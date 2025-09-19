La Sección Oficial da el estirón

Mikel G. Gurpegui San Sebastián Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Un cinéfilo completista que quiera verse todita toda la Sección Oficial del 73º Festival –a fin de cuentas es su escaparate principal–, apenas tendrá tiempo de ver nada más. Resulta que si en los últimos siete años la sección constaba de entre 19 y 22 títulos, este año ha dado un llamativo estirón hasta los 26.

La explicación no está en las películas en competición, que se mantienen estables, con unas 16 o 17 (excepto 13 en 2020, año del covid), sino en esa amalgama de largometrajes y series programadas en Sección Oficial pero fuera de concurso. Se bate este año el récord de la última década, y acaso de la historia del Festival, con 9 títulos, cuando suelen ser 4 o 5. Se trata de seis películas de muy diverso pelaje y tres miniseries a las que por distintas razones se les exime de pelear por la Concha de Oro pero no se les aleja del escaparate central.

Entre las obras seleccionadas que sí concursan cuesta encontrar hilos conductores. Si ello dijera algo, podríamos sacar el comodín de que abordan diversos aspectos de la sociedad de nuestro tiempo (aunque con la excepción de dos trabajos que miran hacia atrás, la aproximación al escritor 'Franz' Kafka que propone la polaca Agnieszka Holland y el regreso al juicio de 'Nuremberg' a cargo de Vanderbit).

Lo que sí podemos asegurar es que será una Sail Nagusia variada pero no precisamente joven. Los realizadores de menos edad son la pareja japonesa de 'Sai', Kentaro Hirase y Yutaro Seki, nacidos en 1986 y 1987. En el otro extremo, la más veterana no es Agnieszka Holland (76 años) sino que le supera la francesa Claire Denis, quien a sus 79 presenta 'Le cri des gardes', ambientada en África.

Más bien abundan en la cosecha de 2025 nuevos trabajos de cineastas que ya han participado varias veces por San Sebastián. Es el caso de los Moriarti, que en la muy esperada 'Maspalomas' vuelven a rodar en euskera y a acercarse a un tema homosexual; José Luis Guerin, que tanto tiempo después de marcar un hito con 'En construcción' (2001) nos lleva a observar un barrio barcelonés de emigrantes; o Alberto Rodríguez, que en 'Los tigres' convierte en buzos a Antonio de la Torre y Bárbara Lennie.

El resto de los domingos

También se escuchará castellano en esa nueva propuesta de la vizcaína Alauda Ruiz de Azúa, 'Los domingos', de planteamiento tan sugerente: «¿Qué vas a hacer el resto de los domingos de tu vida?». En español pero con acentos del otro lado del charco, tendremos el segundo trabajo como realizadora de la actriz Dolores Fonzi en 'Belén', la argentina '27 noches', que en principio no parece ser del estilo al uso en cuestión de películas inaugurales, y 'Las corrientes'.

Tan habituales como los españoles mencionados anteriormente son un grupo de cineastas francófonos, interesantes aunque quizás no de primerísima fila, que en varias ocasiones han asomado por nuestro Festival. Es el caso de Alice Winocour, que tras ganar el premio del jurado por 'Próxima' nos lleva a la Semana de la Moda de París con 'Couture'; Joachim Lafosse, Concha de Plata a la Mejor Dirección por 'Los caballeros blancos' y ahora con 'Six jours ce pintemps-là'; o Claire Denis, que ya optó a la Concha de Oro con 'High Life'.

También Arnaud Desplechin, que hasta ahora no había llegado a la competición oficial donostiarra y se estrena con el drama 'Deux pianos'. Otro realizador a tener en cuenta será el germano Edward Berger, que tras encadenar los éxitos de 'Sin novedad en el frente' y 'Cónclave', regresa con un Colin Farrell ludópata en 'Ballad of a Small Player'.

En fin, tenemos 17 títulos a concurso más nueve fuera de competición, que conforman una larga selección en que encontrar el bombón de nuestro gusto.

