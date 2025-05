Poker guipuzcoano para ascender a la Asobal

Bruno Parcero San Sebastián Viernes, 16 de mayo 2025, 00:05 Comenta Compartir

El Horneo Eón Alicante, heredero de los históricos Calpisa, Tecnisán o Helados Alacant, es el encargado junto a Agustinos de representar al balonmano profesional de la ciudad. Su proyecto ha ido creciendo desde su nacimiento hace ocho años y tras rozar esta temporada su clasificación para la fase final de la Copa del Rey de Irun, jugará este sábado (19.00) en El Plantío ante el UBU San Pablo Burgos con la posibilidad de lograr por primera vez en su historia el ascenso a la Asobal. Le vale hasta perder por un gol.

En la plantilla del Eón Alicante que dirige Fernando Latorre hay cuatro guipuzcoanos. Está el urretxuarra Iker Serrano, que tras retirarse en el Benidorm ejerce como segundo entrenador; el central zumaiarra Ander Torriko, el extremo irundarra Xabi Barreto y el pivote asteasuarra Julen Urruzola. Ellos conforman la guardia guipuzcoana del conjunto alicantino.

El que fuera pivote del Bidasoa-Irun, Iker Serrano, llegó al club hace dos años de la mano del técnico: «Cuando me fui de Irun me fui a Benidorm por el compromiso con Fernando, que fue compañero mío y que era el entrenador. Tuvimos dos años espectaculares y uno de ellos jugamos en Europa. En ese segundo año Fernando me comenta que quiere empezar un nuevo proyecto en Alicante, de donde es él, para intentar subir y me dice que me quiere a su lado como jugador o como segundo entrenador. Yo le digo que como jugador, no y aquí estamos».

En la primera temporada ambos sentaron las bases del proyecto y este año el equipo ha dado un salto de calidad que puede terminar con el Eón Alicante en la Asobal. «Tenemos una plantilla donde fundamentalmente destacan tres nombres: James Lewis Parker, Darko Dimitrievski y sobre todo Ander Torriko. El resto es gente joven que el año pasado tuvo un máster», explica.

Sorprende la presencia en el equipo de un jugador de la calidad de Ander Torriko, aunque sus tres roturas del cruzado con 28 años pueden explicar su presencia: «Ander tenía el hándicap de las rodillas y de que en los últimos tres años no ha jugado. Pero Fernando ya le fichó del Zarautz para el Benidorm y yo, por cercanía, conozco mucho a su familia y siempre hemos tenido buen trato con él. A partir de ahí somos de los primeros en enterarnos de que no le renuevan en Anaitasuna y empezamos a mover ficha porque conseguir un central de este tipo en Plata es muy difícil, ya que los buenos quieren jugar en Asobal y se tienen que dar ciertas circunstancias. Nosotros estuvimos en el sitio justo en el momento adecuado y acertamos porque es el máximo goleador de la categoría, de largo, y es un amor», comenta Serrano. «Ha mostrado una resiliencia terrible en su carrera y aquí ejerce de capitán. Tiene mucho carácter. Es nuestro faro».

Xabi Barreto y Julen Urruzola cumplen su segunda temporada en un club al que llegaron cedido por el Bidasoa. Ahora los dos pertenecen a la disciplina del Eón Alicante: «Son dos chavales que conozco de cuando estaba en Irun. A Xabi incluso le entrené en cadetes. No era una apuesta del Bidasoa pero yo veía que tenía pedigrí y no porque conozca a su padre. Veía que era muy competitivo, que leía bien el balonmano. Es el típico que juega con el cuchillo entre los dientes, rápido. Un jugador que siempre aporta. Se lo comenté a Fernando y me dijo que si lo veía...Así que decidimos quedarnos con él porque veíamos que tenía margen de progresión, como está demostrando».

«A Julen le conocía de Irun», continúa. «Llegó con la hornada de Gorka Nieto, Furundarena... esa quinta que yo había entrenado en cadetes. Es un chico que ha sido internacional juvenil y junior pero que por H o por B no podía seguir progresando. Era un poquito blando, con poco carácter... pero aquí nos parece que tácticamente y defensivamente es de lo mejor del equipo y nos está echando un cable bastante importante».

