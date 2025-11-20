«Será mi primer maratón en handbike» Manuela Vos regresa a Donostia, donde ejerció dos veces de liebre, para redebutar en una distancia que llegó a completar en 40 ocasiones antes de sufrir en 2021 un accidente que le dejó tetrapléjica y que le cambió la vida

Karel López Jueves, 20 de noviembre 2025

La de Manuela Vos es una historia especial. Cuarenta maratones corriendo llegó a completar en diferentes puntos del mundo (incluido uno en el desierto del Sahara) esta mujer que, en 2021, sufrió un accidente que le cambió la vida. Desde entonces, ya no usa sus piernas para llegar hasta la meta; son sus brazos los que hacen fuerza para desplazar su handbike, la bici con la que el domingo, en Donostia, redebutará en los 42,195 kilómetros.

No será su primera vez en la capital guipuzcoana. De hecho, Manuela, deportista nacida en Países Bajos hace 57 años y que vive en España desde 1995, llegó a ejercer como liebre de cuatro horas y media en el maratón donostiarra en dos ocasiones antes del accidente. «Recuerdo que lo disfruté muchísimo», confiesa a este periódico. Fue en 2018 y 2019. El domingo se estrenará con su handbike; será su primer maratón con la bici. «Hice cuarenta con mis piernas y este será el primero con los brazos. Iré, junto a mi amiga Idoia Esnaola, cerrando la carrera, en cinco horas. Es un ritmo lento para mí en estos momentos, pero será especial igualmente. Con la bici no puedo ir en mitad de la carrera; tengo que ir atrás».

La guipuzcoana Idoia, liebre habitual del Zurich Maratón de San Sebastián como cierre de carrera, y Manuela, que llegará a Donostia desde Madrid el sábado, se conocen desde marzo de 2018, cuando Idoia y el veterano corredor Jesús Egimendia fueron a Toledo a participar en un pequeño maratón que se organiza allí. Manuela también corrió.

Fue en julio de 2021 cuando, mientras escalaba en Picos de Europa, un accidente casi le cuesta la vida. «Aquel año también tenía intención de haber sido liebre en el maratón de Donostia. De hecho, ya estaba confirmada. Pero...». No pudo ser, aunque ahora salda esa deuda que tenía pendiente con la capital guipuzcoana.

Manuela no recuerda gran cosa de lo que le ocurrió en Picos de Europa. Cayó treinta metros. Quedó colgada de una cuerda. Su rescate, en helicóptero, fue complicado y pasó dos meses en la UCI. Llegó a pensar en la eutanasia. Manuela quedó tetrapléjica. Fueron momentos duros. El proceso de adaptación a su nueva realidad, sin movilidad en las piernas y en los dedos de las manos, no fue sencillo. Pero su capacidad de superación venció a todos los obstáculos que se pusieron en su camino.

«Al principio prácticamente no era capaz de mover nada. Fue en octubre, durante la rehabilitación, cuando probé por primera vez una handbike. Y en noviembre, aunque tuvieron que ir empujándome casi todo el rato, participé en la carrera 'Ponle Freno' de Madrid.

Tricampeona mundial

Aunque tan solo han pasado cuatro años desde que sufrió el accidente, Manuela ya lo ha ganado prácticamente todo en el mundo del ciclismo adaptado. Ha sido tres veces campeona del mundo con su handbike.

En 2023 empezó a representar a la selección española. Ya tenía la doble nacionalidad. En 2024 participó en una Copa del Mundo en Bélgica, logrando dos triunfos. «Ya me lo estaba tomando en serio», apunta. Ahora, explica, ella es la «única mujer española en ciclismo paralímpico que ha sido campeona del mundo». Y en el horizonte están los Juegos de Los Ángeles 2028. Manuela, por el momento, empujando su handbike es triple campeona mundial, con dos medallas de oro este mismo año en Ronse (Bélgica) y otra más, acompañada de una plata, en 2024 en Zúrich (Suiza).

La suya, la de su regreso a Donostia para participar junto a Idoia Esnaola cerrando la carrera, será, sin duda, una de esas grandes historias que el Zurich Maratón de San Sebastián nos dejará el domingo. 7.000 deportistas buscarán completar los 42,195 kilómetros de un recorrido por el que Manuela Vos, aunque no lo hará a toda velocidad, disfrutará nuevamente, ahora, como ella mismo dice, completando su primer maratón «con los brazos».

No es mal escenario Donostia para redebutar. El público que se concentrará en diferentes puntos del recorrido ya tiene una motivación más para dejarse la voz animando: empujar hasta la meta a Manuela Vos, una mujer que ama el deporte a pesar de los obstáculos con los que se ha encontrado en el camino que es la vida. La meta del Boulevard le espera.

