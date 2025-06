Anécdotas y risas entre enfermeras

Iraitz Vázquez Irun Lunes, 9 de junio 2025, 06:31 Comenta Compartir

La irundarra María Jiménez guarda en su memoria con especial cariño el 3 de marzo de 2020. Once días antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia del Covid-19 que provocaría que la vida de todos los sanitarios saltara por los aires e hiciera tambalear el sistema de asistencia, esta enfermera de Urgencias del Hospital UniversitarioDonostia dio el paso de publicar de manera periódica tiras cómicas sobre situaciones cotidianas que se puede encontrar una enfermera en su cuenta de Instagram @entrenfermeras. El proyecto que surgió desde la espontaneidad, ha ido creciendo durante estos cinco años hasta lograr el premio de la votación popular en el Salón del Cómic de Barcelona. Su nombre ahora figura junto a autores de la talla de Paco Roca en el palmarés de la última edición que se celebró el pasado mes de abril. «Es un regalazo, cuando empecé a dibujar no esperaba llegar hasta aquí», describe feliz tras el logro obtenido.

El interés de María Jiménez por el cómic viene de lejos. Con nueve años los dibujos anime de Sakura se convirtieron en un referente para ella:«Veía los dibujos y quería hacerlo como ellos», resume. Desde aquella chispa que surgió cuando era una niña ha ido construyendo un hobby que ha cultivado con el paso de lo años. «Empecé a dibujar en casa por mi cuenta. Lo hacía cuando me apetecía pero no todos los días. Me fijaba en lo que veía y me gustaba, lo que intentaba era aprender observando lo que hacían otros artistas», recuerda. De casa dio el salto al Gazteleku de Irun donde todos los jueves acudía clases de dibujo. «Es cuando comencé a dibujar con más regularidad».

Pasaron los años y María Jiménez se matriculó en Enfermería. Entre los estudios y el trabajo aparcó el dibujo durante un tiempo hasta que en 2015 volvió a retomar aquella afición que le cautivó de niña. Es cuando decidió unir su modo de vida en el hospital con tiras cómicas de situaciones que se viven en el día a día de un hospital. «No me acuerdo en qué momento se me ocurrió plasmar situaciones sencillas como si fuera en un cómic. No dibujaba mucho. Lo que hacía eran los personajes y poco más», recuerda.

Historias cotidianas. Cuatro de las tiras cómicas que María Jiménez ha publicado en sus redes sociales y ha incorporado al libro 1 /

Hasta que un día decidió llevar al hospital alguna de las tiras que había ido dibujando en casa. La acogida de sus compañeras no pudo ser mejor. «La sensación era como cuando un niño lleva un juguete al colegio. Iba con el cuaderno en el que estaban los dibujos y los enseñaba. Todo el mundo decía:'¡Qué bonito!'. Me volvía a casa y no mostraba la siguiente hasta que se me ocurriera alguna idea nueva», explica.

Sin dejar de lado sus tiras, «hacía una cada tres meses», cuenta, en 2019 comenzó a colaborar con su amigo Arkaitz González en el cómic 'El metall del desert'. Aquella ayuda le sirvió para coger más confianza, como el apoyo de sus compañeras de Urgencias. Así, recuperó esas historias que tenía guardadas en un cuadernos y se lanzó a dar el paso definitivo y publicar su primera historia en Instagram el 3 de marzo de hace cinco años. «Tenía alrededor de veinte hechas y mi idea era en un primer momento subir esas y seguir con algunas otras que tenía medio dibujadas». Pero llegó la pandemia y trastocó sus planes:«No quería hacer nada sobre el Covid pero estaba afectando tanto que tienes que hablar de ello».

Tiras semanales

El proyecto nació con la intención de que las tiras se publicaran una vez por semana. Los cuatro próximos años consiguió ser constante, «salvo momentos puntuales para estudiar la oposición». El éxito que logró en redes sociales provocó que el proyecto de un formato físico fuera tomando forma. «Quería que el libro tuviera un tamaño majo porque si tiene sesenta tiras hechas, no es viable», explica.