Arriba el Eón Alicante posa feliz tras un triunfo vital ante el Caserío Ciudad Real. Debajo, Iker Serrano y Ander Torriko celebran una victoria. Eón Alicante

Ahora los cuatro están a un paso de subir a la Asobal. «Lo tenemos difícil para subir directos pero nos hemos garantizado organizar la fase con el último triunfo. Aún así vamos a Burgos a por todas. Nos vale perder por uno, pero ellos son un súper equipo que lleva años intentando subir y pegando al poste. Saldrán muy motivados», explica el urretxuarra que afirma que a pesar de la dificultad «esto lo hubiéramos firmado a principio de temporada».

«Me recuerda a la ola de Irun»

Desde luego, el ambiente en Alicante es extraordinario. «Sí, por lo que me dice la gente que lleva más años, hacía muchísimo que no se veía esto. Tanto en el partido de Copa, que perdimos a penaltis y en el que casi entramos en la Final 8 de Irun, que te puedes imaginar la ilusión que nos hacía a los cuatro, o en el partido ante Caserío o en el derbi ante Agustinos, hubo un ambiente increíble. Me recuerda a aquella ola que se vivió en Irun. La verdad es que es bonito estar en estas situaciones de crecimiento. A ver si aprovechamos esta buena ola».

Ander Torriko «Llegué a cuestionarme si podía jugar a balonmano»

Ander Torriko, máximo goleador de la categoría y guía del juego del equipo, asegura que «estamos muy confiados en conseguir el ascenso y con ganas de que llegue el partido. Tenemos la esperanza de conseguir el objetivo».

El zumaiarra, que hace ocho años que no jugaba en Plata, asegura que «la categoría es intensa. Obviamente hay menos calidad que en la Asobal, pero si no eres intenso te puede ganar cualquiera».

En su caso, y tras las grave slesiones que ha padecido, «poder jugar a este nivel y poder subir es una satisfacción doble. Sólo yo sé lo que he sufrido estos tres años en los que he estado en el dique seco. Llegué a cuestionarme si podía jugar a balonmano. Es difícil describir lo que sentí el día que ganamos a Caserío y en otros muchos partidos».

Su fichaje por Eón Alicante fue una sorpresa: «El Anaitasuna me comunica que no cuenta conmigo un 26 de abril por una decisión de Quique Domínguez, el entrenador, porque el club confiaba en mí después de haber vuelto a buen nivel. En abril la mayoría de las plantillas estaban cerradas y entonces recibí la llamada de Fernando. Cangas, que también me quería, se echó para atrás por la rodilla y la de Alicante era una oferta buena y que podía ser enriquecedora porque iba a tener los minutos que necesitaba para recuperar mis rodillas. Hoy te puedo decir que para nada estoy arrepentido de la decisión que tomé. Es más, me siento orgulloso».

Sobre sus compañeros señala que «Iker y yo jugamos juntos en la selección de Euskadi, a Xabi y a Julen les conocía menos. Los tres son tíos muy majos, muy buena gente. Solemos hablar en euskera y esos detalles a veces son importantes».

Xabi Barreto «Este año estoy bastante mejor. Tengo más confianza»

Xabi pertenece a la saga de los Barreto. Su padre fue histórico portero del Bidasoa campeón de liga y de Europa en 1995 y su hermano Unai, recientemente renovado, juega en el conjunto irundarra, donde él también se formó. «Va a ser un partido a muerte, pero si estamos todos juntos lo podemos conseguir», asegura sobre el duelo de mañana. «Este año el equipo estaba preparado para ascender. Se hicieron fichajes de renombre como Lewis Parker, Torriko o Dimitrievski y la gente joven llevamos ya dos años. Esa mezcla es buena».

Personalmente, «este año estoy bastante mejor que el año pasado. Tengo más confianza, me veo mejor. El que ya no esté cedido y tenga contrato puede ser una de las claves. Tengo un año más y eso me tranquiliza».

Julen Urruzola «Estar los cuatro en el equipo es tener una zona de confort»

Julen Urruzola recalca que «el objetivo siempre ha sido el ascenso directo», pero lograrlo no será sencillo porque «Burgos tiene mucho nivel. Será un partido que se decidirá por detalles».

«Este año estoy jugando menos minutos pero porque ha habido una mejora de la plantilla», señala. «Es lo que toca. Yo soy todavía un jugador joven».

Y cree que «estar los cuatro en el equipo es como tener una zona de confort».

