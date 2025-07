Nahia Amondarain: dos años lesionada y por fin, el Giro

Xabier Manzanares Domingo, 6 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

En ocasiones, el deporte se vuelve cruel, pero lo que pocos saben es que, al final, todo termina teniendo un porqué. El disfrute de las carreras, las victorias o los objetivos cumplidos no se sienten de igual manera sin un aprendizaje previo. Todo se trata de caer, levantarse y seguir dando pedales con un único objetivo entre ceja y ceja: volver a sentir esa satisfacción que tanto engancha a los deportistas. Lograr cruzar la línea de meta sabiendo que se ha dado todo. Un claro ejemplo es la tolosarra Naia Amondarain (Ibarra, 2001), ciclista profesional del Laboral Kutxa, que, después de estar casi dos años lesionada debido a un choque fémoro-acetabular en la cadera derecha, desde hoy toma parte en el Giro de Italia. «Arrastraba las molestias desde hacía bastante tiempo. Yo notaba que, en cuanto bajaba un poco el pistón, mejoraba bastante. Pero después, en cuanto volvía a forzar, los dolores volvían a aparecer. Después de tiempo, la lesión está olvidada. Llego muy motivada», confiesa a este periódico.

La ronda, que comienza hoy en Bérgamo y finaliza el domingo que viene en Imola, consta de ocho etapas que se desarrollarán en el norte de Italia. El primer gran test montañoso llegará en la cuarta etapa con final en lo alto en Pianezze, mientras que la etapa reina será la séptima, con final en el exigente monte Nerone. Entre las favoritas se encuentra la vigente campeona Elisa Longo, la italiana con experiencia del UAE. Sus rivales, Lotte Kopecky, que liderará el SD Worx-Protime, y la recién ganadora del Tour de Suiza, Marlen Reussser, del Movistar.

El papel de Amondarain pasa por ayudar al equipo. La de Ibarra admite que durante el largo periodo de recuperación nunca pensó en tirar la toalla. «En ocasiones llegas a plantearte todo el esfuerzo que estás haciendo, pero al final te das cuenta de que el ciclismo es mi gran pasión y de que no podía acabar ahí».

«Este año tenemos un equipo muy fuerte, va a ser muy bonito. Ostolaza y Santesteban están a un gran nivel»

La ciclista admite que el apoyo de su familia ha sido determinante en este tiempo sin poder competir como le hubiera gustado. «Estoy completamente agradecida por todo el apoyo que tuve en casa. Por suerte, tengo una familia que me apoyó desde el principio. Los amigos también tuvieron un gran papel, siempre estuvieron dispuestos a sacarme de casa».

«Me ha gustado siempre»

Después de un largo camino, la de Ibarra se encuentra en plenas condiciones para afrontar su debut en el Giro de Italia, la mayor cita en la que ha participado. «Llego muy motivada, quiero hacerlo lo mejor posible. Es una cita que me ha gustado desde pequeña. Me acuerdo cuando mi hermana y yo intentábamos seguir las etapas del Giro a través de Twitter», recuerda la ciclista. A pesar de la lesión, el Laboral Kutxa no dudó en renovarle un año más, y es que, como la deportista de 24 años afirma, «tengo muchas ganas de hacerlo bien junto al equipo. Ellos confían en mí».

Usoa, Ane y Amondarain

Es la segunda participación consecutiva del Laboral Kutxa en el Giro de Italia. Este año, con tres guipuzcoanas en sus filas —Usoa Ostolaza, Ane Santesteban y Naia Amondarain—, el equipo cuenta con una gran plantilla para afrontar una de las citas más importantes de la temporada. Junto a ellas, Alice Arzuffi, Yuliia Biriukova, Arianna Fidanza y Laura Tomasi. «Este año tenemos un equipo muy fuerte, va a ser muy bonito. Usoa y Ane están a un gran nivel y estoy segura de que lo van a hacer muy bien. No va a ser fácil».

Ostolaza finalizó el pasado Giro en la decimosexta plaza y este año el equipo tratará de mejorar. «Todo el pelotón lleva pensando en el mes de julio desde el principio de año y el nivel va a ser muy alto. Todas nos hemos preparado mucho para estas fechas», aventura la ibartarra.

La guipuzcoana, amante del ciclismo desde que era una cría, tiene claro que la bicicleta le aporta más que el simple disfrute del día a día. «Este deporte no solamente permite competir y conocer nuevos sitios sino que también crea vínculos con diferentes ciclistas. Una de las cosas más bonitas de este deporte es que llevas contigo muchas anécdotas», afirma.

Para llegar a competir en el Giro, está claro que hace falta tener muchos kilómetros recorridos. «Me he ido formando poco a poco. Ha sido un progreso constante que me ha hecho sentir cada vez más conectada con mi persona. A todas las deportistas les diría que intenten esforzarse lo máximo posible por tratar de dar lo mejor de cada una de ellas. El ciclismo no es una simple actividad física, es un estilo de vida», concluye.