Ponerse en la piel deportiva del otro

Joseba Lezeta San Sebastián Lunes, 23 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La modalidad de silla de ruedas dentro de la pelota adaptada no está reservada a deportistas con limitaciones físicas. La participación en sus competiciones permanece abierta a todos aquellos que deseen practicarla, tengan o no impedimentos. Ahora bien, hace falta destreza y entrenamiento. No basta con sentarse en la silla.

Mikel Merino, técnico de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, ha participado este año tanto en el Campeonato de Euskal Herria –lo ganó el sábado 14 en los frontones de Mendizorrotza en Vitoria junto a Joseba Lasa– como en el de Gipuzkoa. «Fui entrenador de pelotaris en silla de ruedas y me animé cuando empecé con ellos», cuenta el antiguotarra. «Quería conocer el juego desde su punto de vista para poder enseñarles lo mejor posible. Además, como son pocos, tener un practicante más abría el abanico para formar parejas».

Merino detalla que «actualmente soy el único que sigue en Gipuzkoa, pero anteriormente lo practicaban los usurbildarras Jurgi Olasagasti y Oidui Usabiaga, así como Aritz Arregi, del club Mindara de Errenteria. Si bien sigo ligado a esta disciplina desde la Federación de Deporte Adaptado, aparqué los entrenamientos hace un par de temporadas. Este año he participado en las competicones sin entrenamientos previos. Y se hace complicado de verdad. Como en su día anduve mucho, conservo el manejo de la silla. Pero noto un montón haber dejado a un lado los entrenamientos».

Reconoce Merino que «es muy difícil jugar a pelota con una silla de ruedas. Estar pendiente a la vez del recorrido de la pelota, del desplazamiento con la silla de ruedas... El trabajo se acumula. Al principio, una de dos: la pelota te viene a donde estás tú o no le das. Así de simple. Necesité cerca de un año para poder desenvolverme con cierto decoro».

Licenciado en Educación Física, Merino recaló en la Federación Guipuzcoana de Pelota Adaptada «en las prácticas de cuarto curso. Cuando llegué no sabía muy bien qué hacer. Prácticamente no conocía ni la existencia de la pelota adaptada. Descubrí ese mundo de la mano de Jurgi Olasagasti, que era monitor. Me enganché y ahí sigo».

Habla Mikel Merino de otra circunstancia curiosa respecto a la posibilidad de que personas sin discapacidades físicas o con ellas compartan las mismas competiciones. «La pregunta es si existe o no ventaja. En mi opinión, quien anda a diario en silla de ruedas posee hábitos que le permiten manejarse mejor. Si montas de vez en cuando, es muy difícil. Los impedimientos físicos también condicionan, por supuesto».

Reglas propias

Distingue Mikel Merino la pelota de otros deportes. No está sujeta a normativas de carácter general. «Como de alguna manera hemos sido pioneros, eso nos ha ofrecido la posibilidad de establecer nuestras propias reglas. Así, está permitido competir en silla de ruedas a personas sin discapacidad. En otros deportes se exige disponer de un certificado de discapacidad».

Otra de las bases sobre las que se sustentan los torneos de pelota adaptada es «intentar equilibrar en función de las discapacidades de los participantes», apunta Merino. «Los hay tetrapléjicos, con lesiones medulares...».

Detalla el técnico antiguotarra que en la actualidad «hay siete pelotaris de silla de ruedas en Gipuzkoa. Todos están encuadrados en el Kemen de Donostia, asociación de deporte adaptado. En cuanto a los de discapacidad intelectual tenemos entre 32 y 35 repartidos en distintos clubes del territorio. La estrecha colaboración entre las federaciones guipuzcoanas de pelota vasca y de deporte adaptado ha sido fundamental en el número de practicantes actual y en el auge de esta disciplina en nuestro ámbito».

Los números avalan a Gipuzkoa, que en el Campeonato de Euskal Herria de pelota adaptada en silla de ruedas presentó dos parejas por una Bizkaia. Y en discapacidad intelectual compitieron cuatro guipuzcoanas por tres alavesas y dos vizcaínas. Además, el calendario crece y los dos últimos años han participado en el GRABNI junto a manistas, palistas, puntistas...

Temas

Kirolean Errespetuz

Comenta Reporta un error