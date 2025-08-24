Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Un viaje por los cuadros de Edward Hopper

El artista neoyorquino capturó el espíritu de la modernidad americana

Paula Dalla Fontana

Paula Dalla Fontana

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:15

Edward Hopper era un hombre silencioso e introvertido. Se diferenciaba del norteamericano de antaño al ser reticente al progreso, la transformación cultural y el avance económico. El artista se situó en el día a día de la urbanidad, junto al obrero, la prostituta o la pareja devorada por la monotonía, y observó la realidad mediante una lente sincera y fatalista. La obra de Hopper criticaba la modernidad estadounidense, revelando el aislamiento que se esconde bajo la multitud, la rapidez y el consumo.

Edward Hopper

En 1882, el río Hudson vio nacer a un pequeño Hopper en el seno de una familia burguesa. Nyack, una tranquila villa al norte del estado de Nueva York, fue el escenario de su infancia. Con apenas dieciocho años, abandonó su tierra natal para entregarse a lo que sería la pasión de su vida: el arte. Tejió su mirada entre Europa y América hasta encontrar en el realismo americano un lugar en donde reconoció su voz. Desde entonces, no se movió de ahí, encarnando la esencia de lo cotidiano mediante el silencio, la soledad y la tensión.

 

Edward Hopper

En 1882, el río Hudson vio nacer a un pequeño Hopper en el seno de una familia burguesa. Nyack, una tranquila villa al norte del estado de Nueva York, fue el escenario de su infancia. Con apenas dieciocho años, abandonó su tierra natal para entregarse a lo que sería la pasión de su vida: el arte. Tejió su mirada entre Europa y América hasta encontrar en el realismo americano un lugar en donde reconoció su voz. Desde entonces, no se movió de ahí, encarnando la esencia de lo cotidiano mediante el silencio, la soledad y la tensión.

 

Edward Hopper

En 1882, el río Hudson vio nacer a un pequeño Hopper en el seno de una familia burguesa. Nyack, una tranquila villa al norte del estado de Nueva York, fue el escenario de su infancia. Con apenas dieciocho años, abandonó su tierra natal para entregarse a lo que sería la pasión de su vida: el arte. Tejió su mirada entre Europa y América hasta encontrar en el realismo americano un lugar en donde reconoció su voz. Desde entonces, no se movió de ahí, encarnando la esencia de lo cotidiano mediante el silencio, la soledad y la tensión.

 

Edward Hopper

En 1882, el río Hudson vio nacer a un pequeño Hopper en el seno de una familia burguesa. Nyack, una tranquila villa al norte del estado de Nueva York, fue el escenario de su infancia. Con apenas dieciocho años, abandonó su tierra natal para entregarse a lo que sería la pasión de su vida: el arte. Tejió su mirada entre Europa y América hasta encontrar en el realismo americano un lugar en donde reconoció su voz. Desde entonces, no se movió de ahí, encarnando la esencia de lo cotidiano mediante el silencio, la soledad y la tensión.

 

«La respuesta siempre está en el lienzo», decía cuando se le preguntaba por su obra y sus inspiraciones. A lo largo de su carrera abrazó el realismo americano y pintó espacios silenciosos y tranquilos, sin maquillarlos, con personajes quietos y absortos que parecen hablar más con su mutismo que con sus gestos.

Realismo americano

Movimiento artístico y literario de la primera mitad del siglo XX, nacido como reacción a los cambios sociales en las grandes urbes.

 

New York

George Bellows, 1911

Su objetivo era representar la realidad de forma objetiva y sin idealizaciones

Poniendo el foco en lo cotidiano

New York Interior

Edward Hopper, 1921

McSorley's Bar

John Sloan, 1912

Edward Hopper, 1921

Realismo americano

Movimiento artístico y literario de la primera mitad del siglo XX, nacido como reacción a los cambios sociales en las grandes urbes.

New York

George Bellows, 1911

Su objetivo era representar la realidad de forma objetiva y sin idealizaciones

Poniendo foco en lo cotidiano

New York Interior

Edward Hopper, 1921

McSorley's Bar

John Sloan, 1912

Edward Hopper, 1921

Realismo americano

Movimiento artístico y literario de la primera mitad del siglo XX, nacido como reacción a los cambios sociales enlas grandes urbes. Su objetivo era representar la realidad de manera objetiva y sin idealizaciones, poniendo el foco en lo cotidiano.

