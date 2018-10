Voces a favor de la ópera en Donostia

Opus Lirica presentó en junio la ópera 'Orfeo et Euridice' en el teatro Victoria Eugenia, el noveno título en sus cinco años de andadura, pero para la temporada que viene sólo ha programado «de momento» un único título, 'La flauta mágica', que esperan no sea el último que ponga en escena la compañía. Su directora artística, Ainhoa Garmendia, reconoce que el futuro es incierto, ya que si no se recibe más apoyo por parte de las instituciones, el objetivo de asentar una temporada estable de ópera en la ciudad caerá en saco roto. En un intento por llamar la atención sobre esta realidad, el viernes se celebrará un concierto solidario en el Kursaal para recaudar fondos para la pervivencia de Opus Lirica.

Ante esta situación, son muchos los solistas que lamentan que San Sebastián pueda perder la temporada de ópera que intenta impulsar Opus Lirica. Una de las voces que valora de forma positiva el esfuerzo que está haciendo la compañía es la soprano Ainhoa Arteta. «Creo que tiene mucho mérito hoy en día apostar por la cultura, en una época en la que parece que se están estableciendo la mala educación y la falta de formas, cuando la cultura es, precisamente, lo que nos aporta todo eso». Por eso muestra su apoyo a este tipo de iniciativas, «y más cuando lo hace alguien de una manera privada. Creo que Ainhoa (Garmendia) esta siendo muy valiente y tiene todo mi apoyo».

«Hace falta una ley de mecenazgo para que las empresas inviertan en cultura» ainhoa arteta, soprano

La solista guipuzcoana tiene claro que «apostar por la cultura en un país es apostar por el crecimiento intelectual y el crecimiento en sí del país». En este sentido, cree necesaria la ayuda de las administraciones públicas, «bien apoyando económicamente estos proyectos, o bien facilitando que fundaciones y empresas puedan aportar ese dinero a los proyectos culturales». Por eso reclama una ley de mecenazgo «fuerte», que permitiría, en su opinión, que «las empresas privadas pudieran reducir impuestos y gastos invirtiendo en la cultura del propio país».

La soprano tolosarra, que el sábado abrirá la 67 temporada de la Abao en Bilbao con 'La Bohème' de Puccini, cree firmemente en que «hay mimbres» para una temporada de ópera en San Sebastián. «La Quincena Musical llena, la gente responde bien a todos los actos culturales que se le ofrecen en la ciudad. Creo que Gipuzkoa es una comunidad muy musical y artística, pero si no ofreces pan, no comerán pan», por eso remarca la necesidad de «crear el hábito».

Otra soprano guipuzcoana, Itziar Martínez Galdós, también se muestra partidaria de invertir en cultura. «Todo lo que sea cultura, lo que se pueda aportar de conocimiento de arte a la gente es un tesoro, una riqueza». Afincada en Noruega desde hace casi tres décadas, durante más de veinte años ha sido una de las solistas principales de la Ópera Nacional de Oslo. Es consciente del esfuerzo económico que supone para cualquier entidad programar una ópera, aunque «da trabajo a mucho gente», advierte. Por eso pide el apoyo de las instituciones. «Cuando yo llegué en 1989 a Noruega sólo existía la Ópera Nacional de Oslo. Actuábamos en Oslo y luego recorríamos todo el país ofreciendo representaciones junto a los artistas locales. Hoy día, cantidad de ciudades noruegas tienen su teatro donde también se hace ópera, gracias al apoyo económico de los gobiernos regionales».

«Para que el público vaya a la ópera tiene que ser algo accesible y cercano» itziar martínez galdós, soprano

Itziar Martínez Galdós sostiene que para que el público vaya a la ópera, tiene que ser algo «accesible» y «cercano». «Quizá haya muchos guipuzcoanos que acudan a Bilbao a la temporada de la Abao, pero es complicado que el público joven se vaya a otra ciudad a ver ópera. La cercanía es importante», afirma.

