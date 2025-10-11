Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»

Jon Agirre Donostia Sábado, 11 de octubre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Lejos queda aquel 2015 cuando la asociación sin ánimo de lucro Fenomen se lanzó a organizar un festival musical y al calor del décimo aniversario mirar atrás genera una risa nerviosa a Ernesto Villar. «Miramos el presupuesto del primer año, incluso del segundo, y el de ahora y... Te enternece. Era nada, hicimos un poquito y creo que es destacable». Habitual de Psilocybe en Hondarribia –junto a Iñaki Vázquez, Javier Vitoria u Oskar Marcos–, notaron que faltaba algo. «Echábamos en falta o nos apetecía hacer como un pequeño 'festi' con grupos que nos molen, al aire libre...». De ahí nació Fenomena, que el próximo sábado celebrará su décima edición con un cartel «muy chulo y muy peleado» y que quiere volver a reivindicar que «somos más que pinchos y turismo, que aquí hay una afición real, que dura desde hace ya treinta y pico años con la música». Así lo explica el dossier del festival: «Hondarribia y su sobre-explotado marco incomparable necesita de un cierto nervio y empuje cultural para compensar los restos del naufragio turístico».

Así, la música comenzará a sonar a las 17.00 de la tarde, otra vez de forma gratuita, apostando principalmente por bandas foráneas. Pero no solo es proponer una banda tras otra, también es «explorar colaboraciones». El pistoletazo de salida llegará de la mano de un exclusivo elenco de artistas –Tulsa, Dani Llamas, Joseba Irazoki, María Rodés, Galder Izagirre, Flecha, Leire Melenas, Ferrán Resines y Dafnis Linares– que homenajeará a Elliot Smith, fallecido el 21 de octubre de 2003 a los 34 años. «Desde entonces, sus seguidores vagamos huérfanos, orfandad que será resarcida en parte», apuntan. El equipazo que han juntado ha aceptado el «complicado reto de hacerse con un repertorio sensible y complejo» de Smith. Villar es parte cómplice. «Hace dos años, en el 20º aniversario, Miren [Tulsa] y Dani [Llamas] subieron una story a Instagram porque son fans de verdad. Pensé 'qué guay encontrar más'. No solo músicos buenos, sino gente que ponga algo personal en ello. Va a ser un homenaje muy particular y muy exclusivo».

Fenomena Horarios: 17.00. Homenaje a Elliott Smith: Tulsa, Dani Llamas, Joseba Irazoki, María Rodés, Galder Izagirre, Flecha, Leire Melenas, Ferrán Resines y Dafnis Linares. 18.30. Pinpilinpussies. 19.30. Ebbot Lundberg and The Solar Circus. 21.15. The Guru Guru. 23.00. Black Rainbows.

Fecha. 11 de octubre.

Lugar. Párking del Puerto deportivo (Hondarribia).

Entradas. Gratis.

A continuación, a las 18.30 será el turno del dúo eusko-catalán Pinpilinpussies con sus «machetazos de visceral sinceridad» y su versión actualizada de los 90. Así han llegado dos discos y un EP que recogen su «propuesta sólida, ruidosa, melódica y punk. Sensible y grunge, además de receptiva a nuevos sonidos rockistas en general. Un directo afilado, bien implantado, y que conecta con su público a base de carne con carne, estrofa con estrofa: luz con luz».

Algo más veterano es Ebbot Lundberg (19.30 horas), figura imprescindible del rock continental del siglo XXI que junto a The Solar Circus es capaz de adaptar su cancionero al formato. Con Billy Cervin, a la guitarra, «todo un lujo», el plan gana puntos. «Es un regalo que estamos dispuestos a exprimir hasta la última nota», apuntan. «Los cerramos el año pasado, pero se cayeron al final. Hemos insistido y la gira que harán ha sido posible a partir de este concierto». A las 21.15 horas sonará el polirítmico freaky post-rock de The Guru Guru desde Bélgica con ecos de The Mars Volta, ramalazos QOTSA, pop quebradizo que resuena a Jay-jay Johanson… «Puede ser la sorpresa de la tarta de aniversario», señalan desde Fenomena. Su creatividad rítmica (ojo al bajista), dinamismo en las guitarras y un cantante que detrás de una máscara histrionismo esconde una voz cargada de matices son su carta de presentación. «Intentamos traerlos hace dos años, quedó ahí, volví a escucharlos y...», cuenta feliz por el logro.

Cerrará el círculo el stoner-rock de Black Rainbows desde Italia, grupo que Villar descubrió hace cuatro años en Roma y por fin ha podido traer a Hondarribia.

El planteamiento no ha variado. «Buscamos siempre grupos que nos gusten, no queremos hacer un festival que puedes ver el fin de semana siguiente con grupos que pululen por aquí». En ese afán de lo novedoso tras la pandemia han formado «propuestas caprichosas, entre comillas», que sobre el papel puede parecer que «uno no pega con otro, sobre todo los dos últimos años», explica Villar, aunque opina que «la programación se ha asentado».

Diez años, misma idea

La evolución, destaca Villar, ha sido «muy, muy progresiva», aunque últimamente va a ritmo «exponencial». «Partimos de cero, pero estábamos con muchas ganas de hacer algo distinto». Dieron forma a la idea y acudieron al ayuntamiento, que desde el principio lo vio con buenos ojos, en parte por su trayectoria en Psilocybe. «Sabían que somos gente seria, que tenemos las ideas claras y bueno, ahí fuimos», relata entre risas.

Ahora están «muy contentos. No teníamos aspiraciones de grandeza, nos hemos ido asentando cada año sobre el anterior». Con una filosofía ancestral, «si tienes cinco no gastar 10, porque si no viene gente este fin de semana es de tu bolsillo», cumplen la década. Eso sí, Villar admite que ha ido «pinchando» a sus compañeros «para hacer algo bonito». «Los últimos tres años hemos llegado al día con menos x, fiando a la barra y ha salido bien. Esperemos que este año la gente también responda». El cartel musical, el lugar y el plan son alicientes para acudir.

La mayor parte del presupuesto, detalla, se destina «al cuidado de las bandas» y en primar la calidad del sonido. «No son mainstream, son más clase obrera y nos apetece cuidarles con camerinos guays preparados con cariño, se les da de comer bien, se les lleva a un hotel majo...», explica.

