«Ya he recomendado a mis familiares que vengan con los niños a ver la exposición»

«El público sale fascinado», asegura Aintzane Ugalde, que ejerce de guía en la exposición 'Terracota Warriors' que acoge estos días la Casa Ciriza de Pasaia. Y el grupo de visitantes que llegó ayer de Laudio para recorrer la muestra lo certificaba a su salida de la muestra: «Nos ha gustado mucho, muy recomendable. Bueno, de hecho, yo ya se la he recomendado a mis familiares para que vengan con los niños», señalaba una de las laudiotarras que formaba parte del grupo que ayer por la mañana visitó la exposición. Y es que una treintena de vecinos de la localidad alavesa, entre padres e hijos -éstos últimos alumnos de tercero de Primaria en la Ikastola-, se acercaron ayer a Pasaia, en vísperas del examen que los estudiantes realizarán hoy sobre la historia de China. Los padres consideraron que la exposición de los guerreros de Xian abierta el pasado 15 de marzo constituía un buen prólogo a la prueba académica y allí se plantaron.

Lo cierto es que la mañana dominical con climatología adversa contribuyó a que la muestra acogiera a varios visitantes desde primera hora, aunque sin aglomeraciones ni agobios en el itinerario. En el caso del grupo llegado de Laudio, se dividieron en dos grupos que, tras el visionado del audiovisual de treinta minutos que introduce la exposición, de la mano de los guías Beltza Martínez e Imanol Zudaire.

El recorrido resultó «didáctico», «muy interesante» e «interactivo», en palabras de los padres, que atendieron a las narraciones de los guías, en continua conversación con los niños, que bien por curiosidad, bien acuciados por la sombra del examen, no dejaron de bombardearles con preguntas sobre los más variopintos aspectos de la muestra: «¿Estaban pintados los guerreros?», «¿por qué no han abierto aún la tumba del emperador Qin Shi Huang?», «¿por qué las manos de las figuras tienen esas formas?», «¿llevaban armas?», «¿por qué no tienen cola los caballos?».

Mientras tanto, el resto de los visitantes completaban su propio itinerario, aunque tampoco faltaron -tal y como señalaba alguno de los niños laudiotarras- quienes se 'adjuntaban' al grupo para escuchar las explicaciones del guía, quien se lo tomaba con filosofía: «Bueno, es algo que hacemos todos cuando vamos a otras exposiciones», comentaba resignado.

Con un aforo máximo para 500 visitantes, más de 350 personas habían pasado ayer por Casa Ciriza a las dos horas de la apertura de la exposición. El público atendía a las explicaciones de los guías, se concentraba en la lectura de los paneles y se entregaba a fotografiarse junto a los gigantes guerreros. «Muy chula», era uno de los comentarios generalizados al término del recorrido por parte de unos espectadores que se decantaban mayoritariamente por la opción de realizar la visita acompañados por un guía. «Sobre todo para los niños, que son los que más preguntan y se interesan por todo», señalaba una de las madres del grupo laudiotarra.

Guerreros, gobernadores, oficiales, conductores de cuadrigas y oficiales del Ejército imperial protagonizan, junto a joyas, armas, herramientas cotidianas y caballos, una exposición que ilustra toda una época de la historia de China. La muestra se completa con la reproducción a escala del foso del mausoleo de Quin Shi Huang que alberga las réplicas de 65 guerreros. «Nos ha gustado mucho y nos va a venir bien», comentaba uno de los chavales con la vista puesta en el examen de hoy. «Seguro que en las preguntas no entra nada de esto», enfriaba los ánimos una de las niñas a la salida de Casa Ciriza.