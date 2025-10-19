Educar en valores a través del deporte

Iris Moreno Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Arranca una nueva temporada de Kirolean Errespetuz, la iniciativa de sensibilización impulsada por EL DIARIO VASCO que busca seguir concienciando para erradicar por completo los malos comportamientos y fomentar las acciones de respeto en el deporte guipuzcoano. En esta tercera campaña, este periodico quiere dar un paso más en su compromiso con la juventud y los valores deportivos. Tras Kirolean Errespetuz, seguimos educando ahora con Kirolarekin Hezi.

Este proyecto sigue evolucionando con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre niños y adolescentes en Gipuzkoa, visibilizar buenas prácticas en el deporte base y poner en valor su papel en la educación, la salud y el desarrollo personal. Aspiramos a construir una acción compartida, que conecte con familias, centros educativos, clubes y agentes sociales, y que impulse un debate colectivo sobre el valor educativo del deporte.

«Un año más la campaña quiere fomentar un entorno de respeto y convivencia en el deporte. Este curso, además, con Kirolarekin Hezi queremos incidir en la participación de los más pequeños, educando en valores a través del deporte», subraya Eli Ugalde, directora de Negocio de El Diario Vasco en la presentación de esta nueva edición que se celebró en las instalaciones deportivas de Ekintza Ikastola. También se pretenden fomentar hábitos de vida activos y saludables en niños y adolescentes. Promover la inclusión, el respeto y la igualdad en el deporte escolar y federado y visibilizar iniciativas que trabajan desde la base deportiva.

Un año más, la campaña confía en servir de guía en la búsqueda de un entorno de respeto y buen comportamiento en el deporte. Para lograrlo deben poner de su parte todos los actores. Jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes, medios de comunicación y familias tienen que trabajar en consonancia por conseguir un deporte mejor.

Se llevarán a cabo actividades de sensibilización en distintas categorías y deportes, y se realizarán reportajes que busquen fomentar el desarrollo personal en escolares y clubes. Destacaremos el papel del deporte en la salud física y mental durante la infancia y la adolescencia, siempre con el deporte como herramienta de crecimiento y convivencia.

En este proyecto, DV mantiene a sus compañeros de viaje, ya que entiende que es un trabajo en equipo. Esta campaña de solidarización vuelve a estar respaldada por el Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y también cuenta con el apoyo de la Concejalía de Deportes y Vida Saludable del Ayuntamiento de Donostia. A lo largo de estos dos años, al proyecto se han sumado las federaciones deportivas del territorio y los principales clubes de Gipuzkoa, como la Real Sociedad, el Eibar, el Real Unión, el Gipuzkoa Basket, el IDK Euskotren, el Bidasoa o el Bera Bera entre otros.

«El modelo multideportivo prioriza el proceso de aprendizaje sobre los resultados competitivos. Los valores aprendidos en multikirola en edades tempranas ayudan a una mejor gestión mental en el rendimiento», defiende Goizane Álvarez, Diputada de Deportes.

La socialización ayuda a una sana autoestima, a valorar la diversidad, y nos ayuda a crecer con otros, por ello, Álvarez incide en que «la práctica de diferentes disciplinas deportivas no frenan el desarrollo del talento, sino que lo potencian. Los estudios médicos confirman que los deportistas que practican varios deportes en su infancia tienen carreras más largas y exitosas, con menor riesgo de lesiones. El modelo no compite con los clubes, sino que les proporciona deportistas más completos, con mejor desarrollo motor y menor riesgo de abandono».

A la cita acudió el Director de Deportes de la Diputación Foral, Roberto Ramajo. Desde su departamento subrayan que «el deporte escolar guipuzcoano se ha convertido en un potente instrumento de cohesión social porque rompe barreras sociales y económicas, garantizando el acceso universal a la práctica deportiva. La participación equilibrada de género y la integración de diferentes grupos sociales han convertido al programa en un ejemplo».

Desde el ente foral defienden que «en un momento en que la especialización temprana y la presión de los menores por cumplir expectativas propias y ajenas y la presión por el éxito deportivo dominan el panorama infantil. El modelo deportivo escolar de Gipuzkoa se alza como un ejemplo de visión más a largo plazo».

Iñaki Gabarain, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Donostia también destaca la importancia de aprender jugando. «Queremos que el deporte se convierta en una herramienta de educación, una manera para formar a los niños y a las niñas en valores positivos. Aprender disfrutando es la mejor manera de hacerlo siempre con respeto. Hay que apostar por una escuela de valores», asegura.

«El deporte nos da la oportunidad de fomentar valores como la igualdad. Campañas como Kirolean Errespetuz son fundamentales para avanzar a través del deporte en esos valores como desigualdad, de inclusión o de cohesión», destaca el donostiarra. Se siguen produciendo acciones que deben ser erradicadas. «Hay que trabajar de manera coordinada. Está mejorando la conciencia de los agentes implicados en el deporte en que esto debe atajarse», explica Gabarain.

Además, cuenta con la colaboración de Rural Kutxa. «Apoyar una iniciativa como esta que une valores en la juventud como el respeto con el deporte, especialmente en la base, es muy satisfactorio para nosotros», subraya Lide Cruz, Responsable de relaciones institucionales de Rural Kutxa.

«Lo importante es jugar todos juntos, pasarlo bien y participar; no ganar» La directora gerente de Ekintza Ikastola, Ane Marín, abre las puerta del colegio donostiarra para la presentación de la tercera edición de la campaña Kirolean Errespetuz. Los alumnos de tercero y cuarto de Primaria practicando multikirola nos esperan para gritar unidos por la deportividad en el inicio de la campaña que busca sensibilizar a toda la ciudadanía en la búsqueda de un entorno de respeto y convivencia en el deporte guipuzcoano. También a los más pequeños. Para ellos, el deporte, debe ser, ante todo, un juego. Una forma de diversión. Está demostrado que es el sistema más eficaz para asimilar conocimientos, comprender conceptos y valores a través de la experiencia. Al preguntarles, parece que lo tienen claro. «Lo importante es jugar todos juntos», «pasarlo bien y participar, no tanto ganar», «es un trabajo en equipo», gritan los niños y los monitores de multikirola mientras posan en la gran fotografía para El Diario Vasco, acompañados por instituciones y patrocinadores. Entre balones de fútbol y baloncesto, con sticks y pelotas de hockey, los alumnos posaron con gesto de victoria el inicio de la temporada. Desde el colegio buscan generar un espacio deportivo seguro, confortable y habitable en el que puedan explorar, descubrir y desarrollar todo su potencial. Porque la campaña nos interpela a todos, no solo a los deportistas. Ojalá que esos comportamientos incívicos sean cada vez menores. Buscamos poner el foco en acciones ejemplares, aunque el objetivo final será que estas iniciativas llegue un momento en el que no sean necesarias.