Aprender cantando

En términos parecidos se expresa el barítono bilbaíno José Manuel Díaz, quien considera que Donostia «merece tener una temporada estable de ópera», sin que esto suponga entrar en «competencia» con la Abao. «Creo que las propuestas de Opus Lirica han demostrado que en la ciudad hay afición», sostiene, «quizá no para una temporada tan extensa, pero sí para ofrecer dos o tres títulos cada año». Aunque insiste en que sin el apoyo de las instituciones sería «inviable», porque «la ópera es deficitaria de por sí».

A punto de participar en la apertura de la temporada de la Abao con 'La Bohème', José Manuel Díaz niega que la ópera sea «elitista», tal y como cree mucha gente en este país. «Acudir a un partido de fútbol cuesta más que ir a la ópera», afirma. «A nivel europeo, hay temporadas estables de ópera en muchísimas ciudades gracias al apoyo de las instituciones. Pero aquí parece que la cultura no interesa a los políticos».

«Donostia merece una temporada de ópera, sin que sea competencia a la Abao» josé manuel díez, barítono

Una programación de ópera estable también daría oportunidad a las jóvenes promesas locales «a cantar y aprender trabajando», defiende el tenor vizcaíno Andeka Gorrotxategi. «El proyecto de Opus Licia acaba de empezar, y desde su humilde posición puede favorecer a que los solistas del entorno puedan emprender una carrera, porque aquí no se ayuda a los artistas que están saliendo». En su caso, su trayectoria profesional se ha desarrollado en el extranjero, y para los próximos meses tiene la agenda cerrada con actuaciones en distintas óperas en Roma, Sydney, Dresde, Hamburgo o Montecarlo, entre otras ciudades. Por eso defiende la necesidad de dar oportunidades a artistas «de la casa». Además, «una ciudad como San Sebastián, que ha sido capital europea de la cultura, debería contar con una temporada estable de ópera. No es justo que en Euskadi sólo se apoye a la Abao, y que las demás propuestas sean fruto del esfuerzo de unos pocos».

«Daría oportunidad a jóvenes promesas locales a cantar y aprender cantando» andeka gorrotxategi, tenor

Otra soprano donostiarra, Miren Urbieta-Vega, coincide en destacar «la labor costosa y difícil, pero importante y necesaria para una ciudad como San Sebastián» que realiza Opus Lirica desde su fundación hace cinco años. Inmersa en los ensayos para participar en la ópera 'Turandot' de Puccini en el Palau de les Arts de Valencia en el rol de Liù, la solista considera que la ciudad tiene capacidad para albergar una temporada estable de ópera, porque «el público donostiarra cada vez va más al teatro, a conciertos o a eventos», e insiste en la necesidad de «crear hábito», a través de unos «precios asequibles». A la pregunta de si las instituciones deberían apoyar este tipo de actividades culturales, cree que es «su deber», aunque entiende que «no es fácil ayudar a todo el mundo pero hay que intentarlo. La cultura, a fin de cuentas, nunca es rentable en lo económico pero sí, y mucho, en lo social», concluye.

«La cultura nunca es rentable en lo económico pero sí y mucho en lo social» miren urbieta-vega, soprano

Otra solista guipuzcoana, Marifé Nogales, destaca la «ilusión» y el «trabajo» de los miembros de Opus Lirica, aunque reconoce que resulta insuficiente. La mezzosoprano andoaindarra ha participado en dos de los títulos programados por la compañía -'Carmen' y 'La cenicienta'-, pero admite que ese «esfuerzo» que están haciendo todos para que haya una temporada de ópera en la ciudad «no es suficiente, hace falta más apoyo por parte de las instituciones». A punto de participar en el estreno de 'La casa de Bernardo Alba' en el teatro de la Zarzuela, cree que en Donostia sí hay un público para la ópera, aunque «hay otros géneros, como la zarzuela, que también gustan y funcionan». Por eso opina que si se busca un equilibrio y las cosas se hacen bien, se podrá conseguir el objetivo. «En Irun la Asociación Lírica Luis Mariano ya lo hace».

«La ilusión y el trabajo no son suficientes para sacar adelante el proyecto». marifé nogales, mezzosoprano