Conseguir una editorial que se interesara por sus tiras y decidiera publicar las historias creadas por esta enfermera irundarra fue el siguiente reto. María Jiménez comenzó a tocar todas y cada una de las puertas. «Empecé a mandar las historias pero en un principio fueron ignoradas. Envié a Astiberri, Fandogamia o Saludarte, que es de salud y arte, pero aunque me comentaron que estaban interesados me dijeron que el papel en ese momento estaba caro».

Los 'no' que recibió como respuesta no lograron que desistiera de su objetivo. Gracias a esa determinación, la irundarra logró llegar al último Cómic de Barcelona. «Un amigo me comentó que existía el proyecto Cómic Pro que te da la opción de entrevistarte con editoriales tanto nacionales como internacionales. Debes presentar un portafolio con tu proyecto y se lo puedes enviar a editoriales nacionales e internacionales». Para preparar el proyecto, contó con la colaboración de Arkaitz González porque «no controlaba temas como el montaje o Photoshop».

Fandogamia, editorial que no contestó a su primera propuesta, sí respondió en este segundo intento. «Me dijeron que estaban interesados y me concertaron una entrevista en Barcelona». No tuvo mucho tiempo para prepararse. «Me avisaron con diez días de antelación». Se cogió un vuelo y se plantó en la ciudad condal donde la editorial le confirmó que quería publicar sus historias recopiladas en un libro.«Lloré muchísimo», recuerda. «Siempre me había gustado esta editorial porque era donde habían publicado amigos míos y quería que también lo hicieran con mis tiras». La alegría fue doble.

Éxito de preventa

El 'Ok' de Fandogamia fue el primer paso de un trabajo a contrarreloj hasta que en marzo del año pasado 'Entre enfermeras' vio la luz. «Yo estuve un poco en los mundos de 'yuppie', dejé pasar el tiempo hasta que me tuve que poner las pilas porque desde la editorial ya habían anunciado la preventa en redes sociales». La acogida por parte de los lectores le ha dejado muy sorprendida:«Tuvieron que parar la preventa porque se vendió muchísimo», recuerda.

La pregunta que surge cuando uno ojea el trabajo de esta enfermera irundarra es directa: ¿Qué porcentaje de realidad hay en las historias que se publican en 'Entre enfermeras? «Por lo general todas las situaciones que he dibujado me han pasado a mí o a alguna compañera. Si tengo que poner un porcentaje, diría que hay un 70% de realidad», se sincera.Los pocos momentos de tranquilidad que puede tener una enfermera de Urgencias sirven para que María Jiménez reciba propuestas:«A veces cuando llego al trabajo me dicen:'¡No sabes lo que pasó el otro día! Yo creo que puedes dibujarlo' y te cuentan lo que les haya podido ocurrir».

Su proceso creativo arranca con unos bocetos que elabora en papel y luego traslada a un iPad. Pero no siempre la inspiración llega cuando ella quiere. «En ocasiones se me ocurren ideas cuando estoy trabajando.Entonces cojo un folio y hago un boceto para hacerme a la idea de cómo puede quedar o le hago una foto y me la llevo a casa. Incluso he llegado a salir de la cama y dibujar una cosa rápida antes de que se me olvide para el día siguiente».

Este último año, María Jiménez no ha dejado de acudir a salones del cómic y librerías donde ha presentado su libro. «He estado en A Coruña, Zaragoza o Valencia». En todo este tiempo no ha dejado de recibir el aplauso de sus compañeras y su esfuerzo, además, ha sido reconocido por la Sociedad Española de Medicina Gráfica (Semgraf), un espaldarazo para «seguir motivada y continuar publicando una viñeta todas las semanas». Seguro que en el hospital historias no faltan entre las enfermeras de Urgencias.

