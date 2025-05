Juan Manuel Sotillos Jueves, 15 de mayo 2025, 00:01 | Actualizado 00:33h. Comenta Compartir

Este 2025 se cumplen 15 años de los 14 ochomiles de Edurne Pasaban de 51 años. 2010 es un numero redondo. Y también fue año redondo para Edurne. El 17 de mayo de ese año Edurne se plantaba en la cima del Shisha Pangma. No era una cumbre más, era el último de sus 14 ochomiles. Ahí terminaba su carrera por engrosar la lista más preciada del alpinismo y escribía con letras de oro una página muy especial en el alpinismo mundial, al ser la primera mujer en el mundo que conseguía hacerse con la preciada lista de los 14 ochomiles. Celebrará el próximo sábado el quince aniversario de la culminación de un proyecto que le llevó hacerlo desde la primavera de 2001 cuando el 23 de mayo de aquel año pisó, tras dos intentos anteriores (1999 y 2000), la cima del Everest, siendo su primer ochomil, hasta el 17 de mayo de 2010 que alcanzó la cumbre del Shisha Pangma, su ochomil número 14. Hoy hablamos con ella en profundidad y nos cuenta qué queda de aquella Edurne alpinista cuando en 1998 se fue por primera vez a un ochomil y que hay de la Edurne madre de nuestros días, pasando en su trayectoria de vida por una fuerte depresión en 2006 que le retiró de las montañas y sus objetivos durante ese año y que, afortunadamente, con ayuda y con muchísimo esfuerzo superó y continuó su carrera alpinística. Y todo ello, primicia de última hora, se va a reflejar en un cómic sobre la vida de Edurne Pasaban que editarán entre SUAEdizioak y el Mendi Film para presentarse el próximo mes de diciembre en la 18 edición del BBKMendi Film Bilbao Bizkaia.

– ¿Los 15 años de sus 14 ochomiles coincide con los 45 años de la primera ascensión vasca al Everest. A pesar de que tenía casi 7 años cuando esto ocurrió en 1980, ¿recuerda algo de aquello o le comentaran algo sus padres que también son montañeros?

– Tenía seis añitos..., pero con 14 sí que recuerdo ver la foto de la cumbre en el club de montaña al que iba.

– Y hablado de sus padres, Sergio y Begoña, ¿se inició en el monte con ellos?

– Si, recuerdo que de txiki en una autocaravana ya nos llevaban a los Pirineos. Aunque suene a tópico sí que comencé en la montaña de la mano de mis padres.

– ¿Cómo recuerda su primera incursión en el Himalaya en 1998 y nada menos que a un ochomil?

– Tenía 24 años, éramos unos 'pipiolos'. Nos fuimos, nada menos que a un ochomil. Lo recuerdo como el gran viaje, la súper experiencia. Ir al Himalaya era el sueño de cualquier montañero.

– Allí comenzó todo, en el intento al Dhaulagiri.

– No sabíamos dónde nos íbamos a meter. Todo nos era desconocido. Pero aquello fue todo un aprendizaje de vida.

