«Estar de suplente enseña mucho»

Raúl Melero Viernes, 11 de julio 2025, 02:00

Mikel Arteta (Donostia, 1982) se incrusta entre el póker de técnicos guipuzcoanos que han sido capaces de levantar títulos en el último lustro. El antiguotarra se puede sentar en la misma mesa que su gran amigo Xabi Alonso, y compartir una distendida charla con Unai Emery e Imanol Alguacil. Todos ellos han cosechado éxitos deportivos y Arteta va a comenzar su sexta campaña completa en el Arsenal. El técnico donostiarra fue el protagonista del programa de Movistar 'Universo Valdano' donde el exjugador y exentrenador argentino pasa cerca de una hora de amena charla con Arteta.

Sus inicios en el Antiguoko, el paso a la Masía en Barcelona, el fichaje con 17 años por el PSG, y el año cedido al Glasgow Rangers escocés fueron el preludio de su llegada a la Real. El actual entrenador del Arsenal explicó que después de salir de casa muy joven, sentía que debía volver a Donostia y jugar en la Real para aplacar algunos malos momentos que estaban pasando sus aitas. «Pensaba que volviendo a San Sebastián iba a conseguir que todo volviera a su ser. Y nada más lejos de la realidad. No conseguí eso, nunca conseguí adaptarme, nunca conseguí sentirme parte de lo que estaba pasando». Arteta, que llegó en la temporada 2004/05 coincidiendo con la marcha de su gran amigo Xabi Alonso al Liverpool, se sincera en la entrevista con Valdano. «Creo que aprendí mucho más en San Sebastián que cualquier tiempo que pasé en París o en Glasgow. ¿Por qué?», se pregunta. «Porque el banquillo y el no jugar y el no sentirte importante, creo que te enseña más que cualquier otra cosa en la vida. Y a mí me enseñó, primero, a valorar la suerte que tenía de los pasos que había dado y de lo bonito que es sentirte muy importante en un grupo».

Arteta reconoce afectarle sobre manera que no hubiera triunfado en casa y que, además, no pudiera mostrar todo su potencial como jugador. «Me sentí que no valía, me sentía malo. Igual que en París me sentía mejor de lo que era, en San Sebastián me sentí mucho peor futbolista de lo que era». Sin embargo el antiguotarra no culpa a ningún agente externo de eso: «Apostaron por mí y no les pude dar lo que pretendía la Real que les diera», confesó.

La figura de Guardiola

Habló de cómo le cambió la vida en el Everton, con otro exrealista como Moyes de entrenador, y en su etapa final de jugador recaló en el Arsenal. «El equipo donde siempre quise jugar», apunta. La conversación se emitió ayer por la noche pero la grabación es anterior, incluso antes de cerrarse al operación del fichaje de Martín Zubimendi por los 'gunners'. Por ello no se habla del centrocampista donostiarra, ni de otros jugadores. No se desliza ningún nombre propio del Arsenal.

Mikel Arteta considera a Pep Guardiola como «una figura importantísima» en sus inicios en los banquillos. Pasó al lado del de Santpedor varios años en el Manchester City, antes de comenzar su periplo en el banquillo londinense. «Lo tienes que agarrar en diciembre, cuando no tienes pretemporada, no tienes tiempo de entrenar y jamás has llevado un vestuario», dice sobre cómo llegó al Arsenal. En cuanto al momento actual dice que «hemos logrado los puntos que en otros años hubiese bastando para ser campeón. Pero nos hemos encontrado al mejor City y a un gran Liverpool». Veremos qué ocurre este año con cuatro exrealistas en el Arsenal: Arteta, Odegaard, Merino y Zubimendi.

