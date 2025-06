Stevie Van Zandt hace las delicias de sus fans

Itziar Altuna San Sebastián Viernes, 20 de junio 2025, 20:22 Comenta Compartir

Simpático y cercano. Las dos hora de espera para saludar a Stevie Van Zandt merecieron la pena. Los 300 seguidores que acudieron este jueves con un ejemplar de su libro autobiográfico 'Flechazos y rechazo' a la Fnac de Donostia no se fueron defraudados. «Es muy cercano y cariñoso» admitían tras saludarle, mostrando orgullosos la dedicatoria que les había escrito. El polifacético guitarrista llegó a las cuatro en punto, con su característico pañuelo a la cabeza y vestido en tonos morados. Fue recibido entre aplausos y halagos, y se mostró amable y cercano con el público que se acercó al acto de la firma del libro.

Antes de saludar personalmente a todos sus fans –que tuvieron que inscribirse previamente para poder acudir al acto–, habló durante un cuarto de hora sobre su libro. Porque desde la organización ya se había insistido en que sólo hablaría sobre de ese texto. A preguntas de Belkacem Bahlouli, director de la revista Rolling Stones en Francia, explicó los motivos que le llevaron a escribirlo. «He vivido la evolución del rock and roll y como testigo de ese período quiero que mi historia sea útil para quien no lo haya vivido», explicó. También recordó la importancia de los Beatles y de Paul McCartney en su carrera, y a preguntas sobre su «sorprendente aparición» en la serie de Los Soprano, fue claro. «Yo quería hacer algo, pero al final hago otra cosa, es la historia de mi vida». Sin embargo, admitió que disfrutó mucho con esa experiencia, y no descartó volver a la TV. «Fue algo maravilloso».

Los seguidores que acudieron a la cita con el legendario guitarrista de Bruce Springsteen y de la E-Street Band ya sabían de antemano las condiciones en las que se iba a celebrar el acto. Tenían que llevar un ejemplar del libro de la edición en castellano o en francés para que el artista estampara su firma en él; no estaba permitido solicitar que firmara artículos personales, pósteres o artículos de Bruce Springsteen. Tampoco podían realizarse ningún 'selfe'i con él. La organización había reservado un fotógrafo profesional quien se encargó de inmortalizar el momento de cada uno de los fans.

La primera en llegar, poco antes de las dos de la tarde, fue Marina. «Soy de Biarritz, voy al concierto del martes pero he querido acercarme a verle porque es una parte importante del grupo, tiene una personalidad fuerte y unos valores que comparto», explicaba desde su privilegiada primera posición en la fila. Minutos antes de saludarle, no tenía claro lo que le iba a decir, «voy a dejar que hable el corazón», decía. Ya con el libro firmado –con rotulador morado–, contaba que le había dado las gracias «por ser tan auténtico».

Los aficionados tuvieron la oportunidad de saludar y sacarse una foto con Stevie Van Zandt, quien les firmó un ejemplar de su libro. Iñigo Royo

Con dos rosas moradas aguardaban impacientes Sofía y Bea. La primera de Murcia, la segunda de A Coruña, se conocieron en 2013 en el concierto que ofreció Springsteen en Gijón –el primero al que iba Bea y el segundo de Sofía– y desde entonces han recorrido Europa juntas siguiendo al Boss. «Hemos visto unos 20 conciertos juntas, en Londres, París, Dublín, Manchester...», enumeraban. Ayer no quisieron perderse la oportunidad de saludar a Stevie Van Zandt y regalarle una rosa cada uno. «Una flor más para tu colección», le dijo Bea cuando se la entregó. «Una flor para otra flor», le escribió él.

Emocionados también estaban Ramón, Ana y su hijo Mauricio, de 14 años, que llegaron ayer a Donostia desde Barcelona. «Tenemos entradas para los dos conciertos y luego nos vamos en coche a Milán para ver los dos últimos de la gira», contaban. «Saludarle en persona a Stevie ha sido una pasada», decía Mauricio.