EVEREST, 23 de mayo de 2001 1 3 CHO OYU, 5 de octubre de 2002 «Fue bonito, pero decepcionante. Me desilusionó porque me encontré con una montaña masificada». «Muy buenas sensaciones. Tranquilidad. Una expedición divertida, en un monte que no me decepcionó. Quizá el ochomil más fácil aunque decir que una montaña de más de 8.000 metros es fácil habría que ponerlo en su contexto». 2 MAKALU, 16 de mayo de 2002 «Una gran montaña. Satisfacción personal porque conocí el Himalaya de verdad. Disfruté y experimenté la esencia del alpinismo en el Himalaya». EVEREST, 23 de mayo de 2001 «Fue bonito, pero decepcionante. Me desilusionó porque me encontré con una montaña masificada». CHO OYU, 5 de octubre de 2002 «Muy buenas sensaciones. Tranquilidad. Una expedición divertida, en un monte que no me decepcionó. Quizá el ochomil más fácil aunque decir que una montaña de más de 8.000 metros es fácil habría que ponerlo en su contexto». 3 1 2 MAKALU, 16 de mayo de 2002 «Una gran montaña. Satisfacción personal porque conocí el Himalaya de verdad. Disfruté y experimenté la esencia del alpinismo en el Himalaya». EVEREST, 23 de mayo de 2001 1 «Fue bonito, pero decepcionante. Me desilusionó porque me encontré con una montaña masificada». MAKALU, 16 de mayo de 2002 2 «Una gran montaña. Satisfacción personal porque conocí el Himalaya de verdad. Disfruté y experimenté la esencia del alpinismo en el Himalaya». 3 CHO OYU, 5 de octubre de 2002 «Muy buenas sensaciones. Tranquilidad. Una expedición divertida, en un monte que no me decepcionó. Quizá el ochomil más fácil aunque decir que una montaña de más de 8.000 metros es fácil habría que ponerlo en su contexto». EVEREST, 23 de mayo de 2001 «Fue bonito, pero decepcionante. Me desilusionó porque me encontré con una montaña masificada». 1 2 MAKALU, 16 de mayo de 2002 «Una gran montaña. Satisfacción personal porque conocí el Himalaya de verdad. Disfruté y experimenté la esencia del alpinismo en el Himalaya». CHO OYU, 5 de octubre de 2002 3 «Muy buenas sensaciones. Tranquilidad. Una expedición divertida, en un monte que no me decepcionó. Quizá el ochomil más fácil aunque decir que una montaña de más de 8.000 metros es fácil habría que ponerlo en su contexto».

– ¿Qué es de la Edurne de hace 15 años?

– Lo primero que me parece que fue ayer... A veces echo la mirada atrás y veo a la misma Edurne ilusionada y con ambición, con muchos sueños por cumplir. Pero la base de la persona no ha cambiado, siempre madurando, siempre aprendiendo. Me da la impresión que tras el paso de los años he tenido como dos vidas. Una, la de la oportunidad de hacer lo que hice y la actual. Son completamente diferentes. Ahora estoy en otro momento de mi vida. Feliz.

– El décimo aniversario de su gran gesta estábamos en plena pandemia… ¿Va a celebrar ahora este 15 aniversario?

– Ay ama, no lo había pensado, ni me acordaba. ¡15 años! y Juanma Sotillos me ha lo ha recordado. En la pandemia queríamos soñar y agarrarnos al pasado. Fueron, como todos sabemos, momentos muy complicados, tenía más presente lo pasado y lo vivido. Por mi hijo Max soplamos la vela de los 10 años. Ahora habrá que hacer la tarda del 15 aniversario.

– ¿Y cómo recuerda ese 17 de mayo de hace 15 años cuando hizo el ochomil número 14 en la cumbre del Shisha Pangma? ¿Qué le vino a la cabeza nada más terminar los 14?, ¿pensó algo así como…, y ahora qué?

– Lo recuerdo como un momento de súper felicidad, como que ya has terminado la carrera, pero a la vez sintiendo un poco de miedo por el vacía que me dejaba. Me había dedicado 10 años a ello y sin quererlo me surgía, como dices, la pregunta ¿y ahora qué? No me daba la cabeza para pensar que haría después.Fue una sensación que quedarme huérfana de una actividad en la que terminas y dices, ya está...

– ¿Después de los 14, en 2011, fue nuevamente al Everest. Todavía tiene clavada la espina para hacerlo sin oxígeno?

– En absoluto. Esa espina estaría clavada si el Everest fuese el de antes, ahora no se me ha perdido nada allí.

4 5 LHOTSE, 26 de mayo de 2003 «Sin más. Comparte ruta con el Everest. No recomendable». GASHERBRUM II, 19 de julio de 2003 «Gran amistad. Una delicia compartir la expedición con una mujer» (se refiere a su gran amiga Gerlinde Kaltenbrunner). 4 5 GASHERBRUM II, 19 de julio de 2003 «Gran amistad. Una delicia compartir la expedición con una mujer» (se refiere a su gran amiga Gerlinde Kaltenbrunner). LHOTSE, 26 de mayo de 2003 «Sin más. Comparte ruta con el Everest. No recomendable». 4 LHOTSE, 26 de mayo de 2003 «Sin más. Comparte ruta con el Everest. No recomendable». 5 GASHERBRUM II, 19 de julio de 2003 «Gran amistad. Una delicia compartir la expedición con una mujer» (se refiere a su gran amiga Gerlinde Kaltenbrunner). LHOTSE, 26 de mayo de 2003 4 «Sin más. Comparte ruta con el Everest. No recomendable». 5 GASHERBRUM II, 19 de julio de 2003 «Gran amistad. Una delicia compartir la expedición con una mujer» (se refiere a su gran amiga Gerlinde Kaltenbrunner).

