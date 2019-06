Kilian Jornet, el rey de la Zegama - Aizkorri

Kilian Jornet no es un hombre cualquiera, no es un atleta cualquiera, no es... Todo los espectadores (y no fueron pocos) que el domingo presenciaron en directo la Zegama - Aizkorri vibraron con las poderosas zancadas y saber correr del catalán. No sabemos lo que es; lo que sí está claro es que es el rey de la Zegama - Aizkorri, un maratón de montaña único en el mundo que él conoce como nadie.

Lo demuestra cada vez que viene a tierras guipuzcoanas. Ya ha levantado los brazos y saludado al público como ganador en nueve ocasiones. Se dice pronto: nueve triunfos en la Zegama - Aizkorri, una cita que muchos sueñan con acabar. 42,195 kilómetros por los que Kilian Jornet corre como si estuviera en el pasillo de su propia casa. Las subidas no le dan miedo; tampoco las bajadas. Siempre que ha ganado ha bajado de las cuatro horas; una vez incluso de 3h50. Nueve triunfos en 18 ediciones disputadas hasta la fecha.

Sus triunfos 2007: 3h56:59 2008: 3h59:33 2010: 3h56:30 2011: 3h56:30 2012: 3h56:04 2013: 3h54:38 2014: 3h48:14 2016: 3h50:03 2019: 3h52:47

Tal vez alguno de esos 'ilusos' (con todos los respetos) que presenciaban la prueba en directo temía una caída del que probablemente sea el mejor corredor de montaña del mundo al verle bajar a toda velocidad... pero Kilian Jornet, alias 'el rey', es mucho Kilian Jornet... Y más si corre por el pasillo de su casa. Porque, no lo olvidemos, fue criado en la montaña.

Récords de la Zegama - Aizkorri Masculino: Stian Angermund (Noruega) con 3h45:08 desde 2017. Femenino: Maite Maiora, con 4h34:27 desde 2017.

Estamos ante un atleta especial, ante un auténtico fuera de serie. No solo por su forma de correr, sino por su personalidad. El catalán tiene un carisma que le hace ser diferente. Eso sí, a Kilian Jornet, que llegó a subir el Everest corriendo dos veces en seis días (sin usar cuerdas, oxígeno, ni ayuda de sherpas), se le resiste el récord de la Zegama - Aizkorri, en poder del noruego Stian Angermund desde 2017.

¿Quién es Kilian Jornet?

Empezaba estas líneas diciendo qué no es Kilian Jornet. Pero lo que vamos a tratar de dejar claro ahora es quién es este hombre que asegura sentirse «como en casa» en la Zegama - Aizkorri.

Él mismo asegura que la montaña y la naturaleza siempre han formado parte de su vida. De hecho, nació en 1987 en un refugio de montaña a 2.000 metros (Cap del Rec). Siempre le ha gustado practicar deportes de montaña. Ya en el año 2000, con trece, accedió al Centro de Tecnificación de Esquí de Montaña (CTEMC). Su pasión pasó a convertirse en algo serio.

Kilian Jornet, en diferentes momentos de la Zegama - Aizkorri. / I. Royo

«A los 17 años, después de terminar el bachillerato, decido instalarme en Font Romeu, en la Cerdanya francesa, con el fin de estudiar STAPS (el equivalente a INEF) y así poder entrenar y estudiar al mismo tiempo. Este año gano el primer mundial de esquí de montaña Vertical Race en Cadete. Gracias a la gente del mundo del esquí de montaña descubro las carreras de montaña. Es la manera ideal de entrenar en verano y no perder el ritmo en las competiciones y así, comienzo a introducirme también en este mundo», explica Kilian Jornet en su página web.

El DNI de Kilian Jornet Nombre completo: Kilian Jornet Burgada. Fecha de nacimiento: 27 de octubre de 1987. Padre: Eduard Jornet: guarda de refugio. Madre: Núria Burgada: profesora de deportes de montaña. Así se define: «La montaña y la naturaleza han formado siempre parte de mí. Nazco en un refugio de montaña a 2.000 metros (Cap del Rec, en la Cerdanya) donde practico deportes de montaña y de nieve con mi familia. Sin darme cuenta, y como si fuera un juego, me inculcan desde pequeño el amor por la montaña y aprender a disfrutar haciendo deporte». Peso: 58 kg. Altura: 1,71 metros.

Sus primeros éxitos en carreras comenzaron a llegar ya en 2007. «Empecé a participar más activamente en carreras y campeonatos de esquí de montaña y trail running de todo el mundo. Logré ganar mi primer campeonato del mundo de skyrunning y colocarme en los primeros lugares en la mayoría de carreras. Mi lista de carreras soñadas se iba haciendo pequeña. Con 20 años me marqué un objetivo: el Ultra Trail del Mont Blanc, una carrera mítica. La preparé muchísimo y conseguí ganarla siendo el participante más joven», sigue el catalán. Esta victoria no fue la única, ya que, entre otras, en 2008 también llegó el primero de sus nueve triunfos en la Zegama - Aizkorri.

Kilian Jornet cuenta ahora con decenas de triunfos en prestigiosas carreras de montaña. Es, probablemente, el mejor especialista del mundo, tal y como demuestra cada vez que viene a Gipuzkoa. En resumidas cuentas, es un auténtico fuera de serie; el gran rey de la Zegama - Aizkorri.