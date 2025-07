Gipuzkoa, tierra de oportunidades

Raúl Melero Domingo, 6 de julio 2025, 08:37 Comenta Compartir

Siempre se ha dicho que América era la tierra de las oportunidades. Y en el deporte de la canasta se puede decir que Gipuzkoa también lo es. Jugadores de primer nivel nacidos y criados en el territorio copan varios de los mejores equipos de la Primera FEB. En la cúspide de la pirámide está Darío Brizuela que sigue siendo uno de los mejores jugadores nacionales de la ACB, con su fichaje por el Barça hace dos temporadas y sus habituales convocatorias con la selección. A ese nivel acaba de llegar Mikel Sanz desde el Oviedo de Primera FEB, instalado para los dos próximos años en el Hipos Lleida y mostrando que la suma de trabajo y talento suele dar sus frutos.

Brizuela y Sanz son los dos únicos jugadores del territorio en la ACB y después llegan todos los que están por debajo: Aitor Zubizarreta, Gaizka Maiza, Mikel Motos y Manex Ansorregi en el Gipuzkoa Basket, Xabi Oroz en el Palencia, Xabi Beraza y Jon Ander Aramburu ambos recién ascendidos en el Fibwi Palma más Ierai Aizpitarte, fichado para las tres próximas temporadas por el GBC pero que este curso jugará cedido en el Iraurgi.

No es nada más que un juego, pero habría que estar orgullosos de que Gipuzkoa pudiera armar un equipo con estos diez jugadores más dos refuerzos. Quizá competir en la ACB sería un poco complicado, aunque no imposible. Sin embargo en la Primera FEB sería un equipo como para quedar en primer lugar. Es una quimera que el nivel que han adquirido Brizuela y Sanz les haga jugar una categoría más abajo pero no puede pasar por alto que Brizuela dijera «no haber estado nunca cerca de fichar por el Baskonia» y a reglón seguido anunciar que siendo él donostiarra «si tengo la ilusión de jugar alguna vez cerca de casa será en San Sebastián». Palabras que la directiva del GBC debe guardar en su hemeroteca particular porque contar algún día con el escolta donostiarra sería un lujo.

Brizuela y Mikel Sanz, ambos jugadores de ACB, son el buque insignia, pero son una decena de guipuzcoanos en la élite del basket

Brizuela estaba en el cuaderno de notas de Pablo Laso allá por el 2009 pero ya se había comprometido con el Estudiantes cuando quiso tantearle. La idea era contar con él, Motos y Julen Olaizola, tres de los mejores talentos que destacaban en el Easo. No pudo ser, pero Darío siempre ha tenido buenas palabras para el GBC aunque no haya vestido nunca su camiseta.

El resto de jugadores guipuzcoanos sí lo ha hecho, menos Jon Ander Aramburu, quien ha sido en las últimas temporadas unos de los mejores interiores de la Segunda FEB y Aizpitarte, quien vestirá de blanco y azul la próxima temporada.

La paradoja con Bizkaia y Araba

Es un motivo de orgullo que Gipuzkoa cuente con jugadores de este nivel. Si se echa un vistazo a uno y otro lado, resulta paradógico cómo apenas hay jugadores en las primeras categorías en Bizkaia y Alava y sin embargo las dos capitales cuentan con equipos en la Liga ACB. Sería un buen debate si hace falta sembrar a gente de casa para que se creen lazos con los más pequeños y demuestren sentimiento de pertenencia con la afición. Baskonia y Bilbao Basket tienen una visión opuesta y ahí están, ambos siendo clásicos y referentes en la Liga Endesa.

Gipuzkoa también atiende a la calidad de sus entrenadores. Sergio García, primer entrenador en el GBC con una dilatada trayectoria; Mikel Odriozola, quien seguro que busca acomodo en algún banquillo de enjundia o Lolo Encinas, el técnico que más tiempo ha pasado en Illunbe como ayudante y primer entrenador y que lleva las riendas del Alega Cantabria. Otros como José Ángel Samaniego escriben éxitos en Chile o Iurgi Caminos ganando la Liga en Taiwán.

Gipuzkoa es tierra de oportunidades para los buenos jugadores, de eso no hay ninguna duda. Por circunstancias no todos caben en el organigrama de Gipuzkoa Basket, pero quién sabe si en un futuro se podría armar un equipo con mayoría de talento del territorio. Por de pronto esta temporada habrá cuatro jugadores (Zubizarreta, Maiza, Motos y Ansorregi), todos ellos de primer nivel.