– Al hilo de esto, ¿qué me dice de esa masificación, de esas colas horrorosas, dantescas y siempre mortales en la ascensión al Everest?

– Indignación. ¿Cómo se puede llegar a estropear un lugar tan magnífico como aquél? Esto que ocurre cada año me lleva a hacer una reflexión: cada mayo que veo esas colas en el Everest pienso lo afortunada que fui de vivir otras épocas en el Himalaya.

– Y ¿qué le parece que el gobierno de Nepal para conseguir más ingresos por el turismo de montaña quiera aumentar en seis la lista de los 14 ochomiles?

– El gobierno nepalí quiere hacer caja a toda costa. Ya lo ha intentado varias veces pero nunca ha prosperado porque las montañas que pretenden sumar no son más que prolongaciones de ochomiles principales. En Nepal se piensan que todo vale. Y no es así.

– Si esto ocurriera y se oficializa, ¿qué cree Edurne que pensarán los 75 que ya tienen los 14 entre los que se encuentra usted en el número 21?

– De la lista de los 14 ochomilistas descartando los 30 primeros, el resto quizás quiera incrementar y les da el punto de ir a esas montañas que no son más que secundarias de otras principales. Pero Nepal lo que tendría que hacer es no inventarse historias para lucrarse. Los últimos de esa lista de 75 me atrevería a decir que no son formas las que utilizan para hacer alpinismo.

– ¿Qué aprende más de los éxitos o de los fracasos?

– Quiero pensar que de los fracasos. Toda mi vida he intentado hacer autocrítica preguntándome en que hemos fallado, porque hemos perdido a alguien o qué ha pasado.

7 6 GASHERBRUM I, 26 de julio de 2003 «Tensión. No perdona nada». K-2, 26 de julio de 2004 «Miedo. La primera vez en la que temí por mi vida. Me llevó a dudar de seguir en el mundo del alpinismo». 8 NANGA PARBAT, 26 de julio de 2004 «Prueba de fuego después de las congelaciones del K-2 del año anterior». K-2, 26 de julio de 2004 6 «Miedo. La primera vez en la que temí por mi vida. Me llevó a dudar de seguir en el mundo del alpinismo». 7 GASHERBRUM I, 26 de julio de 2003 «Tensión. No perdona nada». 8 NANGA PARBAT, 26 de julio de 2004 «Prueba de fuego después de las congelaciones del K-2 del año anterior». GASHERBRUM I, 26 de julio de 2003 6 «Tensión. No perdona nada». 7 K-2, 26 de julio de 2004 «Miedo. La primera vez en la que temí por mi vida. Me llevó a dudar de seguir en el mundo del alpinismo». NANGA PARBAT, 26 de julio de 2004 8 «Prueba de fuego después de las congelaciones del K-2 del año anterior». 6 GASHERBRUM I, 26 de julio de 2003 «Tensión. No perdona nada». 7 K-2, 26 de julio de 2004 «Miedo. La primera vez en la que temí por mi vida. Me llevó a dudar de seguir en el mundo del alpinismo». 8 NANGA PARBAT, 26 de julio de 2004 «Prueba de fuego después de las congelaciones del K-2 del año anterior».

– La montaña, ¿le da o le quita?

– Por partes iguales. La montaña es parte de mi vida. Me ha dado mucha libertad. He sido y soy una afortunada de hacer lo que más me gusta. Pero también me ha quitado amigos... La montaña y la vida están en equilibrio.

– ¿Se siente reconocida por lo que ha hecho?

– Si, absolutamente sí. A todos nos gusta que nos reconozcan y a veces piensas que nunca eres profeta en tu tierra, pero sí, si me siento reconocida.

