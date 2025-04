«Ucrania es uno de los países en los que más falta hace la música hoy en día»

Itziar Altuna San Sebastián Lunes, 14 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La dirección de orquesta es su gran pasión y a ello se dedica desde hace una década el pianista y director de orquesta Félix Ardanaz (San Sebastián, 1988). Hasta la fecha ya se ha puesto al frente de varias agrupaciones nacionales e internacionales, como la BBC National Orchestra, las sinfónicas de Tokyo y San Petersburgo o la filarmónicas de Praga. En breve afrontará un nuevo reto, que lo será por partida doble, ya que viajará a Kiev para dirigir 'Carmen' en la Ópera Nacional de Ucrania el próximo 27 de abril. El conflicto bélico en el que está sumido el país no ha sido obstáculo para que aceptara la invitación. «Es un concierto que afronto con mucha ilusión, precisamente por el componente simbólico y casi humanitario que tiene», admite. «Creo que la música está hecha para mejorar la vida de las personas, y en la actualidad Ucrania es uno de los países en los que más falta hace la música. Por eso para mí va a ser una experiencia muy enriquecedora».

Ardanaz no dudó en aceptar la invitación que le hizo el gerente de la Ópera Nacional de Ucrania para que viajara a Kiev. «Coincidimos en el festival de Salzburgo en verano pasado, y me estuvo contando que desde que estalló la guerra apenas van artistas internacionales a actuar allí. Sin embargo, ellos siguen manteniendo una programación estable y la gente sigue llenando las salas». La invitación llegó con la propuesta de dirigir la ópera 'Carmen' de Bizzet, obra que Ardanaz ya ha dirigido en varias ocasiones, y de la que este año se conmemora el 150 aniversario de su estreno.

La ilusión con la que afronta el director donostiarra esta actuación no mitiga los riesgos que conlleva viajar a un país en guerra. Desde hace tres años el espacio aéreo de Ucrania está cerrado, por lo que la última parte del viaje la deberá hacer en tren. Un trayecto de más de 16 horas desde Varsovia a Kiev que realizará el lunes 21 de abril, «casi como en una película de James Bond», cuenta entre risas, ya que le han reservado un compartimento para que viaje solo «por seguridad».

Una vez llegue a destino apenas tendrá unos días para ensayar con una orquesta con la que nunca ha trabajado, pero sí ha visto en videos «y conozco su discografía», reconoce. La seguridad durante su estancia no es algo que le preocupe, «el punto neurálgico de la guerra ahora mismo está en el Dombás, en el este del país», recuerda. «Por lo que me han contado, en Kiev sus habitantes intentan llevar una vida normal, van al cine, a conciertos... de vez en cuando suenan las alarmas y hay ataques con drones, pero suelen ser en zonas del extrarradio de la capital». En el supuesto de que sonaran esas alarmas, ya le han explicado que «hay que refugiarse en el metro, es el protocolo de seguridad que tienen. Si esto ocurriera durante algún ensayo o concierto, hay un responsable de seguridad que se ocupa de guiarnos hasta el refugio. Pero estamos hablando de la peor hipótesis posible. Lo más probable es que no ocurra nada», concluye.

Félix Ardanaz ha tenido que hacer un hueco en su apretada agenda para poder viajar a Kiev. Su actuación allí llegará tras su estancia en Viena, donde estos días graba un disco con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena. Porque de momento, el director donostiarra sigue vinculado tanto tanto al repertorio sinfónico como al operístico, y así quiere continuar. Tampoco se quiere especializar en ningún género ni autor. «Es cierto que dirijo más música del siglo XIX y XX, que es lo que programan los gestores, sobre todo repertorio del romanticismo, por el que yo siento predilección; pero también dirijo música barroca y contemporánea, porque creo que los directores e intérpretes debemos estar al servicio de los compositores actuales», sostiene.

Desde septiembre, compagina su faceta como director con la de docente, porque imparte clases en el Centro Superior de Música del País Vasco Musikene, donde él realizó sus estudios superiores de piano y dirección de orquesta, que luego completó en Varsovia, París, Londres y Viena. Desarrolló una intensa carrera primero como pianista, que le llevó a ofrecer conciertos en salas como el Carnegie Hall de Nueva York, en varias ocasiones, o el Wigmore Hall de Londres.

Ahora está centrado en su faceta como director, aunque sigue ofreciendo conciertos de piano, sobre todo de música de cámara. «Yo siempre suelo decir que en mi vida hay dos etapas; la de solista de piano, que marcó toda mi infancia y juventud, hasta los 25 años, y la posterior, cuando empecé a trabajar como director de orquesta profesional». En verano dirigió a la Tokyo Smphony, una experiencia «muy bonita, por el contraste cultural que supone», cuenta. Feliz por ir superando etapas y experiencias como director, no oculta que ésta es una carrera «interminable» que requiere un trabajo continuo. Entre los sueños que le quedan por cumplir, «dirigir a Euskadiko Orkestra, he actuado con ellos como pianista solista pero me haría ilusión poder dirigirla».

Estos días graba en Viena un disco con obras de autores vascos Antes de su viaje a Kiev, Félix Ardanaz ha realizado una parada en Viena, donde durante estos días se ha puesto al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena para grabar un disco que incluirá tres obras de tres compositores vascos contemporáneos: Isabel Urrutia, María Eugenia Luc y Gabriel Erkoreka. El álbum también incluirá dos piezas de Maurice Ravel, compositor de Ziburu, del que se cumplen 150 años de su nacimiento. Tal y como desvela el director donostiarra, «la temática del programa va a ser la naturaleza de Euskadi, todas las obras que vamos a grabar abordan este tema». No será la primera ocasión que Ardanaz grabe un álbum como director. Ya lo hizo al frente de la BBC National Orchestra, con obras de Debussy, Ravel, Stravinski y María Eugenia Luc. El disco se publicará «en breve», adelanta. Como pianista solista ha publicado 6 CDs con obras de Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Debussy, Ravel y los grandes compositores del barroco francés.

