Copa con algunas bajas pero con mucha ilusión». No se carga de presión, al contrario. «Sabemos que no somos las favoritas para nada, en este contexto de torneo, el Majadahonda es el claro favorito, pero ¿por qué no vamos a pensar en ganar?».

El txuri urdin se medirá el sábado a partir de las cuatro de la tarde en la primera semifinal al Jaca. En la otra, se verán las caras el Majadahonda con el anfitrión Puigcerdá. La final se disputará el domingo. El plan de viaje es el de cualquier encuentro de liga. «Saldremos a las siete de la mañana, llegamos a las dos de la tarde y a las cuatro a jugar».

Senac sabe que su rival en la semifinal copera se clasificó de forma sorprendente, así que por ahí pueden tener una opción de disputarse otro título el domingo. Si pasan, será más difícil sorprender al Majadahonda o Puigcerdá. «Lo tenemos que soñar», dice. «Y a partir de ahí jugar a nuestro máximo nivel».

No podrá contar con la portera María Sierra, con lo que jugarán Ainhoa Salillas y Ona Pérez bajo los palos. «Ambas son de garantías», dice Senac. Tampoco estarán las tres jugadoras argentinas y varias de las más jóvenes «pueden causar baja. Hay exámenes de por medio», explica Irene Senac.

No se puede ponerle el cartel de víctima a este equipo, que ha podido con el favorito al título liguero y al que ha ganado a domicilio. Todo puede pasar si está el Txuri Urdin en el hielo. La final es a las 13.30.