– De los premios y condecoraciones que tiene, ¿cuál es el que le ha llegado más a dentro?

– He recibido muchos premios pero si tengo que destacar uno es el Premio WOP que me dieron en diciembre de 2023 en el Mendi Film en Bilbao. Y lo recogí con mucho orgullo principalmente por el entorno de montaña desde el que venía ese premio y tiene mucho más peso porque no lo dan por el logro deportivo en sí, si no por lo que representan los valores que una persona transmite. Le tengo mucho cariño a este premio.

9 BROAD PEAK, 12 de julio de 2007 «Otra prueba de fuego. Reencuentro con el Himalaya tras el momento más difícil de mi vida con una fuerte depresión e intento de suicidio». 10 DHAULAGIRI, 1 de mayo de 2008 «El décimo ochomil. Aquí decidí focalizar los 14». 11 MANASLU, 5 de octubre de 2008 «Diversión sin dificultad. Fácil, pero que hay que ir con cuidado». 9 BROAD PEAK, 12 de julio de 2007 «Otra prueba de fuego. Reencuentro con el Himalaya tras el momento más difícil de mi vida con una fuerte depresión e intento de suicidio». DHAULAGIRI, 1 de mayo de 2008 10 «El décimo ochomil. Aquí decidí focalizar los 14». MANASLU, 5 de octubre de 2008 11 «Diversión sin dificultad. Fácil, pero que hay que ir con cuidado». 9 BROAD PEAK, 12 de julio de 2007 «Otra prueba de fuego. Reencuentro con el Himalaya tras el momento más difícil de mi vida con una fuerte depresión e intento de suicidio». 10 DHAULAGIRI, 1 de mayo de 2008 «El décimo ochomil. Aquí decidí focalizar los 14». 11 MANASLU, 5 de octubre de 2008 «Diversión sin dificultad. Fácil, pero que hay que ir con cuidado». BROAD PEAK, 12 de julio de 2007 9 «Otra prueba de fuego. Reencuentro con el Himalaya tras el momento más difícil de mi vida con una fuerte depresión e intento de suicidio». DHAULAGIRI, 1 de mayo de 2008 10 «El décimo ochomil. Aquí decidí focalizar los 14». 11 MANASLU, 5 de octubre de 2008 «Diversión sin dificultad. Fácil, pero que hay que ir con cuidado».

– Últimamente algunos famosos como los cantantes Aitana, Dani Marín o los deportistas Andrés Iniesta (fútbol) y Ricky Rubio (baloncesto) y un largo etcétera han hablado de sus males mentales. Fue Edurne Pasaban casi pionera en abrirse en canal contando su depresión y esa crisis que le llevó al intento de suicidio…

– Pienso que personas como yo, potencialmente referentes tanto en el deporte como en otros ámbitos de la vida, tenemos que contar que somos humanos y como tales también tenemos nuestras cosas y hemos pasado nuestras crisis. Contando lo que me ocurrió a mí con esa depresión e intento de suicidio creo que podemos ayudar explicando también que con pedir esa ayuda tan necesaria, no pasa nada. Desde 2006 en que entré en ese pozo hasta ahora han cambiado mucho las cosas y en parte he contribuido a ello. Se habla ya con más normalidad, antes ni se mencionaba. Creo que hablar de ellos con total normalidad es el camino y puede ayudar a mucha gente.

– ¿Fue como una liberación contar todo aquello?

– Miro el libro de los 14 ochomiles donde en sus páginas me explayo muy bien diciendo la verdad de lo que me ocurrió y cuento mi vida como es. Aquello fue una parte de la vida de Edurne y creo que es justo que si te abres, te abres en todos los aspectos como el deportivo, también hay que contar que he tenido ese problema de salud mental, que estado al borde del suicido. En lo que escribí y conté, intenté ser lo más transparente posible. Por ello sí, me siento liberada.

– Por lo tanto fue bueno contarlo..., es bueno que lo cuenten...

– Es súper bueno que lo hagan. Creo que cuantas más personas hablemos sin tabús podemos conseguir ayudar a más personas.

