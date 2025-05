La generación de oro, a por la matrícula

Álvaro Vicente San Sebastián Lunes, 19 de mayo 2025, 00:03 Comenta Compartir

Es la mejor generación de surfistas que ha habido nunca en Gipuzkoa. Ni cuando Aritz Aranburu tocó el cielo al ser el primer surfista a este lado de los Pirineos en alcanzar la primera división hubo una cantera igual. Las hermanas de Zumaia, Janire y Annette González Etxabarri; y los zarauztarras Keoni Lasa y Adur Amatriain abanderan una camada de competidores en la que también hay que incluir a los hermanos de San Sebastián Hans y Kai Odriozola y al debarra Bitor Garitaonandia. Estos nombres son quienes muestran fuera de nuestras fronteras el alto nivel de surfistas que tenemos, abanderados por la consagrada Nadia Erostarbe, hoy debutante en la primera división.

Los cuatro han visitado las instalaciones de este periódico días antes de iniciar el tramo de temporada en el que se van a jugar el ser o no ser. Tras brillar en las pruebas celebradas en Europa, participarán en las Challenger Series, el circuito de cinco pruebas en cuatro continentes (Oceanía, África, Europa y América) del que saldrán los surfistas que la próxima temporada competirán en lo más alto. El funcionamiento es sencillo:los surfistas más regulares, los que mejores resultados obtengan en este Challenger Series, tomarán parte la próxima temporada en el CT. La primera cita arrancará en dos semanas en Newcastle (Australia) y le seguirán cuatro más: Ballito (Sudáfrica, del 30 de junio al 6 de julio), Huntington Beach (Estados Unidos, 26 de julio al 3 de agosto), Ericeira (Portugal, del 29 de septiembre al 5 de octubre) y Saquarema (Brasil, del 11 al 19 de octubre).

Adur Amatriain «Muchos de los movimientos en surf son antinaturales. Cada vez se gira más fuerte, se imprime más velocidad...»

En estas pruebas participarán emergentes como los cuatro guipuzcoanos y surfistas consolidados que no pasan por su mejor momento en el circuito CT y buscan la recalificación para la próxima temporada. «No hay duda de que el nivel es altísimo», subraya Adur Amatriain, para quien ésta que viene es su tercera tentativa. Es hijo de Ibon Amatriain, referente del surf vasco y uno de los primeros que se sumergió en el mundo de las olas XXL.

Tanto él como sus colegas llegan a este periódico con el caballo húmedo procedentes de Hossegor donde se entrenan habitualmente por las condiciones de olas que suele haber, «más consistentes que en nuestras playas y con diferentes picos a elegir según el día», puntualiza Janire González Etxabarri. Ella es la que más lejos ha llegado. Es júnior, tiene 19 años igual que Keoni Lasa, pero ya ha sido olímpica en París. O mejor: en la Polinesia Francesa donde se celebró la competición de surf y donde no obtuvo el resultado esperado.

No tuvo suerte en los Juegos porque cayó a las primeras de cambio y el balance para ella es «agridulce porque por un lado estás satisfecha por haber participado en unos Juegos pero no todo lo contenta que me hubiera gustado en cuanto al resultado». Fue eliminada en dos rondas, con notas bajas, en la ola de Tahití. Quizás por tratar de quitarse esa espina o porque su ambición es ilimitada no duda en reconocer que su «cabeza» ya está pensando en los próximos Juegos en Los Ángeles.

Annette González Etxabarri «Si no es por nuestra ama, nuestras carreras no tendrían sentido. Ella nos graba cada entrenamiento»

Ella es el espejo en el que se mira su hermana Annette, dos años menor. Comparten el mismo entrenador, Patrick Flores, padre del surfista Jeremy Flores, y a pesar de la diferencia de edad llevan carreras prácticamente paralelas hasta el punto de competir una contra otra en manga en más de un campeonato. Las dos han sido campeonas de Europa júnior, son las mujeres con más futuro junto a Nadia Erostarbe y las dos tienen un nexo común. «Si no es por nuestra ama, nuestras carreras no tendrían sentido», confiesa Annette González Etxabarri. Ella es quien les ha llevado en coche de un lado a otro, quien ejerce de motivadora y quien todavía hoy tiene un papel determinante en la preparación porque les graba en vídeo cada entrenamiento que después es remitido a Patrick Flores para su supervisión y corrección de los movimientos. «Si no es por ella...», suspira la hermana mayor dando a entender que es el pilar sobre el que pivota todo.

Janire González Etxabarri «El surf 'agresivo' es lo que más está puntuando y es lo que nos lleva a ir al límite en cada manga de los campeonatos»

El vínculo entre Janire y Annette es tan fuerte que la mayor está casi tanto o más «preocupada» por el presente y futuro académico de la menor. A poco más de dos semanas Annette no sabe si va a poder hacer la Selectividad porque el primer Challenger coincide en fechas con la primera convocatoria y el segundo Challenger con la segunda. «Estoy haciendo lo imposible pero no hay manera», confiesa Annette, que no termina de entender el poco apoyo práctico que se brinda a los deportistas de alto nivel todavía hoy.

Escucha sus quejas y lamentos Keoni Lasa, quien ha encaminado sus pasos académicos hacia un módulo financiero. Es hijo de Julen Lasa, su entrenador y mano derecha de otros grandes surfistas fuera de nuestro territorio. Es el actual subcampeón de Europa absoluto siendo júnior y no hay temporada en la que no mejore.

