La cantera aprende de los mejores antes del inicio del torneo Legends

Álvaro Vicente San Sebastián Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

Eran cerca de 150 chavales. Todos con ganas de aprender. Llegaron a Basozabal de los clubes vecinos (Goiburu, Jaizkibel y Zarautz) y también de Navarra (Larrabea y Zuasti), La Rioja (Sojuela) y Segovia (Faisanera). Los profesores, de lujo, inmejorables: José María Olazabal, Santi Luna y Juan Quirós, los tres participantes desde mañana en el torneo del circuito sénior que se juega hasta el domingo en Basozabal y los tres con su amor intacto por este deporte. «Yo vengo de una generación en la que teníamos que ayudarnos unos a otros y esa cultura prevalece –recordaba ayer el doble ganador del Masters de Augusta–. A mí me gusta enseñar. En aquella época no teníamos tecnología y vídeos. Entrenaba con José María Cañizares, Pepín Rivero y Manolo Piñero, entre otros, compartiamos habitación y recurría a ellos cuando estaba perdido. Ahora intento mantener esa cultura con los jóvenes». Y se nota porque el hondarribiarra tiene mano con los chavales. Compagina su labor profesional liderando un grupo de trabajo con promesas en Basque Team y desde este año también colabora con la Federación Española.

Olazabal no solo se centra en el aspecto técnico sino que también insiste en trasmitir a las nuevas generaciones el respeto al juego porque «lo bueno que tiene el golf es que tú eres tu propio juez y si haces trampas, te engañas a ti mismo. Si sales a entrenar solo, ¿de qué sirve fallar un golpe y decir que has hecho par? El golf enseña que no hay atajos. O trabajas duro o no hay mucho que hacer». Son cuarenta años los que cumple el guipuzcoano en la élite de este deporte.

También sabe latín Santiago Luna, el madrileño que tumbó en una tarde de 1998, en la Dunhill Cup, a Tiger Woods, y mucho más. Exponente de una de las sagas más prolíficas del golf español, Luna cuenta con victorias en los tres grandes circuitos europeos. Es un modelo a seguir para quienes comienzan su andadura por su regularidad y profesionalidad. En Basozabal buscará la victoria. «Vengo de una generación que no tenía mucha idea de lo que había fuera, pero los chicos de ahora ya están mucho más avanzados, tienen muchos medios para alcanzar el conocimiento», traslada. Luna llegó al Legends con el impulso de haber ganado en el Tour Europeo y el Hassan II en varias ocasiones, y triunfó desde el primer momento. En 2013 ganó en Escocia, en 2014 el PGA Seniors Championship, en 2017 el European Tour Senior Classic y, desde su victoria en el European Tour Senior Masters, en 2018, busca un triunfo que se le escapa, pero por el que lucha en cada torneo en el que participa.

Toski, el profesor de Quirós

Qué decir de Juan Quirós. El golfista de Guadiaro. Llegó antes al Legends Tour y también ha triunfado en cuatro ocasiones: en el PGA Senior Open del 2006, Open de Francia 2007, Irlanda 2008 y el último fue en 2011 en Cannes. Conecta con el público cada vez que juega y conectó ayer también con quienes tratan de abrirse camino en este deporte.

Es probable que muchos de los que le escuchaban desconocían que ya en 1967 iba de caddie en Sotogrande. «Éramos muchos hermanos y había que arrimar el hombro en la familia», ha confesado. A él le tocó hacer de todo. «Tuve la suerte de encontrarme con el que ha sido el mejor profesor que me he encontrado en mi vida, Bob Toski, que tenía un elenco de profesionales que era impresionante. Venían durante 20 días y ahí estábamos nosotros trabajando con ellos recogiendo bolas de la cancha de prácticas. Podíamos recoger 32.000 bolas al día. A Bob Toski le dio por mí, me vio tirando algunas bolas y me dijo que jugaba muy bien a esto y ya empezó a enseñarme un poco. Me dio unas clases que me vinieron muy bien».