12 KANGCHENJUNGA, 18 de mayo de 2009 «Dolor. Desfallecimiento. Le vi las orejas al lobo. ¡Impresionante!». ANNAPURNA, 17 de abril de 2010 «Palabras mayores. Peligro. Siempre vas con miedo, pensando por dónde va a caer la avalancha. Es de esas montañas para hacer una vez en la vida... y nunca más». 13 14 SHISHA PANGMA, 17 de mayo de 2010 «El más txiki de los 14. ¡Por fin!, cima y felicidad, mucha felicidad. Me alucinó cómo una montaña tan pequeña me ha dado tanta guerra. Me costó hacerla cinco expediciones». 12 KANGCHENJUNGA, 18 de mayo de 2009 «Dolor. Desfallecimiento. Le vi las orejas al lobo. ¡Impresionante!». 13 14 ANNAPURNA, 17 de abril de 2010 «Palabras mayores. Peligro. Siempre vas con miedo, pensando por dónde va a caer la avalancha. Es de esas montañas para hacer una vez en la vida... y nunca más». SHISHA PANGMA, 17 de mayo de 2010 «El más txiki de los 14. ¡Por fin!, cima y felicidad, mucha felicidad. Me alucinó cómo una montaña tan pequeña me ha dado tanta guerra. Me costó hacerla cinco expediciones». KANGCHENJUNGA, 18 de mayo de 2009 12 «Dolor. Desfallecimiento. Le vi las orejas al lobo. ¡Impresionante!». 13 ANNAPURNA, 17 de abril de 2010 «Palabras mayores. Peligro. Siempre vas con miedo, pensando por dónde va a caer la avalancha. Es de esas montañas para hacer una vez en la vida... y nunca más». 14 SHISHA PANGMA, 17 de mayo de 2010 «El más txiki de los 14. ¡Por fin!, cima y felicidad, mucha felicidad. Me alucinó cómo una montaña tan pequeña me ha dado tanta guerra. Me costó hacerla cinco expediciones». 12 KANGCHENJUNGA, 18 de mayo de 2009 «Dolor. Desfallecimiento. Le vi las orejas al lobo. ¡Impresionante!». 13 ANNAPURNA, 17 de abril de 2010 «Palabras mayores. Peligro. Siempre vas con miedo, pensando por dónde va a caer la avalancha. Es de esas montañas para hacer una vez en la vida... y nunca más». SHISHA PANGMA, 17 de mayo de 2010 14 «El más txiki de los 14. ¡Por fin!, cima y felicidad, mucha felicidad. Me alucinó cómo una montaña tan pequeña me ha dado tanta guerra. Me costó hacerla cinco expediciones».

– Después de los 14 fue madre, algo que se lo tenía prometido a sí misma. Ahora tienen un hijo estupendo de siete años al que sé que entre Carlos 'Clori', su pareja y usted le están inculcando los valores de la montaña. ¿Le gustaría que siguiese los pasos de su madre?

– Egoístamente te digo que no. Pero si lo hace, le apoyaré. Ya pinta maneras. Esquía muy bien y quiere ser freerider y espera con impaciencia a cumplir los 12 años para empezar con ello. Se que me va a tocar sufrir, pero seré la mama más orgullosa del mundo.

– ¿Cómo va su ONG a favor de las chicas y chicos en Nepal llamada Fundación Edurne Pasaban-Montañeros por el Himalaya?

– La Fundación está basada en la educación infantil con varios proyectos en marcha. Tenemos una casa en Katmandú con cien niñas y niños. Pretendemos darles un futuro mejor.

– Viaja mucho a Nepal?

– Procuro ir una o dos veces al año.

– ¿Qué me dice del cómic que sobre Edurne Pasaban se va a presentar el próximo mes de diciembre en el Mendi?

– Me parece un regalazo el que me hacen desde SUA Edizioak y el Mendi Film. Es una historia súper bonita. Lo que se verá y leerá en el cómic son cosas que no se conocen. Ramon Olasagasti es un gran guionista como lo ha demostrado en sus cómics anteriores, al igual que el dibujante César Llaguno y el colorista Felipe H. Navarro. Cada vez que me mandan un capítulo, alguna vez me sale alguna lagrimilla… Espero con impaciencia su publicación. Realmente estoy entusiasmada y muy emocionada.