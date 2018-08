Zavala, el amigo de los historiadores

De joven jesuita, luego miembro de la Academia de la Historia

Zavala tiene una biografía densa. Nacido en San Sebastián hace 82 años, residió en la llamada Villa Cerro, de Ategorrieta, y pasaba los veranos en el palacio de la familia en Tolosa, el Palacio Aranburu.

Se hizo jesuita. Estudió primero en Loyola, y luego Teología en Oña. Dejó la orden de San Ignacio y puso en marcha negocios diversos, como un hotel, una gasolinera y un centro comercial, en la zona de Errenteria-Oiar-tzun. «La formación jesuítica me vino muy bien para luego dirigir los negocios». Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 1993, y también forma parte de la Orden de Santiago.

Era amigo de Enrique Múgica Herzog, y cuando Felipe González nombró ministro de Justicia a este donostiarra, Zavala fue designado director general de Asuntos Religiosos. «Fue a lo largo de los años 89, 90 y 91. Tramité los acuerdos por los que las otras religiones -los protestantes, los judíos y los musulmanes- se equiparaban en beneficios con la religión católica. Cuando cayó Enrique, dimití. Me fui encantado. No era político. Con Setien me llevé bien. Era muy inteligente».

Antes de eso, en 1977, Zavala puso con su dinero en marcha la revista 'Saioak' de estudios vascos, en la que colaboraron personas de ideologías diversas, incluida la izquierda abertzale; por ejemplo, Lopez Adan 'Beltza' y Txillardegi.

Curiosamente, aparece en la última novela de Ramon Saizarbitoria, traducida al catellano con el título de 'La educación de Lili'. El escritor donostiarra lo introduce como elemento de anclaje para narrar una historia relacionada con un libro euskérico antiguo y el conde de Peñaflorida.