Keoni Lasa «En el Challenger están los mejores del mundo y cualquier despiste se paga. El objetivo es dar mi mejor versión»

. Para él es su estreno en los Challenger y no oculta que el «primer objetivo es adquirir experiencia» para en un futuro «no lejano» tratar de dar el salto definitivo al CT. No quita para que se ambición sea «máxima» ante lo que se avecina. «En el Challenger están los mejores del mundo y cualquier despiste se paga con la eliminación pero voy a saco, a dar mi mejor versión para pasar todas las mangas que pueda», advierte con un convencimiento que asusta. «Solo pido que me respeten las lesiones», reclama.

Las dichosas lesiones

En el surf, cada vez más, las lesiones son parte del juego. Ha mejorado la preparación física, el seguimiento al deportista es exhaustivo, pero no hay uno que no tenga molestias, principalmente en las articulaciones. Adur Amatriain ofrece su visión al respecto: «Muchos de los movimientos son antinaturales y el cuerpo lo acusa. Cada vez se gira más fuerte, se imprime más velocidad a la tabla, se vuela más alto y cualquier mal gesto, mala caída, tiene consecuencias. Hay que estar bien preparado. El año pasado me perdí pruebas por un problema que tuve en la rodilla».

Esta temporada le está tocando sufrir ese mismo quebradero a Annette, que se manifiesta al subir y bajas las escaleras de la sede de este periódico. Ya el año pasado su hermana Janire tuvo que estar alejada del agua tres meses por una lesión en la rodilla. «El surf 'agresivo' es lo que más está puntuando y es lo que nos lleva a ir al límite en cada manga de los campeonatos», reflexiona la surfista olímpica.

Cada detalle cuenta, cada décima es determinante, de ahí que la preparación arranca ya en el momento que se conoce las localizaciones de los campeonatos. «Porque no es lo mismo preparar un campeonato en una ola de playa que otro que se celebra sobre fondo de roca. La ola rompe de distinta forma y hay que atacarla desde otra perspectiva», admite Keoni Lasa.

Los Challenger Series serán todos en olas de playa lo que a priori beneficia a los cuatro porque han crecido en las olas de nuestros arenales y en las que rompen en Las Landas, pero hay algo que les tiene con la mosca detrás de la oreja: la insistencia de los rectores de la Asociación de Surf Profesional por organizar pruebas en olas que rompen 'de derechas' lo que beneficia a los surfistas 'regular', los que avanzan con el pie derecho en la parte trasera de la tabla, frente a los 'goofy', con el pie izquierdo en la cola de tabla. No es lo mismo encarar la ola de espaldas que hacerlo de frente a la hora de maniobrar. «No queda más remedio que adaptarse», resume Janire, a quien penaliza ser 'goofy'. «Insistimos mucho en ello en los entrenamientos y es parte del desarrollo».

Adaptarse es parte del juego para los cuatro. Saben que el camino a la élite no es fácil y que solo llegan a la primera división quienes aceptan esas dificultades. «Prepararse, cuidarse y encarar la competición con garantías», resume Adur Amatriain.

Esa preocupación «casi obsesiva», según resume Julen Lasa, hace que ni se preocupen de los rivales. «El objetivo es que uno llegue bien a la cita», añade.

Las siete mejores del circuito Challenger –quizás alguna más este año por la intención de aumentar el número de surfistas participantes en el CT, hoy reducido a 16–, y los doce mejores hombres tendrán premio. Es el objetivo. Están en el camino. En categoría júnior lo han bordado y ahora no se marcan límites.

La prueba del circuito europeo júnior en Zurriola calienta motores La presencia de surfistas guipuzcoanos en el circuito mundial coincide con el regreso de la celebración de una prueba del circuito europeo júnior a Euskadi. Será en San Sebastián, en la Zurriola, desde el 6 al 8 de junio enmarcado en el festival Waxdays que dirige Borja Agota. Será el regreso de los campeonatos que están bajo el paraguas de la World Surf League tomando así el relevo del que se venía realizando en Zarautz en los últimos años y que se ha dejado de hacer. Este campeonato supone un espaldarazo al territorio que más surfistas olímpicos tiene (Nadia Erostarbe, Janire González Etxabarri y Andy Criere) y que cuenta con algunas de las mejores promesas europeas. Supone también saldar una deuda con la comunidad surfera que veía cómo otras comunidades impulsan campeonatos mientras aquí los grandes circuitos pasaban de largo. Galicia es la comunidad que acoge dos campeonatos de este circuito europeo júnior además del clásico de Pantín. La oficialidad de este campeonato es el final de un largo proceso que se ha venido gestando en los últimos meses, encabezado por las gentes que organizan el festival Waxdayz, respaldados por Gobierno Vasco, a través de Basque Tour, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Todas las partes están por la labor de respaldar este nuevo proyecto de una forma u otra, además de patrocinadores y firmas privadas. El objetivo es que la Zurriola se convierta en el centro neurálgico de la comunidad surfera. Serán tres días de un evento que unirá surf, conciertos en directo y actuaciones de DJs, gastronomía en puestos de foodtrucks, un mercado de marcas sostenibles, un zona picnic con hamacas y clases gratuitas de surfskate, entre otras actividades.

