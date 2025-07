«Esta experiencia nos va a cambiar la vida»

Xabier Manzanares Sábado, 12 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El fútbol, más allá de chutar un balón, es un deporte que representa inclusión, igualdad de género, diversidad y esperanza. La Donosti Cup lo entiende así y, por eso, cada año abre sus puertas a equipos de todos los rincones del planeta. Este año, la competición, que hoy empieza a conocer a sus primeros ganadores, ha dado un paso más con la creación de las becas Donosti Cup Munduan, una iniciativa que permite a organizaciones de comunidades desfavorecidas —golpeadas por la pobreza, los conflictos, la exclusión o los desastres naturales— formar parte del torneo con todos los gastos pagados. Entre los seleccionados de este año se encuentra la Academia Future Stars de Tanzania, un proyecto que apuesta por el talento joven, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de niñas y niños a través del fútbol local.

La academia no trata de huir del territorio sino que apuesta por crear una comunidad inclusiva en su nación a través del mundo del fútbol. Y es que, a lo largo del año, organizan diferentes torneos que dan cabida a muchos equipos tanzanos que luchan por formar, educar y crear una sociedad justa. Tras la llegada del equipo a San Sebastián, la plantilla se mostró impresionada por la diversidad cultural del torneo. «Estamos muy contentos de formar parte de esta experiencia, es alucinante la cantidad de países que están representados», manifiesta Alfred Itaeli, el entrenador del equipo. Para muchos de los jugadores, esta es la primera vez fuera de su país. «Es una muy buena oportunidad para que nuestros jugadores abran los ojos y conozcan mundo. Es una experiencia que les cambiará la vida. Aquí los niños pueden ser niños. Para alguno de ellos, es la primera vez que sonríen y pueden compartir anécdotas fuera de sus casas», añade.

A pesar de las difíciles condiciones que enfrentan a diario los jóvenes en Tanzania, los profesores y técnicos de la academia no se cansan de transmitirles que llegar a ser alguien en la vida es posible. «Queremos hacer ver a nuestros niños y niñas que, quizás, en el futuro, sean ellos los jugadores que hoy en día ven en la tele jugar», expresa Itaeli.

El equipo que participa en el torneo está formado por un total de veinte jugadores procedentes de diferentes equipos de la localidad. Para ellos, la elección ha sido un proceso largo y exigente, ya que los seleccionados han tenido que demostrar su nivel a lo largo del último año.

«El fútbol es mi vida»

Los jugadores de Future Stars Academy tienen muy claro lo que significa para ellos poder jugar al fútbol cada día. «En Tanzania entreno todos los días, es una manera de evadirme. Podemos pasar un buen rato con los amigos, aunque solo sea durante los entrenamientos. El fútbol es mi vida», afirma Abdulzaziz Omar, uno de los jugadores. A pesar del gran número de participantes en el torneo, Omar tiene las expectativas muy altas. «Creo que podemos hacer un buen papel. Tenemos mucha ambición, y todos en el equipo hemos llegado en buena forma».

Aunque los jugadores de la plantilla no sigan habitualmente La Liga, tienen claro quién es su futbolista favorito. «Oyarzabal es el jugador en el que pensamos cuando hablamos de la Real. Aunque no conozcamos muchos equipos, a partir de ahora, el equipo de esta ciudad será nuestro favorito», explica Jacob Jonsson, otro integrante del equipo.«Queremos aprovechar este altavoz para fomentar la inclusión. El fútbol es de todos. Nuestros jugadores no tienen que cumplir una serie de requisitos para formar parte de la plantilla; todo aquel que pueda chutar un balón es bienvenido en el club», afirma Alfred Itaeli. «Además, nosotros luchamos por el fútbol de nuestro territorio. No estamos por la labor de huir para tener que practicar este deporte», destaca.

La participación del equipo al torneo no solo representa un logro deportivo, sino también un triunfo de la solidaridad y la justicia social. Su participación es un recordatorio de que el fútbol tiene el poder de unir culturas y estrechar lazos. Esta experiencia marcará un antes y un después en la vida de los jóvenes tanzanos. Porque el verdadero campeonato no solo se juega en el campo, sino en cada oportunidad que se brinda para construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

