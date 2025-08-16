Soraya y las remeras de la Enbata, las protagonistas

ZarautzSoraya y las remeras de la Enbata, las protagonistas
A tope. Nueva jornada festiva de la Aste Nagusia con intenso calor, que no impidió disfrutar con la victoria de las remeras en casa, con Soraya o con gigantes y cabezudos
Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37
La Aste Nagusia zarauztarra avanza. Lo hace lentamente, o al menos esa es la impresión que se tiene con el intenso calor que estamos padeciendo. Todo parece ir más despacio y no es de extrañar, ya que moverse deprisa para cualquier cosa se complica cuando los termómetros pasan de los 30 grados.
Cuesta salir de casa a sabiendas de que en el exterior hace mucho calor pero por fortuna algunas de las actividades del programa festivo se desarrollan cuando el sol se despide y con la llegada de la noche el ambiente festivo se multiplica.
Sin ir más lejos el concierto de Soraya en el malecón junto a La Dama se desarrolló con buena temperatura, hasta la propia cantante extremeña se sorprendía de la temperatura que encontró a su llegada a nuestro municipio.
Las chicas de Juanjo Etxarte lograron una nueva bandera de la Liga ETE pero en esta ocasión ante su afición
No tuvo que hacer ningún esfuerzo para calentar el ambiente. El público estaba entregado. La cacereña (Alcántara 1982) se dio a conocer en la cuarta edición de Operación Triunfo, y a Zarautz trajo un concierto que recoge sus 20 años de carrera musical.
Su actuación estuvo precedida por los fuegos artificiales del puerto que este año han venido de la mano de la pirotecnia Vulcano. Miles de personas pudieron seguirlo desde el malecón o desde la misma playa.
Ganar en casa
Pero, sin duda, quienes guardarán un gran recuerdo de esta fiesta de La Virgen serán las remeras de la Enbata que al mediodía conseguían ganar la regata de casa, la decimocuarta del calendario de la ETE, imponiéndose a San Juan con autoridad para deleitar a los cientos de seguidores del ZAE que con sus pañuelos, banderolas y camisetas azules les empujaban desde tierra. Es la séptima bandera del año pero seguro que la más deseada.
Para los más pequeños, nueva oportunidad de pasear junto a los gigantes y cabezudos, aunque algunos hacen buenas carreras pese al calor para escapar de estos últimos.
Domingo
Para esta jornada dominical, a partir de las 11.00 el remo de alto nivel tiene una cita en nuestras aguas. Tras la disputa ayer por la tarde de la primera jornada de la Zarauzko Ikurriña, tanto de Euskotren como de Eusko Label, hoy se decidirá qué embarcaciones se llevarán la preciosa bandera zarauztarra. Recordar que se suman los tiempos de ambas jornadas para decidir el ganador.
Por la tarde partidos de pelota a mano profesional en el frontón Aritzbatalde a las 17.15. Los gigantes y cabezudos saldrán a las 19.00 y a las 19.30 romería en Musika Plaza. En la Dama a las 22.00, un clásico, Puro Relajo en concierto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.