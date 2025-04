La flores también lucen pese a la lluvia y el barro

Xabier Manzanares Sábado, 26 de abril 2025, 14:29 Comenta Compartir

A pesar de la intensa lluvia, el Parque Natural de Pagoeta se tiñe de colores gracias a la XXI Edición de Plantas de Colección de Aia, un evento que reúne miles de coleccionistas y amantes de la botánica. Con una participación récord de 57 puestos de viveristas especializados, ejemplares únicos y actividades para todos los públicos, esta cita se consolida como un evento imprescindible para todos los amantes de las plantas. La muestra, que también abrirá mañana de 10:00 a 18:00 horas, ofrece una oportunidad única para observar y adquirir plantas difíciles de encontrar en ferias convencionales: tomates de variedades especiales, antiguas rosas, bonsáis espectaculares, plantas carnívoras que sorprenden, bromelias de apariencia casi extraterrestre, bulbos en flor, cítricos de colección, palmeras, camelias y plantas vivaces.

La mayoría de los visitantes de la feria suelen ser habituales año tras año, ya que este fin de semana es uno de esos que está marcado en rojo en el calendario por todos los apasionados por la comprensión y el estudio del mundo de la botánica. Es el caso de José Vicente, coleccionista de Valencia que lleva seis años sin perderse esta feria. «Este evento recoge expositores que tratan con todo tipo de plantas, no hay un evento como este en toda España». Son muchos los que se acercan a la feria con el objetivo de hacerse con una planta en concreto. «He venido principalmente para hacerme con las erythrinas, plantas que provienen de Sudáfrica y Australia», explica Vicente. Están los que deciden acercarse para ver y apreciar plantas exóticas en primera persona y también aquellos que fijan un presupuesto para poder llevarlas a sus jardines. «Tengo un jardín en Donostia de dos hectáreas y tengo pensado gastarme 800 euros para llevarme algo de aquí».

Los 57 puestos de viveristas de este año son los encargados de presentar, vender y colorear el parque de Iturraran. Vienen de todos los lugares y con ellos traen las mejores muestras de sus producciones. Es el caso de la viverista Jodie Mitchell, llegada de Gran Bretaña y «apasionada de esta feria». Como ella misma concreta, «los clientes que vienen aquí nos visitan una vez al año y aprovechan esta cita para llevarse una de nuestras flores más exóticas, la primula». Como dice el refrán; no hay mal que por bien no venga, y es que aunque la lluvía haya dificultado esta feria, «a las plantas este temporal les viene de lujo», argumenta Jodie.

Principiantes con ganas de aprender

A esta cita no solo acuden los amantes de las florees, sino que también se acercan primerizos en el mundo de las plantas. Es por ello que este año la feria cuenta con actividades como visitas al Jardín de la Biodiversidad o cursos de fotografía enfocados a las plantas y a la naturaleza. Ana Aguirre, una joven de Bilbao apasionada y principiante en este mundo asegura volver durante los próximos años. «Me encanta acercarme a los viveros cada vez que visito una ciudad. La variedad que hay aquí no la había visto nunca. El ambiente de tantas plantas juntas me transmite una energía increíble, voy a repetir los próximos años, no tengo duda», afirma.. También es el caso de José Cruz, visitante que se acerca desde Laudio. «En un principio vengo a ver la gran variedad de plantas que hay, no vengo a ver una en específico. Ya había visitado otras zonas del Parque de Pagoeta pero nunca me había acercado a esta feria, es alucinante».

La feria no acaba aquí ya que mañana abrirá el parque de 10:00 a 18:00 horas para todos aquellos que todavía no se han acercado a disfrutar de semejante variedad de plantas. Se recomienda dejar el coche en el parking cercano a la playa de Txurruka y subir al parque gratuitamente con el servicio de autobuses propio de la feria que proporciona lanzaderas cada 20 minutos.

