«Estoy deseando ver de nuevo a Bruce Springsteen el martes»

La resaca emocional de un concierto de Bruce Springsteen puede durar horas... incluso días. Los casi 40.000 espectadores que vibraron este sábado en Anoeta con la leyenda del rock ayer todavía seguían con la adrenalina en el cuerpo. «Cuesta gestionar una experiencia como ésta», reconocían muchos apenas doce horas después de la primera actuación del Boss en Donostia. Muchos repetirán experiencia este martes, porque «no hay concierto igual», insisten. La expectación para esta segunda cita también es máxima. Ya hay 400 personas inscritas en la 'cola virtual' para acceder a las primeras final.

Toni Alzueta Aficionado de Bilbao «Lo ví mejor que el año pasado en Madrid»

Con el de este sábado ya son treinta conciertos en los Toni Alzueta ha visto actuar al músico de New Jersey, y se atreve a decir que lo vio «mejor que el año pasado en Madrid, se le veía muy contento, se le notaba en la mirada esa ilusión que transmite, de hecho lo comentamos entre los amigos que estábamos allí. Incluso salió al escenario tres minutos antes de la hora prevista. Se ve que tenía ganas de tocar». Como la mayoría de asistentes a la cita, Toni disfrutó de una jornada completa, que incluyó el poteo previo en los aledaños de Anoeta. «Vinimos en un autobús organizado desde Bilbao, llegamos para la hora de comer, compartimos nuestra pasión por el Boss con otros seguidores mientras tomábamos algo y nos volvimos nada más terminar el concierto, felices y exhaustos», resume.

No tiene claro qué momento del concierto destacar, «me quedo con el cariz político que le dio, por los temas elegidos y por los mensajes reivindicativos que lanzó». Desde la pista de Anoeta, Toni pudo ver de cerca a su ídolo, pero admite que no sacó el móvil mucho, «cada vez hago menos fotos porque quiero vivirlo todo en directo», reconoce. Y no se cansa de repetir: «Es algo más que un concierto de rock and roll, es algo épico, genial, maravilloso, sensacional, brutal... estoy deseando que llegue al martes para volver a verlo». Para el martes, Toni vendrá de nuevo en autobús con sus amigos, y en esta ocasión le acompañará su hija, «será algo muy especial».

Amparo Azcona Aficionada donostiarra «Los mensajes traducidos en las pantallas estuvo muy bien»

Amparo Azcona tampoco sabría destacar algo especial de toda la noche. «Me quedaría con todo, y con él, por supuesto», admite entre risas. «Es muy elegante, hay que ver cómo trata a la gente, regaló púas, armónicas...». Por primera vez, esta donostiarra vio el concierto desde la grada, «mi cuerpo ya no está para pistas», reconoce resignada, pero aún así, disfrutó del concierto, «fue muy emotivo y agradable, porque él es muy cercano y transmite mucho, y eso que yo lo vi desde lejos». Una de las novedades del concierto, y con el que Amparo estaba «encantada» fue la traducción simultánea de las palabras del Boss que se pudieron leer en las pantallas gigantes. «Para los que no hablamos inglés está muy bien, porque así pudimos entender todo lo que decía. Aunque él como su música ya lo dice todo».

Carles Solé Aficionado de Barcelona «Se nota que le gusta venir aquí, se nota en su actitud»

Carles Solé dirige un podcast en el que aficionados de Bruce comparten sus experiencias y opiniones. Lo ha visto en directo en una treintena de ocasiones y lo vio muy bien el sábado en Anoeta. «Se nota que le gusta estar aquí. Se ve en su actitud. Aquí la gente es muy caliente, y eso a él le gusta. Enseguida levantamos los brazos y el se deja contagiar por el ambiente. En otros países son más fríos». Al preguntarle por una palabra con la que definiría el concierto elige el de «reivindicativo». También señala que «hizo el concierto estándar de esta gira, sin ninguna variación destacable». Y eso que la lluvia a punto estuvo de generar alguna complicación. «La lluvia es algo que le preocupa, ver que la gente se moja, que los equipos se pueden mojar, esto le incomoda, porque no puede ir a saludar a la gente porque se moja y tiene que cuidarse. Pero a pesar de todo bajó tres veces al público y estuvo muy cercano.

Ander Iruretagoiena Aficionado donostiarra «Sonó como un trueno y los monitores se veían muy bien»

«Con todo lo que dijo, no sé si podrá volver a Estados Unidos...», señalaba Ander Iruretagoiena, quien todavía seguía asimilando lo vivido este sábado en Anoeta. «Estuvimos muy a gusto, una más... me dan ganas de intentar conseguir una entrada para verle de nuevo el martes». Con el «subidón» todavía en el cuerpo, este seguidor donostiarra define el concierto como «serio y reivindicativo». De hecho, reconoce que «nunca le había visto tan sentido... incluso en un momento hizo callar al público para que pudiera decir algunas palabras». Al igual que la mayoría de los aficionados, cree que «lo da todo en el escenario, y esta vez casi estuvo tres horas».

El repertorio no defraudó al público. «Tocó todos sus temas más potentes y algunas canciones nuevas, seguro que para el martes cambia el repertorio». Una de las cosas que llamó la atención de Ander fue el sonido, «sonó como un trueno», recuerda, «y los monitores se veían espectacularmente bien», añade. A pesar de la euforia y «buen rollo» que transmitieron tanto Springsteen como la E Street Band, Ander opina que ésta habrá sito su última actuación en Donostia. «A todos se les ve ya mayores, a Bruce también. Pero es ley de vida».

Mery Landa Aficionado donostiarra «A mi hijo le regaló una de las púas, fue genial»

Mery Landa cumplió el sueño de ir por primera vez junto a su marido y sus dos hijos al concierto. Gran admiradora Sprinsgteen, lo vio «fenomenal, muy potente, físicamente muy bien y de voz también, según muchos mejor que en la gira anterior». La familia se lleva un recuerdo inolvidable del concierto, porque a uno de sus hijos le regaló una de las púas que repartió. «La guardemos con mucho cariño porque es un recuerdo muy bonito», señala.

