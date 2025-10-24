Una zarauztarra, en el campeonato del mundo de salsa

ZarautzUna zarauztarra, en el campeonato del mundo de salsa
Nerea Saldias. La joven bailarina local competirá esta noche con su grupo Sura en el certamen que se celebra en la localidad alicantina de Calpe
Zarautz
Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59
La joven bailarina y coreógrafa zarauztarra Nerea Saldias Zubizarreta compite este sábado, con su grupo Sura en el Campeonato del Mundo de Salsa que se celebra en la localidad alicantina de Calpe, a partir de las 22.30 horas.
Nerea, que tiene 25 años, lleva muchos años en el mundo de la danza; comenzó con 15 años en BZ Dantza Eskola que dirige Bittor Zubizarreta, con la que ha participado en numerosos espectáculos y ha acumulado premios, y desde hace dos años reside en Madrid formándose y trabajando en el mundo del baile.
En el campeonato que se disputará esta noche, y que podrá verse en directo mediante la red social Instagram, participarán 19 equipos entre los que no faltarán representantes de Italia, Turquía, Egipto, México o Chile, además de España.
«Hay gente con mucho talento»
«En nuestro equipo Sura hay gente con mucho talento, bailarines con una gran formación en salsa. Nuestro director es Falco Benalcázar, una persona muy conocida en el mundo de la salsa», señala Nerea, nerviosa pero ilusionada ante el gran evento.
