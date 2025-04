Quiero dibujar como Miyazaki: una ambición artificial

Alberto Moyano San Sebastián Viernes, 18 de abril 2025, 23:59 Comenta Compartir

En un contexto en el que la Inteligencia Artificial revela cada día una prestación más en una lista de posibilidades que se antoja inagotable, los profesionales del sector de la animación contemplan entre el estupor y la expectación su uso descontrolado. La aplicación que permite transformar imágenes adoptando el estilo de la productora Ghibli de Hayao Miyazaki ha sido el detonante que disparado todas las alarmas. En este reportaje, profesionales vascos del sector expresan sus sensaciones ante el advenimiento de una tecnología que aún no se sabe a dónde les llevará. Eso sí: todos coinciden en que con la información que acumula la Inteligencia Artificial podrá replicar modelos, pero será difícil que logre crear alguno nuevo.

David Barrero Disney «Miyazaki no se merece a estas alturas de la vida ver cómo le expolian»

David Barrero (Donostia, 1982) trabaja en el departamento de 3D de los estudios Disney en Vancouver. Dese la ciudad canadiense, admite que «es un tema sensible. En la industria está candente el tema por muchas razones, entre ellas, porque todas estas plataformas que han salido en los últimos meses están construidas sobre un robo masivo de datos. Ética y moralmente son indiganas», asegura. Lamenta que «nadie haya perdido permiso, ni se ha compensado a nadie y que simplemente se haya hecho pesca de arrastre de todo lo que hay en internet, incluso con lo que estaba sujeto a copyright. El resultado se lo han soltado al público y a mí eso me parece inmoral. La IA tiene que regularse y no hay más», asegura tajante.

En su opinión, la operación de poner a libre disposición de los usuarios estas aplicaciones se ha realizado «a mala fe, para que todo sea ya demasiado tarde. Básicamente, nos quieren reemplazar para hace el trabajo menos humano utilizando el que hemos hecho nosotros».

Sin embargo, matiza que «no todo es blanco o negro» y que esta tecnología puede resultar beneficiosa si se aplica a «tareas tediosas, de repetición o de gestión». De hecho, comenta que hace tiempo que algunos departamentos del estudio la utilizan hace tiempo. «En realidad todo esto del 'machine learning' es puro marketing. Existe hace años, ya utilizaba en los móviles para retocar las imágenes».

A su juicio, la implementación en el ámbito profesional de la IA es inevitable en ciertas fases del proceso de producción, pero en otras «no lo veo viable, ni creo que la gente quiera ver cosas hechas con Inteligencia Artificial». Finalmente, arremete contra la «infamia» que, a su juicio supone, la adopción del estilo Ghibli. «Ese estudio es un regalo para la Humanidad. Ese hombre no se merece a estas alturas de la vida ver cómo le expolian y cómo la gente hace fotos con su filtro como si fuera McDonald's. Es de un mal gusto que no sé ni qué decir», concluye.

Ángela Iturriza Profesora en U-tad «Una cámara de fotos no hace a un fotógrafo, hace falta formación»

Ángela Iturriza (Donostia, 1965) también trabajó para Disney hace más de dos décadas, aunque actualmente imparte clases de Animación en el centro universitario U-tad de Madrid, «Le veo pocas ventajas, más bien veo inconvenientes. La Inteligencia Artificial como herramienta sí es una ayuda y está en muchos programas, pero es la generativa la que causa problemas», apunta. Recurre a un ejemplo ilustrativo para ilustrar las limitaciones que, en su opinión, afronta la IA en la creación: Una cámara de fotos no hace a un fotógrafo, tiene que haber una formación y una experiencia».

Muestra además su indignación hacia «un par de listillos que han sacado también unas aplicaciones para hacer el 'story board' -el ámbito académico en el que Iturriza imparte clases-, y claro, tienes esa herramienta, pero si no sabes cámara, ni cine, ni narrativa visual, ni para qué da igual. Puedes coger una cámara buenísima y hacer una foto que sea una birria. Hay que tener en cuenta todos esos factores».

La IA genera inquietud en un sector, que admite también su utilidad en determinados procesos

Reconoce que estos días el caso Ghibli ha desatado una conversación dentro del propio sector y no le extraña «porque qué derecho tiene nadie a copiar sin permiso la obra de un autor. Estamos hablando de arte».

También expresa su disgusto por el resultado obtenido de llevar estos casos a los tribunales. «El principal problema que tenemos es la justicia, en donde no somos muy optimistas, porque en los juicios que ha habido se les ha dado la razón a las empresas al considerar que si está en internet, lo puedes utilizar, lo cual no es cierto. En internet también existe el copyright y te tienen pagar por los derechos de utilización de tu talento creativo».

Sobre el futuro, Iturriza se mantiene expectante: «Hay partidarios de usar la IA como una herramienta, pero yo no lo veo claro. Supongo que debemos traerla a nuestro terreno para que nos ayude, no para que nos coma. El problema es que aún no sabemos cómo. En todos los programas van metiendo cositas de IA y no sabemos hasta dónde van a llegar, ni si lo podemos parar».

