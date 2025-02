Día del Libro: Imaginación contra el aislamiento

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Jueves, 23 de abril 2020, 06:25 | Actualizado 17:46h. Comenta Compartir

Ignacio Latierro, uno de los libreros más veteranos de Gipuzkoa, con medio siglo de oficio, no duda en decir que vivirá hoy el Día del Libro mas atípico. Pero la imaginación será hoy más fuerte que el aislamiento. En Irun hay 'feria confinada' que contempla incluso el reparto de libros y rosas a domicilio. En Zarautz se puede vivir con 'desfase' temporal: encargas hoy, recoges cuando se pueda. «Llegan tiempos difíciles pero no perdemos la esperanza porque el contacto humano de la librería cercana seguirá siendo fundamental», dice Adolfo López Chocarro, de la librería Zubieta y presidente del gremio en Gipuzkoa.

Ylenia Benito | Librería Brontë (Irun) «Hoy celebramos feria virtual: hay que crecerse ante las dificultades»

El 19 de mayo Brontë cumplirá tres años. Es la 'librería de autor' de la periodista Ylenia Benito en el corazón de Irun, un establecimiento pequeño y pujante que se ha ganado una cómplice comunidad de lectores. Y esa cercanía con su público salva a la librería en estos momentos difíciles. «Sufro estos días cuando veo el aumento de las compras de libros 'online', pero pienso que no hay placer mayor que entrar en una librería, tocar el papel, charlar con el librero, dejarse aconsejar. Es la baza de las librerías pequeñas y del comercio local, y confío en que cuando esto pase la gente apreciará esos valores».

«Hacemos feria virtual con Tinta Comics, pero habrá oportunidad de recibir en casa libros y rosa con los amigos de Hirubelar»

«Es duro ver estos días cómo crecen los pedidos 'online', pero el contacto humano y cercano de la librería perdurará»

Benito y su amiga Miren Itsaso Martín, del también irunés Tinta Cómics, llevaban tiempo imaginando un Día del Libro diferente para su municipio. Las circunstancias han acelerado los planes. Hoy pueden reservarse libros en los dos establecimientos con el 10% de descuento habitual en esta fecha, habrá charlas compartidas en Instagram a las 12.00 y a las 18.00, con 'miradas' a las estanterías, y quienes encarguen libros antes de las 15.00 recibirán por la tarde en su casa, o podrán enviar a la casa que deseen, regalo con rosa, por cinco euros más, gracias a la floristería Hirubelar.

¿Dos recomendaciones para hoy? «'Rewind', de Juan Tallón, que nos recuerda que la felicidad está en las pequeñas cosas que a veces no valoramos, y 'Sobre los huesos de los muertos', de la premio Nobel Olga Tokarczuk, una novela negra con una original mirada a la astrología».

Adolfo López Chocarro | Librería Zubieta y pte del Gremio «Esta crisis puede servir para reforzar aún más la conexión con los lectores»

Quienes conocen a Adolfo López Chocarro, responsable de la librería Zubieta de Donostia y presidente desde hace dos años de los libreros guipuzcoanos, saben que es militante del optimismo incluso en los momentos más difíciles. «El futuro es complicado, pero el sector lo afrontamos más unidos que nunca. No solo está en juego el porvenir de las librerías y de todo el comercio local: se trata de un modelo de ciudad, humano, cercano, basado en la calidad. Apelamos a la hiperfidelización de nuestros clientes y a la solidaridad de los lectores. La librería debe reapropiarse de la cultura, hacer valer su prestigio. Y por eso muchos preparamos hoy un Día del Libro distinto, alternativo, a la espera de que podamos hacerlo de verdad. Los catalanes lo han fijado para el 23 de julio. ¿Pronto? Quizás haya que esperar a que pase el verano, pero lo haremos porque nos gusta la fiesta, el bullicio, los encuentros asociados a esa jornada».

«El futuro de las librerías y del comercio local es también básico para garantizar un modelo#de ciudad humano»

«Queremos fidelizar aún más a nuestro público y apelar a la solidaridad del lector. Y quizás haya Día del Libro tras el verano»

López Chocarro recomienda también un par de títulos para este año atípico. «He disfrutado mucho con 'El infinito en un junco', de Irene Vallejo, la historia de ese 'instrumento perfecto' que es el libro, una forma de viajar sin salir de casa, muy apropiada para estas fechas. Y también 'El asedio de Troya', del griego Theodor Kallifatides, que recrea el relato de 'La Ilíada' en el contexto de la ocupación nazi y es otro elogio de cómo los libros pueden ayudar a ser más libres incluso en los momentos más difíciles».

Imanol Agirre | Librería Garoa (Zarautz) «Todos tememos el futuro, pero da fuerza ver la reacción de los lectores»

La librería Garoa de Zarautz, con medio siglo de historia, estará cerrada por primera vez en un Día del Libro. Pero muy viva, como subraya Imanol Agirre, segunda generación familiar de este establecimiento clásico que durante un tiempo tuvo también local en el barrio donostiarra de Gros.

«Abrimos tímidamente una línea de encargos y más de 800 personas han realizado ya pedidos para cuando volvamos a abrir»

«Ahora vemos que el largo trabajo de presentaciones y clubes de lectura nos sirvió para forjar una comunidad»

«Nosotros no tenemos capacidad de vender por internet, pero sí abrimos la posibilidad de pedir recomendaciones o hacer reservas a través de la red. Empezamos tímidamente, con nuestras limitaciones técnicas, y en poco tiempo hemos llegado a más de 800 pedidos con clientes que se comprometen a recoger sus compras cuando abramos de nuevo. Por un lado se nos ha ido de las manos, pero a la vez es una luz que se enciende y da fuerza. Tantos años de presentaciones, actividades y clubs de lectura fructifican en una comunidad».

Agirre aporta dos propuestas para este día. «'La librería de Monsieur Picquier', de Marc Roger, es un bonito elogio de nuestro oficio, y 'No entres dócilmente en esa noche quieta', de Ricardo Menéndez Salmón, una historia dura sobre el dolor y la culpa».

Ignacio Latierro | Librería Lagun (Donostia) «Es momento de leer lo que te gusta, sin estar pendiente de lo último»

Ignacio Latierro empezó en Lagun en 1968 y aunque ahora es 'librero voluntario', o 'emérito', sigue acudiendo a la librería... hasta que cerró por el confinamiento. «Solo recuerdo un Día del Libro con Lagun cerrado. Fue en 2001, cuando cerramos el local de la Plaza de la Constitución tras el hostigamiento de los violentos y aún no habíamos abierto la librería en la calle Urdaneta».

«El único Día del Libro con Lagun cerrado fue en 2001, cuando pasamos de la 'Consti' al centro tras el acoso de los violentos»

«Aprovecho estos días para leer 'En busca del tiempo perdido'. No sé si acabará antes mi lectura o el confinamiento...»

Latierro ve con preocupación la crisis asociado al coronavirus, «que llega a un sector ya muy tocado», y no da recomendaciones «porque este tiempo de confinamiento invita más a que cada uno lea lo que le gusta sin estar pendiente de lo último». «Yo nunca he tenido tanto tiempo para mí mismo, así que aprovecho para leer 'En busca del tiempo perdido', de Proust, que siempre se me había resistido. Veremos ahora si acaba antes mi lectura o el confinamiento», bromea un Latierro que sí se pone serio para dedicar «un recuerdo cariñoso» a la memoria de José Mari Calleja.

