OT más allá de la 'maldición del ganador': cómo afectan procedencia y renta a los triunfitos

La gira 'Metamorfosis season' de la cantante Aitana plasmó todos sus éxitos pero también sus raíces. Y no solo porque invitase a Ana Guerra y Amaia, excompañeras de Operación Triunfo 2017, sino porque también se unió David Bisbal, del primer año del formato. Es su homólogo directo de OT: de quedar en segundo puesto a ser estrellas internacionales de una generación. Por eso también estuvo cargado de simbolismo el concierto de Lola Índigo en La Cartuja, con Nena Daconte como su sorpresa reservada: ambas fueron últimas en sus respectivas ediciones, pero tocaron el techo de la música después.

Sin embargo, el recorrido de Operación Triunfo no se resume en estas anécdotas. Entre los 197 concursantes de sus anteriores temporadas hay historias de todo tipo. La de Lucas Curotto, de la última edición, se viralizó hace poco porque combinaba ese sueño de la música con su trabajo en la hostelería, y se escudó en redes de la crítica: «Me vi en un momento en el que me dije que con la música no puedo únicamente y hay que buscarse la vida». Ahora que da comienzo OT 13, y con ello 16 elegidos más, la directora de la academia y de casting Noemí Galera ya ha avisado: «Aitana es la excepción».

De los primeros OT que marcaron una época en las ventas de discos, no todos aguantaron al verificado de Spotify. De la primera edición resisten 12 de 16 (contando a Álex Casademunt, fallecido). Según los casos hallados por este periódico, esta cantidad baja después. De la llamada «maldición del ganador» no todo es blanco o negro, pero Bisbal, Manuel Carrasco y Nena Daconte son los primeros artífices de cómo el éxito en OT no ordena el ránking de escuchas mensuales después, como se puede apreciar en el eje x. Hay un abismo entre unos concursantes y otros (por eso la escala logarítmica). No ser el inicio de una época y pertenecer a un mercado más saturado pondría todo más difícil después. De OT 3, aún en RTVE, los tres primeros puestos no tienen verificado. En la etapa Telecinco, Pablo López, Edurne y Soraya consiguieron hacerse hueco en este nuevo contexto. De aquí a esa final precipitada de OT 2011 por baja audiencia, ha habido muchas «Operaciones Triunfo»: Saray Ramírez (OT 5) la buscó como escritora de 11 libros; Josh Prada (OT 8) en el estudio del multilinguismo, como profesor en Indiana. Incluso Guille Barea (OT 4) y Noelia Cano (OT 6) volverían a cantar a sus excompañeros, pero porque serían quienes los juzgasen en otros 'talent'. Volvió Operación Triunfo a RTVE seis años después con el reinicio: el OT 1 de nueva generación, la revolución Spotify y el verificado como la norma. Llegó la senda única de Amaia como ganadora, los números desorbitados de Aitana y Lola Índigo, pero también participantes con cifras mucho más discretas en la nueva era. Los contrastes seguirían en OT 2018 y 2020, entre ediciones y entre compañeros. De OT 2023, la primera de Amazon Prime, de momento la ganadora Naiara vence en escuchas, y aún ningún artista baja de las 10 mil. Pero no bastan estos números para la industria: concursantes de esta era como Carlos Right y Dave (OT 2018) ya anunciaron públicamente su retirada. AUX STEP FOR JS

OT según la geografía y la renta

De los nuevos 18 aspirantes de la Gala 0, no es casualidad que Judit, Max y Guillo Rist sean de la provincia de Barcelona, mismos orígenes de Aitana. Tampoco sorprende que tanto Sam como María Cruz procedan de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta OT 2023, 33 concursantes fueron barceloneses, el doble que los madrileños pese a su cifra inferior de población. También supera a esta región Canarias, con Las Palmas como la única ciudad con dos ganadores, Sergio Rivero y Nia Correia, según la información de Wikipedia.

El resultado es un mapa de OT que abraza la costa pero no tanto el interior, ni en participantes ni en escuchas, con la excepción de Madrid. A un lado, zonas ciudades fetiche como Armilla (Granada), residencia entonces de Rosa López pero también del segundo clasificado de la última edición Paul Thin; al otro, 15 provincias sin ningún elegido en la academia. Destacan las ausencias vascas (ni Guipúzcoa ni Álava), pero también la España vacía de OT que se pinta, entre otras regiones, en Castilla y León. Si el aspirante Iván Rojo de OT 2025 es ahora admitido, sería el primer vallisoletano del 'talent'.

¿Importa el tamaño del lugar de procedencia? Sant Climent de Llobregat, municipio de Aitana cuando participó, es el octavo más pequeño de OT, con 4.182 habitantes según las cifras oficiales del padrón en 2024. Magallón (Zaragoza), pueblo del que siempre presume Juanjo Bona (OT 2023), es el menos habitado de la historia del concurso, casi empatado con Beniarrés (el de Samantha en OT 2020), ambos con poco más de mil habitantes. Poco más grandes son los municipios de Manuel Carrasco (Isla Cristina) y Lola Índigo (Huétor Tájar).

Si Juanjo viene del municipio más pequeño, Martin, su pareja gracias al formato, procede del segundo más pudiente, Getxo (27.650 euros de renta mediana). No solo uno sino varios participantes han dado dos de los pueblos más humildes, Sanlúcar de Barrameda (Natalia en OT 1 y Dave en OT 2018) y Barbate (Jesús Rendón y Javy Ramírez en OT 2023). Después, los siguen precisamente los ya citados municipios de Manuel Carrasco y Lola Índigo.

Este análisis cuenta los municipios de los concursantes al momento de entrar en la academia y no el lugar de nacimiento, que nos llevaría desde la Argentina de Chenoa hasta la Ucrania de Ruslana (OT 2023), entre muchos otros. Con ellos, se ha visto que no hay una fórmula del éxito, ni en la población ni en la renta, más allá de la sobreabundancia y escasez de seleccionados dependiendo de la zona. Pero sí queda claro que nada debe temer la persona expulsada en la Gala 1.