«¿Por qué no soñar con estar en la final four?»

Iris Moreno Viernes, 21 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los restos de confeti siguen aún pegados en la suela de alguna zapatilla de las jugadoras del Super Amara Bera Bera. Con las serpentinas que se lanzaron al levantar la Copa de la Reina conseguida el domingo en Granollers aún presente, las de Imanol Álvarez se centran en preparar la eliminatoria de cuartos de final de la European League que se empieza a decidir este domingo (18.00) ante el Blomberg-Lippe alemán en el Gasca.

Levantar la Copa de la Reina es especial, más aún cuando lo haces por primera vez. «Estoy muy feliz, me he quitado la espinita de años anteriores en los que había jugado la final y obviamente no me la había podido llevar jugando contra el Bera Bera», destaca Elba Álvarez que la temporada pasada jugó la final en Illunbe con la camiseta del Aula Valladolid. La central viguesa sonríe desde su nuevo «papel de ganadora». No es para menos, fue una de las jugadoras más destacadas del torneo. «Cuando llegan citas importantes, todas las jugadoras queremos dar nuestra mejor versión y no ha sido para menos esta Copa de la Reina. Quería aportar lo máximo que podía al equipo para conseguir el título y así ha sido», subraya.

Igual de sonriente se muestra su compañera Maitane Etxeberria, que no duda en afirmar que pese a acumular títulos «cada Copa es diferente y se vive con la misma ilusión. Puede parecer que nos acostumbramos, pero no». La de Lezo, que ha renovado su contrato y el año que viene cumplirá su decimotercera temporada, celebra que el año que viene la Copa se volverá a jugar en Donostia. «Lo del año pasado fue muy especial y todavía nos seguimos acordando. Lo que sentimos fue brutal, a mí me hace especial ilusión que se vuelva a repetir y creo que será mejor todavía. La gente se enganchó y eso hizo que cada vez venga más gente a vernos, que la gente disfrute con nosotras».

«El partido del domingo en el Gasca va a ser muy importante. Si se llena es como jugar con una más; hay que aprovecharlo»

Razón no le falta, la masa social del club después de las dos Copas celebradas en Donostia ha crecido. Se puede decir que es solo una de las explicaciones de lo que está ocurriendo esta temporada, donde el club ha sido capaz de llenar el Josean Gasca hasta los topes. 1.900 personas en el último partido europeo, una cifra que puede volver a repetirse el domingo.

La plantilla ha cambiado el chip para ponerse en modo Europa. Tiene ya en la cabeza los cuartos de final de la European League. «Tenemos la mente puesta en el partido importantísimo que tenemos ahora. Podemos plantar cara a un grandísimo equipo en casa, haciendo hincapié en la importancia de que venga la gente y de que se llene. Lo podemos conseguir, ¿por qué no?», señala Álvarez. «La gente está totalmente volcada con nosotras. El primer partido va a ser súper importante. Jugar con el Gasca lleno es como jugar con una más y lo tenemos que aprovechar», subraya Etxeberria.

El Super Amara es ambicioso, no se conforma. «Una vez que hemos llegado a los cuartos de final, ¿por qué no vamos a soñar con poder estar en la final four en Graz? Obviamente pasa por hacer dos partidos muy buenos, muy serios y de ir todas a una», apunta alto la viguesa. La guipuzcoana asiente y añade, «yo creo que a estas alturas ningún partido va a ser fácil. Este año ya nos enfrentamos a unas alemanas muy duras y va a ser más o menos lo mismo. Van a ser muy duras físicamente porque la liga alemana se basa en eso».

La Copa ha supuesto un antes y un después. Elba Álvarez asegura que «mentalmente ha sido muy positivo para nosotras, hemos recuperado nuestra mejor versión. Fuimos de menos a más, intentando hacer nuestro juego con identidad. Ha sido un refuerzo muy positivo, nos da ese plus que necesitamos de cara al tramo final de temporada y sobre todo para este partido del domingo».

Temas

Bera Bera Balonmano

Comenta Reporta un error