Miren Berasategi Lotura Films «Estamos salseando con la IA, pero no la utilizamos porque nos da miedo»

De la productora Lotura Films que hace tres décadas fundó Juanba Berasategi han salido algunos de los títulos más importantes de la industria vasca de la animación: desde 'Kalabaza tripontzia' hasta 'Lazkao Txiki', 'Nur eta herensugearen tenplua' o 'Lur eta Amets'. Su actual responsable, Miren Berasategi (Pasai Donibane, 1978), considera que «es una cuestión ardua. Todavía no sabemos las ventajas que nos va a traerá. Las que le vemos ahora son las ayudas técnicas que nos pueda proporcionar para agilizar procesos, pero tampoco sabría decir en cuáles porque estamos todavía investigando». En Lotura Films no utilizan la Inteligencia Artificial en la fase creativa y además «somos muy reacios a hacerlo. No hemos dado salto a la Inteligencia Artificial porque nos da miedo ya que vemos para qué sirve pero no tenemos claro que nos vaya a dar 70 minutos de largometraje de animación». Con todo, admite que «sí estamos salseando. Tampoco voy a mentir: sí tenemos curiosidad por lo que nos pueda ofrecer. Si me pregunta dentro de un año igual le digo que para determinadas fases técnicas, no creativas, la IA me ayuda. Igual es algo que en lugar de utilizar cinco ordenadores se puede hacer con uno».

Ampliar Fotograma de la película 'El chico y la garza', de Hayao Miyazaki

Se muestra disconforme con la imitación de estilos de otros autores y no descarta que «dentro de diez años se pueda hacer una película entre dos personas». Lo que tiene claro es que «yo no voy a a abogar por eso». Por el contrario, defiende que frente a esta avalancha tecnológica, «la mano del ser humano cobre más valor porque no va a quedar uno que sepa dibujar». En lo que al futuro se refiere, «hay momentos en los que estoy más positiva y en otros, más negativa. Pienso que nos tendremos que acoplar. Serán procesos que nos van a ayudar, aunque dependerá de la moral de cada uno», confiesa.

Y concluye con una reflexión: «Así como cuando llegó el ordenador y tuvimos que acomodarnos a esta situación, quiero pensar que con la IA pasará lo mismo. Ahora estamos todos con el boom del 'mira lo que hace', pero no es perfecto».

Ricardo Ramón Dibulitoon «La investigamos porque no hacerlo sería ir contra natura: esto va a venir sí o sí»

De los estudios donostiarras Dibulitoon han salido títulos como 'Robotia', 'Las vacaciones de Yoko' o 'Elcano & Magallanes-La primera vuelta al mundo'. Su director, Ricardo Ramón (Donostia, 1966), admite como sus compañeros que «ahora estamos todos sacudidos por todo esto y viendo cómo nos puede afectar». En el caso del estudio donostiarra, «por ahora, estamos investigando, sin aplicarla directamente, pero está claro que no hacerlo sería ir contra natura no hacerlo porque esto va a venir sí o sí, se aplique aquí o no». En Dibulitoon hay una persona que investiga a tiempo parcial las posibilidades de esa IA que, en opinión de Ramón, «va a ser una herramienta que nos va a ayudar a controlar la producción», aunque en el ámbito más artístico, «creo que pasará como con la animación en 2D a 3D. Se veía como una amenaza que iba a acabar con los animadores, pero el tiempo ha demostrado que no porque el ordenador por sí solo no hace nada».

Los avances tecnológicos conllevan cambios en la organización de los estudios de animación. Así, en el caso de Dibulitoon, «antes estábamos cuarenta dibujantes y ahora tenemos solamente uno. Sin embargo, la plantilla del estudio es mucho mayor que la de antes porque hace falta la misma gente para obtener resultados mucho mejores. .

Respecto a la imitación de estilos ajenos, Ramón afirma que «nosotros no tenemos un estilo propio porque nos gusta cambiar mucho de una película a otra, pero nuestros diseños van a estar ahí e igual alguien los puede utilizar. No creo que a Dibulitoon nos quite el trabajo la Inteligencia Artificial, pero puede que lo haga alguna productora que sea más eficaz utilizándola». Para evitarlo, apuesta por ahora por «estar atentos y activos para ver por dónde van los tiros».

Imitar estilos ajenos Los creadores consideran que hacerlo sin permiso, ni compensación es una práctica inaceptable

Egoitz Rodríguez Baleuko «Puede imitar el estilo Marvel o Simpson, pero es difícil que la IA cree uno nuevo»

Egoitz Rodríguez (Galdakao, 1978) es uno de los propietarios de la productora Baleuko, integrada en el patronato de Vicomtech. «Hace más de viente años, desarrollamos para Vicomtech el primer busto de avatar con lo que luego sería la primera Betizu virtual». A día de hoy, la productora de Durango utiliza la IA «para hacer dossieres en convocatorias de ficción tanto públicas como privadas», pero en opinión de Rodríguez, los resultados «quedan demasiado perfectos y estilizados». En Baleuko, recurren a sus propias bases de datos a la hora de surtir de información a la Inteligencia Artificial, «es decir, le decimos de dónde tiene que comer y cómo tiene que animar y, sobre todo, estamos especializados en voces sintéticas emocionales 'cartoon'».

Respecto al caso de Studio Ghibli, considera que «si tú vas a copiar un estilo reconocible, necesitas el permiso del autor», como Baleuko hace habitualmente con los actores cuyas voces utilizan en los doblajes. «Hay que regularlo porque si detrás hay un artista, hay que pagarlos».

El desembarco de esta tecnología en el sector es «una oportunidad, pero debemos ser honestos y justos en los desarrollos que hacemos», en opinión de Rodríguez. «Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero no podemos fiar todo a la IA porque al final parte de una base de datos que ya está condicionando el resultado. Lo puede hacer en estilo Simpson o estilo Marvel, pero es difícil crear uno nuevo».

