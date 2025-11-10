Fernando Gajate, 81 años no son nada Protagonistas. El corredor incansable, la influencer navarra Verdeliss, el alcalde de Donostia, el maratoniano con discapacidad... Algunas de las historias de la B/SS

Álvaro Vicente y Alexis Algaba San Sebastián Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Fernando Gajate recibió el mejor de los homenajes por parte de sus compañeros de entrenamiento del club Donostiarrak. Juantxo, Félix, Josean, Patxi y Fany (la hija de Fernando) corrieron con él desde Behobia al Boulevard para celebrar que sigue al pie del cañón, cumpliendo ayer su Behobia número 31, siendo uno de los dos inscritos de entre 81 y 85 años. «Me han ido frenando. No me han dejado esprintar, no me han dejado hablar porque me decían que guardara fuerzas...», aseguraba con el humor que le caracteriza este zumaiarra asentado en San Sebastián desde 1984. «Se han portado genial. Solo puedo estar satisfecho y orgulloso de tener gente de tanta calidad humana a mi alrededor. Ellos podrían ir más rápido y han decidido correr conmigo. Poco más puedo decir». Gajate lo celebraba después de vivir una jornada «preciosa» que remató por la tarde con «tarta incluida» para festejar los cumpleaños de una nieta y una hija. Antes del almuerzo en familia, para celebrar una nueva Behobia, nada mejor que un vermouth con ginebra por ser un día «muy especial».

El grupo completó el recorrido en dos horas y veinte minutos –«ni sé qué tiempo hemos hecho exactamente porque nos da igual»– y fue al coronar el alto de Miracruz cuando vivieron uno de los momentos más emotivos. Fany, su hija, desplegó unos carteles diseñados por ella con la imagen de su padre en los que se podía leer 'Fernando, full runner! 81 urte'. Esa era la sorpresa que le tenían preparada. «Me ha encantado. El dibujo está muy logrado porque lleva hasta la cinta en el pelo con la que he corrido cuando normalmente lo hago con gorra. Ha sido un detallazo que me ha emocionado». No se quería olvidar de agradecer también el esfuerzo realizado por la hija de Patxi quien debió retirarse a mitad de recorrido por alguna molestia en una pierna.

Todo lo vivido ayer fue «inolvidable» para él. Desde la salida donde compartió conversación con sus compañeros de club hasta la meta, donde le esperaba Chakib Laghar en la zona del quiosco del Boulevard. La txapela de ganador iba a ser para Gajate porque así se lo había prometido Laghar el año pasado. No hubo txapela pero sí encuentro. «Es un chaval estupendo y solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia él porque se ha portado de maravilla conmigo. Solo pensar en que sus premios me los iba a entregar por ser yo uno de los corredores más veteranos dice todo a su favor», confesaba Gajate en alusión al atleta guipuzcoano.

Hoy descansará pero mañana volverá a su cita con el asfalto porque Gajate, arquitecto de profesión, se entrena los martes, jueves, sábados y domingos. Muchos de sus entrenamientos acaban con un baño en el mar. «Al menos de momento, las lesiones respetan. No me duele nada. Estoy para hacer otra Behobia».

