Nuestro olvido, nuestro hoy y nuestra música De las 13 películas vascas que compiten por el premio Irizar de 20.000 euros, cuatro están en esta sección, las cuatro son estrenos mundiales

Distintas generaciones se entremezclan en Zinemira. Diferentes formas de entender la música, de contar 'el conflicto', de filmar. En la selección, películas que ya han pasado por festivales y salas comerciales. La más espléndida y reciente, esa 'Jone, batzuetan' de Sara Fantova. Algunas han sido vitoreadas ya en nuestros salones cinematográficos ('Faisaien irla') y otras han hecho un buen taquillaje ('Los aitas'). Pero los productores de las ya citadas, tampoco los de 'Daniela Forever', la propuesta fantástico-amorosa de Nacho Vigalondo, no optan a premio. Sí lo hacen las obras firmadas por Inge Mendioroz, Anuska Ariztimuño, Gaizka Urresti y el colectivo Mikelatxo Urbi. Esas películas son 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik galduko', una invitación-enbido para recuperar la voz, la imagen y el legado de aquella mujer que nunca quiso ser la musa ni de la 'nova canço' vasca ni de Ez Dok Amairu. Es un trabajo meticuloso, cargado de imágenes, canciones, recuerdos y reflexiones. Aparecen la teatrante Agurtzane Intxaugarra y la filósofa y polemista Jule Goikoetxea. Produce Maluta Films, compañía donostiarra. Con la complicidad de Gastibeltza, esos piratas labortanos.

El filme de Inge Mendioroz Ibañez (master en postproducción y montaje), escrito por Idoia Garzes Aldazabal (premio Lizardi por su obra 'Hari single bat' guapamente ilustrado por Leire Urbeltz), comparte los honores de la inauguración de la sección (patrocinada no solo por Irizar y EITB, también por primera vez por el centro comercial Urbil, donde se proyectarán, también por primera vez, filmes de SSIFF) con una propuesta multidisciplinar, la del pintor Jesus Mari Lazkano, 'Natura Fugit', recorrido pictórico-cinematogáfico por los glaciaresde Chamonix.

Clausura otra biografía musical, 'Hombre bala',ópera prima de Anuska Ariztimuño, que es surfista, graduada en Humanidades y autora del documental 'Mariposas en el hierro'. Aprovechando que Mikel Erentxun cumplía 60 años de vida y 25 de profesión, lo resume todo en 60 minutos que el propio Mikel reconoce le 'emocionan y asustan'.

Entre ese principio y ese final de Zinemira, otro documental de alto voltaje cuyo protagonista admite en los primeros compases ser un 'superviviente' y no 'alguien que vive'. Superviviente tras haber estado tan cerca de gente como Antonio Flores, José Luis Manzano y 'El Pirri', que ni siquiera sobrevivieron. Dice el protagonista de la película de Gaizka Urresti (autor de una pequeña joya, 'Labordeta, un hombre sin más') que se le conoce como heroinómano pero que nadie le recuerda por 'director de cine, comunista y maricón'. ¿Quién es? El creador del cine quinqui, el firmante de 'El pico' y 'Perros callejeros'. En 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' está ese reconocimiento que le debíamos. Y que sí tiene ya el otro maldito cuyo recuerdo se agazapa en Zabaltegi, Zulueta.

Trece películas en Zinemira. Unas cuantas ya testadas por el público y por otros jurados. Otras, estrenos mundiales. Si siempre se dice que el cine es una acción colectiva, 'Argi(h)itzen; Torturaz argi hitz egiten, tortura argitzen' lo demuestra. Viene firmada por un grupo de filmadores e investigadores cuya biografía ignora en las redes la IA más avanzada, Mikelatxo Urbi. Ah, atención a 'Popel'. Animación. Sobre un vasco y un catalán 'desaparecidos' en la II Mundial, estrenada en Praga, firmada por un guerniqués.

