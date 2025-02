El Bera Bera busca brillar en todas las facetas del juego

Iris Moreno Viernes, 21 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un partido casi perfecto puede otorgar el domingo al Super Amara Bera Bera el billete a los cuartos de final de la European League. Las de Imanol Álvarez se juegan el pase en la última jornada de la fase de grupos en el Gasca (18.00 horas) ante el HSG Bensheim Auerbach Flames.

El equipo alemán tiene el primer puesto y su plaza aseguradas, pero aún no conoce la derrota en esta liguilla. Han ganado todos los partidos, incluido el primero en su pista ante el Bera Bera. Un choque que las donostiarras dominaron en la primera mitad pero que se les escapó en la segunda. «Son un muy buen equipo, pero nosotras también lo somos», apunta Lyndie Tchaptchet. «Si nos tienen que ganar tienen que hacer un partido casi perfecto», añade Carmen Arroyo. Para Lucía Prades, se llevará la victoria el equipo que «menos errores cometa. Será importante también no confiarnos si dominamos en el marcador y no venirnos abajo si vamos perdiendo. Tenemos que estar súper concentradas».

Son jugadoras jóvenes que se han convertido en piezas clave en el esquema del ermuarra. Una portera, una lateral y una pivote con presente y futuro. Arroyo asegura que el vestuario «sabe lo que está en juego. Sabemos las posibilidades que tenemos y que somos capaces de lograrlo». Están preparadas y tienen muy claro que deben estar listas en todas las facetas del juego.

Empezando por la portería. «Tener un buen porcentaje te ayuda muchísimo, sobre todo si defensivamente hay un error. Saber que detrás está alguien que te la salva, moralmente también te ayuda un montón. Una buena portería nos permitirá también correr», asegura Carmen sonriendo a Lucía, la guardameta.

Precisamente es ella quien pone en valor el poderío defensivo del Bera Bera. «Con una defensa fuerte, las cosas nos han salido de una forma más fácil. Defender y correr es y será el domingo nuestra seña de identidad. Nuestras opciones pasarán por ahí», asegura Prades.

La velocidad y las contras garantizan espectáculo, y el ataque del Super Amara ha hecho vibrar al público en los últimos enfrentamientos. «Ojalá poder demostrar el juego bonito y pausado. Creo que eso nos va a dar ese 'punch' para conseguirlo. Jugando tranquilas y haciendo lo que sabemos para ganar», subraya Tchaptchet.

Los penaltis han dejado de ser un dolor de muelas para las donostiarras. La tranquilidad con la que los lanza la lateral es envidiable. «No me pongo nerviosa. Y sé que si no estoy acertada Elba y Elke, por ejemplo, también los pueden lanzar», confiesa,

Un Gasca a rebosar

Las gradas del polideportivo donostiarra se volverán a llenar. Apenas quedan algunas entradas sueltas en las tribunas y desde el club se van a habilitar los fondos para que entre más gente detrás de las porterías. Es algo que no pone nerviosa a Prades. «Es una presión bonita. Es ilusionante al final girarte y ver a toda la gente que te está animando, que te está apoyando. El Gasca se tiene que llenar», apunta la castellonense.

Arroyo insiste en la importancia del factor cancha. «No podemos poner ningún 'pero' a la afición. Creo que ellos no son conscientes, pero nos ayudan un montón a remar, a poder conseguir los partidos», asegura la castellana que tiene una petición para la afición: «Igual que nosotras lo vamos a dar todo, que ellos también se dejen todo en la grada porque puede condicionar bastante a las alemanas y ayudarnos mucho a conseguir la victoria».

Temas

Bera Bera Balonmano

Comenta Reporta un error