«Las buenas personas son mejores jugadores» Educación. La Federación Vasca presenta 'Más allá del rugby', una apuesta para enraizar la filosofíadel respeto desde la infancia

El rugby se caracteriza por ser un deporte de contacto que enfatiza valores como el respeto, la disciplina, la integridad, la pasión, la solidaridad y el trabajo en equipo. En la Federación Vasca de Rugby apuestan por enraizar esa filosofía desde la formación a los niños que empiezan a jugar.

«No esperamos a tener problemas de respeto ni malos comportamientos para poner soluciones», asegura su presidente Iñaki Rica. Con la iniciativa 'Más allá del rugby', en sintonía con la campaña Kirolean Errespetuz promovida por este periódico, buscan generar un cambio cultural y metodológico para las escuelas de rugby del País Vasco. Su objetivo principal es dar un paso más en la formación deportiva tradicional, integrando el desarrollo de competencias éticas y sociales con el entrenamiento físico y técnico.

Esta iniciativa busca formar a niños entre 9 y 12 años para que estén mejor preparados para los desafíos de la vida y el deporte. «Somos conscientes de que nuestros entrenadores no solamente son entrenadores sino que también son educadores. Queremos enraizar en nuestro ecosistema y en la filosofía de la que nosotros presumimos. El programa surge como una respuesta directa a la crisis de la formación juvenil y las deficiencias del deporte base moderno, que comprometen el desarrollo integral de los jóvenes», apunta.

Entre los objetivos está el adherir de forma emocional a los niños, «para que mantengan la práctica deportiva en un futuro. Queremos conseguir que los jóvenes vean el deporte como una estrategia de desarrollo de vida, más allá de la victoria o la derrota».

Consideran desde la Federación que la formación temprana mejoraría la preparación juvenil. Sería una forma de asegurar que los jóvenes que pasan de la escuela a las categorías superiores (14-18 años) estén mejor preparados física, técnica, mental y éticamente, aumentando su resiliencia y su capacidad de toma de decisiones bajo presión. «Queremos explicar a los formadores el impacto de la transformación metodológica. Se les demostrará cómo, a través del diseño integrado de ejercicios, están construyendo activamente las herramientas mentales y éticas que sus jugadores necesitarán para triunfar dentro y fuera del campo en la adolescencia».

Es un proyecto que va dirigido a las escuelas, en el que buscan involucrar a los diferentes agentes, jugadores, árbitros, entrenadores y familias. Proponen un curso que combina las actividades presenciales y online de una duración de doce meses, con el foco puesto especialmente en los formadores. «También soy padre, y cuando dejas a tu hijo en una escuela, en este caso de rugby, dejas tu patrimonio más importante. A mi me da lo mismo que un chaval patee mejor o plaque peor, lo que sí quiero es que sea una persona respetuosa, no solamente en el momento del entrenamiento, o del juego, sino a las 24 horas del día», confiesa.

La duración está diseñada para asegurar que haya tiempo suficiente para la transferencia de habilidades y para realizar las dos mediciones de progreso que validan el impacto metodológico. «Queremos que las escuelas se sumen, nos tendremos que adaptar a la casuística de cada una de las que se apunten a este proyecto piloto», detalla Rica.

El programa se basa en cinco pilares. Buscan una mirada integral, sin separar al jugador de la persona. Apuestan por el juego como herramienta pedagógica. Consideran que los formadores, no son sólo entrenadores. Quieren transformar el rol del adulto en un guía y modelo de conducta que observa más allá de la destreza física, centrándose en el crecimiento personal. Quieren contar con las familias no solo como apoyo, sino como aliadas poderosas. Y por último, apuestan por un cambio cultural y metodológico que se mide a través de la observación cualitativa del progreso ético, y no solo de las estadísticas deportivas.

El rugby es un deporte que presume de valores como el compañerismo y el respeto. «A pesar de no tener este tipo de problemas, eso no significa que no los vayamos a tener. Apostamos por qué formando mejores personas, serán mejores jugadores», subraya Rica.

