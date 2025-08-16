Soraya y las remeras de la Enbata, las protagonistas

Un momentode la actuación de Soraya en el malecón ante numeroso público.

Juan Mari Zubiaurre Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37

La Aste Nagusia zarauztarra avanza. Lo hace lentamente, o al menos esa es la impresión que se tiene con el intenso calor que estamos padeciendo. Todo parece ir más despacio y no es de extrañar, ya que moverse deprisa para cualquier cosa se complica cuando los termómetros pasan de los 30 grados.

Cuesta salir de casa a sabiendas de que en el exterior hace mucho calor pero por fortuna algunas de las actividades del programa festivo se desarrollan cuando el sol se despide y con la llegada de la noche el ambiente festivo se multiplica.

Sin ir más lejos el concierto de Soraya en el malecón junto a La Dama se desarrolló con buena temperatura, hasta la propia cantante extremeña se sorprendía de la temperatura que encontró a su llegada a nuestro municipio.

Las chicas de Juanjo Etxarte lograron una nueva bandera de la Liga ETE pero en esta ocasión ante su afición

No tuvo que hacer ningún esfuerzo para calentar el ambiente. El público estaba entregado. La cacereña (Alcántara 1982) se dio a conocer en la cuarta edición de Operación Triunfo, y a Zarautz trajo un concierto que recoge sus 20 años de carrera musical.

Su actuación estuvo precedida por los fuegos artificiales del puerto que este año han venido de la mano de la pirotecnia Vulcano. Miles de personas pudieron seguirlo desde el malecón o desde la misma playa.

Ganar en casa

Pero, sin duda, quienes guardarán un gran recuerdo de esta fiesta de La Virgen serán las remeras de la Enbata que al mediodía conseguían ganar la regata de casa, la decimocuarta del calendario de la ETE, imponiéndose a San Juan con autoridad para deleitar a los cientos de seguidores del ZAE que con sus pañuelos, banderolas y camisetas azules les empujaban desde tierra. Es la séptima bandera del año pero seguro que la más deseada.

Para los más pequeños, nueva oportunidad de pasear junto a los gigantes y cabezudos, aunque algunos hacen buenas carreras pese al calor para escapar de estos últimos.

Domingo

Para esta jornada dominical, a partir de las 11.00 el remo de alto nivel tiene una cita en nuestras aguas. Tras la disputa ayer por la tarde de la primera jornada de la Zarauzko Ikurriña, tanto de Euskotren como de Eusko Label, hoy se decidirá qué embarcaciones se llevarán la preciosa bandera zarauztarra. Recordar que se suman los tiempos de ambas jornadas para decidir el ganador.

Por la tarde partidos de pelota a mano profesional en el frontón Aritzbatalde a las 17.15. Los gigantes y cabezudos saldrán a las 19.00 y a las 19.30 romería en Musika Plaza. En la Dama a las 22.00, un clásico, Puro Relajo en concierto.