 

New York

George Bellows, 1911

New York Interior

Edward Hopper, 1921

McSorley's Bar

John Sloan, 1912

Edward Hopper, 1921

Realismo americano

Movimiento artístico y literario de la primera mitad del siglo XX, nacido como reacción a los cambios sociales en las grandes urbes. Su objetivo era representar la realidad de manera objetiva y sin idealizaciones, poniendo el foco en lo cotidiano.

 

New York

George Bellows, 1911

New York Interior

Edward Hopper, 1921

McSorley's Bar

John Sloan, 1912

Edward Hopper, 1921

El recorrido artístico de Hopper

Los puntos azules serán

comentados más adelante

ALEMANIA

INGLATERRA

4

Londres

Berlín

6

5

1907

1907

Bruselas

1907

FRANCIA

3

París

Fue a estudiar arte en 1906. Volvió en 1909 y en 1910 y comienza a forjar su estilo personal

ESPAÑA

1

Nyack

8

Cape Cod

Nacimiento en 1882

Veraneó con su esposa Josephine desde 1930 a 1960

2

7

Nueva York

Madrid

En 1900 comenzó a estudiar pintura en la New York School of Art. Volvió en 1913, instalándose permanentemente en Greenwich Village

Durante su segundo viaje a Europa en 1910. Perfeccionó su carácter y su tema central: la soledad. Se interesó en Goya

ESTADOS

UNIDOS

El recorrido artístico de Hopper

Los puntos azules serán

comentados más adelante

INGLATERRA

Berlín

1907

4

Londres

6

1907

5

Bruselas

FRANCIA

1907

3

Nyack

Nacimiento en 1882

París

1906, 1909 y 1910

Cape Cod

ESPAÑA

1

8

Veraneó de 1930 a 1960

2

7

Nueva York

Madrid

ESTADOS

UNIDOS

En 1900 comenzó a estudiar pintura en la New York School of Art. Volvió en 1913, instalándose permanentemente en Greenwich Village

Durante su segundo viaje a Europa en 1910. Perfeccionó su carácter y su tema central: la soledad

El recorrido artístico de Hopper

Los puntos azules serán

comentados más adelante

Bruselas

Londres

1907

4

1907

5

6

París

Berlín

3

1906, 1909 y 1910

1907

Nyack

1882

Cape Cod

8

1

Entre 1930 y 1960

2

7

Madrid

Nueva York

1910

1900 y 1913 en adelante

El recorrido artístico de Hopper

Los puntos azules serán

comentados más adelante

Londres, Bruselas y Berlín

1907

4

5

6

París

3

1906, 1909 y 1910

Nyack

1882

Cape Cod

1

8

Entre 1930 y 1960

2

7

Madrid

Nueva York

1910

1900 y 1913 en adelante

Noche azul

FRANCIA

1914

París

Noche azul

1914

FRANCIA

París

INGLATERRA

Noche azul

1914

FRANCIA

París

Noche azul

1914

FRANCIA

París

En esta pintura, Hopper reúne alrededor de una mesa nocturna a un pintor pelirrojo con boina y cigarrillo, un payaso de maquillaje blanco y rojo, y un soldado. Arriba, una prostituta domina la composición con su mirada lánguida sobre la escena, creando una atmósfera típicamente parisina, coronada por faroles de colores. Las vibraciones francesas no son casuales: Hopper se inspiró en las escenas costumbristas de bares y cafés de Edgar Degas y Toulouse-Lautrec, comunicando así el profundo impacto que la vida parisina ejerció sobre su sensibilidad artística.

La obra encarna las técnicas que el pintor asimiló durante sus estancias en París, mostrando toques impresionistas. Esto se manifiesta en el dominio de la luz —tanto artificial como natural— y en el uso de colores con contrastes dramáticos que definen estados de ánimo y cargan de significado cada rincón de la atmósfera. Sin embargo, Hopper también mantuvo la sensibilidad del realismo americano, preservando algo que resuena eternamente en sus obras: el silencio.

