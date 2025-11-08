El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:28 Comenta Compartir

Hace 40 años HOY publicó en portada 'Badajoz en alerta'. Una fuerte crecida en el Guadiana inundó varios barrios de la ciudad. Curiosamente este titular podría ser aplicado esta semana debido a las fuertes lluvias y al aniversario de la riada que en 1997 se llevó 22 vidas. Pero en la portada de 1985 lo más terrorífico no fue la fuerza del agua, sino la maldad.

El temporal de 1985 no solo se recuerda en la ciudad por los días de intensas lluvias, que cortaron varias carreteras, sino porque todos los policías, y también muchos vecinos, se centraron en buscar a un monstruo por toda la ciudad.

18 de enero de 1985 | Los tíos de la niña de 5 años la recogen en la residencia Hernán Cortés para niños acogidos, la llevan a su casa para pasar el fin de semana. Es una vivienda muy humilde, casi una chabola, en la barriada de San Roque. 19 de enero de 1985 | Acuestan a la niña en un cuarto con dos camas. La familia ve Supermán en la televisión. Por la noche llega Fernando, otro tío de la niña, y dice que se va a acostar. Se mete en el dormitorio de la pequeña.

La tragedia saltó el sábado 19 de enero en una casa muy humilde de San Roque. Las condiciones de vida en este domicilio no eran sencillas. Los propietarios, una pareja, acogía los fines de semana a su sobrina, de 5 años. La pequeña estaba acogida de lunes a viernes en lo que entonces era el colegio Hernán Cortés, para niños separados de sus familias. No vivía con su madre porque esta ejercía la prostitución y su padre vivía lejos.

La noche de ese sábado acostaron a la pequeña en una habitación con dos camas y varios miembros de su familia se sentaron en el salón para ver la película 'Superman', que emitían por la televisión. A medianoche llegó al domicilio otro tío de la niña, Fernando, que acudía a casa de sus hermanos a veces. Prefirió no ver el largometraje y se fue a acostar al mismo dormitorio que la pequeña.

20 de enero de 1985 | a las 10:15h la madre de la niña va a verla. La encuentra muerta. La autopsia determina que fue brutalmente violada y asfixiada y que luego la vistieron y la metieron en la cama. La hermana de Fernando y madre de la pequeña

La mañana del domingo, a las 10.15 horas, la madre de la niña llegó a la casa y fue a ver a su hija. La encontró muerta.

La Policía Nacional se desplazó al domicilio y, al echar un vistazo, comprendieron que se trataba de un crimen horrible. La autopsia lo confirmó, había sido violada y asfixiada.

De inmediato se identificó al tío de la niña como sospechoso. Había sospechas de comportamiento inadecuado anterior y este había huido de la casa a primera hora del domingo con algo de ropa, enseres y su moto Vespino.

La caza

Lo salvaje del asesinato de la niña de solo 5 años provocó una ola de indignación en la ciudad. La prensa destacó que todos los agentes de la ciudad, desde la Policía Nacional a la Guardia Civil y la Policía Local, se lanzaron a la calle a pesar del aviso de temporal para buscar al sospechoso.

21 de enero de 1985 | Se desata una tempestad en Badajoz, pero todos los policías de la ciudad y muchos vecinos buscan al sospechoso por la ciudad. No ha podido marcharse porque ha huido en una Vespino con la que será difícil que se desplace por la lluvia, además hay varias carreteras cortadas. A última hora, el Guadiana se desborda.

Comenzó a llover, el Guadiana se desbordó y el temporal era tan fuerte que los investigadores tenían claro que Fernando no podía haber salido de la ciudad, y menos en una motocicleta.

Los vecinos también se volcaron y la policía recibió decenas de llamadas, aunque la mayor parte de las pistas se comprobaron y eran falsas. El miedo hacía que viesen al monstruo en todos los barrios.

El lunes, cuando el aguacero era más fuerte, la policía recibió una llamada que aseguró que este hombre, con numerosos antecedentes policiales, se escondía en las Cuestas de Orinaza. Era un barrio peligroso y conflictivo, pero los agentes acudieron de inmediato. Destacaron que los vecinos no solo les recibieron bien, sino que se armaron con palos y cuchillos y les ayudaron a rastrear casa por casa la barriada. No lo encontraron.

22 de enero de 1985 | Una llamada afirma haber visto al tío de la niña en el barrio de San Fernando. Cuando la policía llega, abandona la motocicleta y salta a las vías del tren. Lo detienen al otro lado y termina confesando. Portada del diario HOY el día después de la detención del tío de la víctima.

La llamada buena fue el martes por la mañana, 48 horas después del crimen. Una comunicación al 091 alertó de que el sospechoso había sido visto junto a una iglesia del barrio de San Fernando. Los policías se desplegaron en la zona y lo avistaron en su moto.

Cuando sintió que lo habían descubierto, Fernando se dio a la fuga hacia la carretera de Campomayor, abandonó su vehículo y saltó las vías del tren.

El sospechoso entró en el complejo Campomayor por la calle central, donde lo alcanzaron varios policías nacionales. Al verse rodeado, se lanzó al suelo y fue detenido. Poco después de los hechos confesó los hechos con todo lujo de detalles.

Diciembre de 1985 | En el juicio niega el homicidio, pero sale a la luz que ya había abusado de la niña cuando solo tenía 4 años. Es condenado a 35 años de cárcel.

El juicio se celebró en diciembre de ese mismo año en la Audiencia Provincial. «Era una de esas ocasiones en que las paredes de la sala de audiencias parecen tener conciencia de que se va a juzgar un hecho monstruoso», contó el periodista del diario Hoy que cubrió el proceso y destacó el silencio y el pesar que se sentían en el juzgado.

El acusado, de 40 años, fue el primero en declarar y para sorpresa de la sala renegó de su confesión. Afirmó que no se acordaba de nada, pero que no le había hecho daño a su sobrina.

El resto de testimonios, de familiares y conocidos, fueron muy incriminatorios. De hecho se reveló que Fernando ya había abusado de su sobrina un año antes de su asesinato, cuando la pequeña solo tenía 4 años. Visitó la casa de su familia por las vacaciones de Navidad de su colegio y su tío se ofreció a llevarla a la Cabalgata de los Reyes. De vuelta a casa se desvió a una cueva cercana a la vivienda y cometió abusos deshonestos, como se llamaban entonces los abusos, ahora agresión. Estos cargos se añadieron a la causa.

Desde el primer momento, el sospechoso fue Fernando, el tío de la pequeña, que ya había abusado de ella un año antes

Los médicos forenses afirmaron que Fernando era un«psicópata desalmado» afectado de «perversión moral». Su abogado defensor, sin embargo, pidió la absolución. A diferencia de su defendido no mantuvo no había cometido los hechos, sino que afirmó que tenía sus facultades mentales «profundamente perturbadas». También argumentó que ese día había estado bebiendo y fumando porros, lo que «hizo que no pudiera resistirse a su deseo de tener relaciones sexuales con su sobrina, no siendo consciente no responsable de lo que hacía», concluyó.

El fiscal pidió 35 años de cárcel para el acusado. Tres años por los abusos deshonestos del año 84, 16 años por la violación y otros 16 por el homicidio. El tribunal aceptó por completo la petición del Ministerio Público, por lo que el monstruo cazado bajo la lluvia fue condenado a 35 años de internamiento, así como a indemnizar con tres millones de pesetas (18.000 euros) a la madre de su víctima, su hermana.

