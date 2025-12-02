Los Thunder van camino de hacer historia

Bruno Parcero San Sebastián Martes, 2 de diciembre 2025, 07:02 Comenta Compartir

Una pregunta ha comenzado a convertirse en recurrente estos días en la NBA: ¿Pueden los Thunder batir el récord de victorias de los Golden State Warriors del 73-9? La cuestión, obviamente, no tiene una respuesta categórica pero lo que en muchas ocasiones se utiliza para crear un contenido vacío, ha comenzado a adquirir visos de posibilidad real merced al brillante inicio de temporada que está protagonizando Oklahoma, hasta el punto de que su victoria en Portland en su último compromiso le ha situado con un récord de 20-1 que iguala el segundo mejor arranque en la historia de la competición, sólo superado por los Warriors de la 2015/16 que comenzaron ganando sus 24 primeros duelos.

Los Thunder sumaron en Portland, precisamente donde han perdido su único encuentro esta temporada (119-121), su decimosegunda victoria consecutiva igualando el 20-1 de los Houston Rockets de la 1993/94 y los New York Knicks de la 1969/70, dos equipos que luego bajaron el ritmo firmando 58 y 60 triunfos respectivamente, pero que fueron campeones.

Los números avalan la candidatura de OKC si los comparamos con los de los Warriors del 73-9. Ambos equipos tienen el mismo porcentaje en tiros de campo (48,7%), pero mientras Golden State era más letal desde la línea de tres (41,6% por 36,2%), los Thunder tiran mejor de dos (57,7% por 52,8%) y desde el tiro libre (84,1% por 76,3%).

Con un ritmo de ataque similar (99,8 posesiones por 48 minutos de juego OKC por 99,1 los Warriors), ataca mejor Oklahoma (120,1 puntos por cada 100 posesiones) que Golden State (114,5), aunque la defensa de los de la bahía era más efectiva (114,9 por 122.2).

Pero si hay un dato que habla claramente de la dificultad que entraña derrotar al vigente campeón de la NBA ese es el margen de puntos por el que gana sus partidos (15,48) y que es a día de hoy el mejor de la historia de la NBA muy por delante del 12,87 que tenían ellos mismos el año pasado y el 12,28 de los Lakers de la 71/72, el equipo que aún hoy tiene la racha más larga de victorias con 33 triunfos consecutivos. El de los Warriors era de 10,46.

Siendo los números de Oklahoma espectaculares, lo es aún más el hecho de que los haya conseguido sin que su segundo mejor jugador, Jalen Williams, haya estado disponible hasta el pasado viernes. Y no ha sido la única ausencia importante, lo que habla de la profundidad de su plantilla, la sexta más joven de la liga.

Shai tira del carro

Quien no ha faltado ni un solo día es su estrella, Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP y que pelea con Jokic y Doncic por revalidar su galardón. Argumentos no le faltan. Anota 32,5 puntos por partido, solo superado por Luka Doncic (35,1), aunque promediando cuatro minutos menos en pista que el esloveno porque el margen por el que OKC gana sus partidos le ha permitido descansar durante el último cuarto de muchos encuentros.

El base canadiense sumó ante Portland su 93º partido consecutivo anotando 20 puntos o más, la mejor marca de la historia por detrás de los 126 de Wilt Chamberlain. Y en 17 de los 21 partidos ha anotado 30 puntos o más, con un encuentro de 55 frente a Indiana como mejor actuación.

La clave para saber si los Thunder consiguen superar el récord de victorias de los Warriors estará probablemente en su respuesta en los 'back to back' –jugar dos partidos consecutivos en dos días–. Su única derrota llegó en uno de los tres que ha disputado y el calendario le depara diez más, aunque antes, esta madrugada, tienen una cita con morbo en San Francisco ante los Golden State Warriors. Pero sin Stephen Curry.

