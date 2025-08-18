Exitoso cierre a la Aste Nagusia con la música de Puro Relajo

Juan Mari Zubiaurre Lunes, 18 de agosto 2025, 20:05 Comenta Compartir

La Aste Nagusia zarauztarra ya es historia. Finalizaba el domingo por la noche con el último de los conciertos que se desarrollan en el malecón, junto a La Dama. Han sido unas fiestas intensas en lo musical con conciertos tanto en Musika Plaza como en el escenario del paseo marítimo.

No se trata de unas fiestas tradicionales como pueden ser los San Pelayos, nunca lo han sido, pero los últimos años se ha hecho un esfuerzo por introducir conciertos en el malecón para todos los gustos, y como sobre esto cada cual tiene el suyo, lo mejor es escoger el que te gusta y disfrutarlo a tope.

Es precisamente lo que hicieron quienes acudieron al último de ellos. Puro Relajo se ha convertido en un clásico de nuestra Aste Nagusia, cuenta con cientos de fieles seguidores que no pierden la ocasión de acercarse a La Dama y disfrutar cantando y bailando con el grupo.

La música con conciertos estelares en La Dama, los fuegos artificiales, el deporte y los gigantes y cabezudos protagonistas

Casualidades de la vida, justo el concierto que daba por finalizado el programa festivo de este año no se vio excesivamente acompañado por la meteorología. Aunque las temperaturas bajaban dejando una noche muy agradable, el sirimiri apenas dejó de acompañar al público. La zona acotada para personas con movilidad reducida tuvo que ser trasladada a los bajos de las casas, junto al escenario, pero desde allí pudieron seguir con todas las garantías de no mojarse todo el concierto. El resto del público ni se inmutó. Algunos con el paraguas abierto y la mayoría refrescándose con la humedad constante que caía del cielo, se divirtieron muchísimo.

Mayoría de público adulto que conoce el repertorio de Puro Relajo y que acude con ganas de pasárselo bien. Cantan, bailan y se relacionan con el grupo navarro a la perfección. Seguro que el año que viene repiten a la vista del éxito que tienen todos los años.

La itziartarra Sune y su grupo fueron los encargados el sábado por la noche de animar el escenario de La Dama. Josune Arakistain 'Sune' llegaba a Zarautz después de comenzar su carrera musical en solitario tras dejar atrás la exitosa etapa de Huntza.

En este caso el público era mucho más joven y Sune, con su trikitixa en sus manos, ofreció un hermoso concierto que hizo las delicias de sus fans, muchos de ellos adolescentes aunque entre los asistentes había gente de todas las edades.

Por lo general han sido conciertos concurridos, no es fácil acertar teniendo en cuenta, además, que nuestra Aste Nagusia coincide en el tiempo con la de San Sebastián donde la oferta musical también suele ser una gran competencia.

No es lo único en los que la capital guipuzcoana coincide con Zarautz. Los fuegos artificiales de nuestra localidad se reducen a dos jornadas y evidentemente no pueden competir con los fuegos donostiarras pero al público local y visitantes que pasan estas jornadas entre nosotros les gusta lo que ven en la playa, así lo comentaban al término de la segunda jornada del sábado. Este año ha sido la Pirotecnia Vulcano la encargada de iluminar nuestro cielo y especialmente la segunda jornada fue del agrado de la mayoría de los asistentes a tenor de los aplausos que recibió la sesión tras la traca final.

Niños y niñas también han tenido su hueco en el programa festivo de las 'Amabirjinak'. Aparte de los anteriormente citados, como el caso de los fuegos o los conciertos, especialmente dedicado a ellos son las kalejiras de gigantes y cabezudos. Por cierto que cada vez son más los pequeños gigantes que acompañan a los cinco 'Erraldoiak' tradicionales, dejando bien claro que hay una buena cantera para más adelante. Las carreras por delante de los cabezudos son largamente comentadas una vez finalizada la kalejira entre los niños y niñas que participan.

Para finalizar con el repaso a las fiestas, debemos hacer un hueco al deporte, ya que durante el fin de semana Zarautz ha sido el centro de atención en varias disciplinas.

Por encima de todo están las regatas. Seis en total se han disputado en dos jornadas. En la Liga ACT y en la EuskoTren los ganadores han sido Orio y Arraun Lagunak, respectivamente se llevaron la prestigiosa Ikurriña de Zarautz. En el caso de la regata masculina cumpliéndose la XLVIII edición y en la femenina la XVII. El Masters CaixaBank ofreció la oportunidad de ver el duelo Jaka-Zabaleta y Larrazabal-Rezusta, 22-19 para los primeros.