1927

1927

1927

1927

El silencio se derrama sobre una mujer y su café, sola, bajo la implacable luz de Hopper. Esta pintura es un retrato de lo que el artista percibía en la vida americana de la época. El título proviene de los restaurantes automáticos, muy populares en Nueva York durante los años veinte, donde no se necesitaban palabras para pedir un café: bastaba con unas monedas y colocarse frente a la máquina. Para muchos, eran símbolo de progreso; para Hopper, de mecanización de la vida y pérdida de sentido.

El manejo de la luz y el color casi crea un fotograma cinematográfico, acompañado por el desasosiego del personaje y sus ojos negros, vacíos, abiertos, con un semblante tenso. La oscuridad del fondo refuerza la sensación de profundidad y soledad. La composición de la obra —la silla vacía y la mesa redonda— conduce la mirada del espectador hacia la mujer, que se pierde en sus pensamientos.

Noctámbulos

ESTADOS

UNIDOS

1943

Nueva York

Noctámbulos

1943

ESTADOS

UNIDOS

Nueva York

Noctámbulos

1943

ESTADOS

UNIDOS

Nueva York

Noctámbulos

1943

ESTADOS

UNIDOS

Nueva York

La pintura plasma una esquina neoyorquina y una cafetería iluminada en plena noche. El gran ventanal de vidrio funciona como un marco que encierra a los clientes y al camarero. En esta obra, Hopper vuelve a inmortalizar su visión de la vida moderna: una pareja que permanece unida pero distante, y un hombre encorvado en la esquina, probablemente bebiendo, compartiendo su soledad. La composición es rigurosa, casi geométrica. El ventanal anguloso acentúa el aislamiento de los personajes, haciéndolos parecer atrapados en un mundo aparte, sin puertas ni salidas visibles.

Morning sun

ESTADOS

UNIDOS

1952

Nueva York

Morning sun

1952

ESTADOS

UNIDOS

Nueva York

Morning sun

1952

ESTADOS

UNIDOS

Nueva York

Morning

Sun

1943

ESTADOS

UNIDOS

Nueva York

El sol besa a una mujer —probablemente su esposa, Josephine— que, sentada y quieta, mira por la ventana. Frente a ella se extiende la ciudad de Nueva York, reconocible por los edificios de ladrillo anaranjado. La luz del sol, sutil, clara y directa, incide sobre la figura y la convierte en la protagonista de la escena, evocando en su semblante sereno la lentitud y timidez de una mañana tranquila.

Ese resplandor contrasta con la frialdad de las sábanas y de la pared. La habitación es austera, casi vacía, y solo la mujer habita el espacio. La composición sugiere soledad y desamparo, y al mismo tiempo plantea la dualidad entre el mundo y el individuo, tema recurrente en la obra de Hopper.

Sea Watchers

ESTADOS

UNIDOS

1952

Cape Cod

Sea Watchers

1952

ESTADOS

UNIDOS

Cape Cod

Sea Watchers

1952

ESTADOS

UNIDOS

Cape Cod

Sea

Watchers

1952

ESTADOS

UNIDOS

Cape Cod

En esta pintura, Hopper cambia de escenario. Acostumbrado a los paisajes de la gran urbe neoyorquina, durante un verano en Cape Cod, Massachusetts, el artista pintó a una pareja observando el mar. Ambos, en traje de baño, contemplan inmóviles y sin mirarse el océano azul que se divisa al fondo. El mar no es el protagonista, sino la pareja, que nuevamente parece absorta en sus pensamientos. Hopper evoca así una vez más la sensación de soledad compartida, sin interacciones, pero con una inevitable cercanía física, en muchos casos por la aglomeración urbana, pero esta vez por los compromisos que impone la vida en pareja. El artista creó una atmósfera silenciosa e íntima mediante una composición geométrica y un delicado contraste entre azules y blancos, entre lo natural y lo humano, entre la soledad y la vastedad del mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un viaje por los cuadros de Edward Hopper

Un viaje por los cuadros de Edward Hopper