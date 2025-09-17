Guipuzcoanos a ritmo caribeño

Iker Valverde Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

No hay lugar malo para jugar a fútbol. Cada rincón del mundo lo vive y desarrolla a su manera, pero todos los futbolistas hablan el idioma que dicta la pelota dentro de un terreno de juego. En algunos sitios como Euskal Herria la idiosincrasia del territorio obliga a los equipos a jugar rápido y con intensidad. En otros, como en la República Dominicana, el ritmo caribeño no rehuye del fútbol y la velocidad del juego es un fiel reflejo del comportamiento de la sociedad. La globalización permite ahora unir ambos mundos y convertirlos en uno solo.

Cuatro jugadores guipuzcoanos y otro vizcaíno han migrado desde la Segunda y Tercera RFEF a la primera división de la República Dominicana. Son el lazkaotarra Iraitz Gelbentzu, el zarauztarra Julen Olasagasti, el donostiarra Julen Manterola, el antzuolarra Ibai Agüero y el getxoarra Jon Trincado, que han reforzado a la Universidad O&M en verano.

Es la primera vez que jugadores del Estado juegan en la primera división de la liga dominicana. El único precedente es cuando el Cibao firmó a dos futbolistas españoles, pero eran de origen dominicano. Esta horda de jugadores vascos cruzando el charco coincide con que Ibai Gómez entrenara a la selección dominicana el pasado verano. El exjugador de Athletic y Alavés, entre otros, entrenó a Trincado en el Arenas de Getxo.

El O&M es el equipo de la Universidad Organización y Método, dirigido por la familia del presidente del gobierno Abinader. En 2020 ganó la única liga que posee desde su fundación en 2016 y la pasada campaña fue subcampeón, por lo que esta temporada disputa la Champions centroamericana y, tras seis jornadas celebradas, es cuarto en la clasificación liguera con 11 puntos y clara aportación del clan vasco. Los cinco son titulares, Julen Manterola es el pichichi con 5 goles, el central Julen Olasagasti lleva dos y Agüero, uno.

El que mejor se ha aclimatado del 'Comando Gipuzkoa' ha sido Julen Manterola. Con pasado en el Antiguoko y el Eibar, despuntó de más joven en el Añorga, a donde volvió para jugar en su primer equipo regional. Tras haber logrado el año pasado el ascenso a Tercera RFEF, anotando 16 goles, decidió dar un giro de 360 grados a su vida y carrera futbolística después de recibir una llamada desde la República Dominicana.

Llegar y besar el santo

Ha caído de pie en su nuevo equipo y ha visto puerta con facilidad en los primeros partidos que ha jugado con su nuevo equipo, quedándose a cero en la cuarta jornada de la liga. El último de sus tantos fue la semana pasada en la visita al Vega Real que acabó con empate (2-2). También ha mojado frente al Central FC de Trinidad y Tobago en el debut del equipo en la Copa Caribeña. Este torneo internacional, jugado por diez equipos, da acceso a la Concacaf Champions, el campeonato internacional por excelencia de los equipos norteamericanos, centroamericanos y caribeños. Ese partido no lo disputó el O&M en su habitual estadio de Santo Domingo – el Estadio Panamericano Parque del Este– porque no cumple con las medidas necesarias y se jugó en el Estadio Cibao, a dos horas de la capital, al ser el único estadio del país construido bajo los parámetros de la FIFA. Se trata de un estímulo muy importante para una cuadrilla de jugadores acostumbrados a jugar entre amigos en campos de fútbol pequeños y sin la presión de un encuentro continental.

No es moco de pavo la decisión que tomaron estos cinco jóvenes para acabar en la República Dominicana. Jon Trincado, centrocampista de Getxo formado en la cantera del Eibar, decidió cambiar de aires después de lograr el ascenso a Primera RFEF con el Arenas de Getxo.

Iraitz Gelbentzu, formado en la Real y con pasado en el Antiguoko, Beasain y la Cultural de Durango, se ha convertido nada más llegar en el portero titular, pese a haber encajado cinco goles en sus dos primeros partidos en el OyM FC. «Es un honor poder formar parte de este proyecto, y estoy con muchas ganas de aportar mi granito de arena, aprender y crecer junto al equipo», declaró en su presentación.

Julen Olasagasti ascendió la pasada temporada con el Beasain a Segunda RFEF tras un playoff exigente, pero no dudó en aceptar la oferta de jugar en el Caribe. Se formó en la Real Sociedad y pasó después antes por el Eibar. Ibai Agüero era el delantero titular del Bergara en División de Honor Regional y ya sabe lo que es marcar gol en la primera dominicana.

Buscan el siguiente nivel

El conjunto omeyano –así se le conoce al O&M FC en la República Dominicana– es un club con clara vocación de no dejar de mejorar y está mirando más allá de sus fronteras para encontrar un mejor rendimiento a todos los niveles. Para ello está tratando de empaparse de conocimientos en distintas potencias del fútbol. Desde hace ya más de un año ha impulsado distintas relaciones con el fútbol español, por ejemplo. En enero de 2024, fue uno de los equipos dominicanos que tuvo representación en la iniciativa LaLiga Week, donde pasaron dos días conociendo de primera mano cómo trabaja el Valencia.

Gracias al pasado en el Talavera de su actual entrenador, el ciudadrealeño José Aparicio, este verano ambos clubes han estrechado lazos y desarrollado una relación profesional con el fin de que el conjunto dominicano conozca la metodología del conjunto castellanomanchego.

Esta mirada al fútbol español ha permitido que cinco jugadores vascos que han desarrollado sus carreras deportivas en equipos semiprofesionales del fútbol vasco, hayan tenido la oportunidad de cruzar el charco y mostrar su fútbol en el Caribe. Nunca es tarde para ello.

